Die Dell Aktie (Ticker DELL, NYSE) geht mit viel Druck in den Berichtstag: Am Dienstag, 24. November 2026, meldet Dell Technologies die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2027. Nach einem Ausverkauf bei KI-Hardware lag das Papier zuletzt weit unter dem Hoch; zugleich lenkt die Wall Street den Blick auf eine ganze Reihe von Berichten vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag, 26. November, an dem die US-Börsen geschlossen sind. Der Nasdaq-Rebound nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat die Nervosität am Montag gedämpft, der DAX schloss 2,15 Prozent im Plus (Xetra, 23.11.2026, 17:00 Uhr MEZ, dpa-AFX).
Dell Aktie vor den Quartalszahlen: 95 Milliarden Dollar KI-Auftragsbestand unter Beweisdruck – wird aus Backlog jetzt Cash?
Am Dienstag, 24. November, legt Dell Technologies Zahlen vor, ebenso Analog Devices, Medtronic, HP und Workday. Nach dem Kurssturz bei KI-Hardware zählt, ob der KI-Backlog Gewinn bringt. Was Anleger beim Berichtstag beobachten.
Die Ausgangslage
Warum steht die Dell Aktie unter Druck?
Laut TIKR (6.11.2026) fiel die Dell Aktie in zwei Handelstagen um 22,6 Prozent und schloss bei 317 US-Dollar; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 596 Dollar. Am 16. November verlor das Papier laut Börse Express weitere 7,2 Prozent im Ausverkauf bei KI-Hardware. Am Sonntag, 22. November, 19:02 Uhr, standen 254,05 Euro im Kurskasten, auf Wochensicht minus 17,61 Prozent, auf Monatssicht minus 36,48 Prozent (Börse Express).
Im Fokus steht der KI-Auftragsbestand. Er beträgt laut TIKR 95 Milliarden Dollar, im Vorquartal gingen KI-Bestellungen über 60,9 Milliarden Dollar ein. Die Bruttomarge der letzten zwölf Monate liegt bei 19,9 Prozent, die Nettoverschuldung bei 23,6 Milliarden Dollar. Für das Quartal werden laut TIKR rund 49 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigter Gewinn von 6,50 Dollar je Aktie genannt; für das Gesamtjahr 192 Milliarden Dollar Umsatz, davon etwa 74 Milliarden Dollar aus KI-Servern. Im zweiten Quartal hatte Dell nach Unternehmensangaben 47,0 Milliarden Dollar umgesetzt (plus 58 Prozent) bei einem bereinigten Gewinn von 7,04 Dollar je Aktie.
Der Berichtstag
Wer meldet am Dienstag Zahlen?
Neben Dell stehen mehrere Unternehmen an, die für Technologie, Industrie und Gesundheit Signale geben. Die Zeiten stammen aus der dpa-AFX-Wochenvorschau vom 16. November und aus Unternehmensangaben; kurzfristige Änderungen sind möglich.
|Unternehmen
|Zeitpunkt
|Was zuletzt in Aussicht gestellt wurde
|Medtronic (Q2)
|vor US-Börsenöffnung, ca. 12:45 Uhr
|organisches Wachstum 2026/27 auf 7,25–7,75 % angehoben
|Analog Devices (Q4)
|ca. 13:00 Uhr
|Umsatz 4,3 Mrd. $ (±0,1), bereinigter Gewinn 3,86 $ je Aktie (±0,15)
|Dell (Q3)
|nach US-Börsenschluss, ca. 22:00 Uhr
|KI-Server-Umsatz 74 Mrd. $ im Gesamtjahr (zuvor 60 Mrd. $)
|HP Inc. (Q4)
|nach US-Börsenschluss, ca. 22:00 Uhr
|bereinigter Gewinn 0,69–0,79 $ je Aktie, inkl. rund 0,08 $ Zollerstattung
|Workday (Q3)
|nach US-Börsenschluss
|Abo-Umsatz 2026/27: 9,940–9,950 Mrd. $
Zeiten MEZ laut dpa-AFX-Wochenvorschau (16.11.2026); Ausblickswerte sind Unternehmensangaben, keine Konsensschätzungen.
Quelle: dpa-AFX; ifyouspent.com (11.11.2026)
Das große Bild
Was verraten Analog Devices, HP und Dell über Konjunktur und Zölle?
Analog Devices gilt als Taktgeber für Industrie- und Autochips: Im Vorquartal wuchs der Umsatz laut Ausblick-Meldung um 40 Prozent auf 4,02 Milliarden Dollar. Bei HP macht die Zollerstattung rund 0,08 Dollar je Aktie des Quartalsgewinns aus, bei Deere (Bericht am Mittwoch) waren es im Quartal 110 Millionen Dollar. Welche zollpolitische Entscheidung dahintersteht, ist in der Quelle nicht ausgeführt; die Redaktion ordnet ein, dass Erstattungen die Vergleichbarkeit der Gewinne erschweren können (Einschätzung der Redaktion).
Dazu kommt das Konjunkturbild: Der US-Einkaufsmanagerindex fiel im November auf 54,6 Punkte, ein Viermonatstief (Dow Jones, 23.11.2026, 18:59 Uhr MEZ). Für Aktien wie Dell Aktie, HP und Workday zählt, ob Unternehmen ihre Investitionen in KI-Infrastruktur und Software fortsetzen.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Dienstag ca. 13:00 Uhr MEZ: Zahlen von Analog Devices als Signal für Industrie und Autos.
Dienstagabend: Dell, HP und Workday nach US-Börsenschluss; bei Dell der Umsatz mit KI-Servern, die Marge und der Cashflow.
Mittwoch, 25. November: Deere, US-BIP und PCE-Preisindex laut Wochenvorschau.
Donnerstag, 26. November: Thanksgiving, US-Börsen geschlossen; Freitag verkürzter Handel.
FAQ
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wann legt Dell Quartalszahlen vor? Am Dienstag, 24. November 2026, nach US-Börsenschluss (Börse Express, 16.11.2026).
Wie hoch ist der KI-Auftragsbestand von Dell? Laut TIKR 95 Milliarden Dollar (6.11.2026).
Warum fiel die Dell Aktie zuletzt? Laut Börse Express und TIKR belasteten ein Ausverkauf bei KI-Hardware und die Sorge, ob der Backlog zu Cash wird.
Wie reagieren DAX und Tech-Aktien auf die Zahlen? Das lässt sich nicht vorhersagen; aktiencheck.de gibt keine Kursprognose ab.
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