Analog Devices gilt als Taktgeber für Industrie- und Autochips: Im Vorquartal wuchs der Umsatz laut Ausblick-Meldung um 40 Prozent auf 4,02 Milliarden Dollar. Bei HP macht die Zollerstattung rund 0,08 Dollar je Aktie des Quartalsgewinns aus, bei Deere (Bericht am Mittwoch) waren es im Quartal 110 Millionen Dollar. Welche zollpolitische Entscheidung dahintersteht, ist in der Quelle nicht ausgeführt; die Redaktion ordnet ein, dass Erstattungen die Vergleichbarkeit der Gewinne erschweren können (Einschätzung der Redaktion).

Dazu kommt das Konjunkturbild: Der US-Einkaufsmanagerindex fiel im November auf 54,6 Punkte, ein Viermonatstief (Dow Jones, 23.11.2026, 18:59 Uhr MEZ). Für Aktien wie Dell Aktie, HP und Workday zählt, ob Unternehmen ihre Investitionen in KI-Infrastruktur und Software fortsetzen.