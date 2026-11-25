Die Dell-Aktie (Handelssymbol DELL, ISIN US24703L2025) liefert genau die Zahlen, auf die der KI-Markt gewartet hat – und kommt trotzdem nicht vom Fleck. Der Konzern aus Round Rock, Texas, hat seinen Umsatz im dritten Quartal mehr als verdoppelt und die Prognose kräftig angehoben. Die Dell-Aktie steht dennoch unter Druck.
Dell-Aktie: Umsatz verdoppelt, Prognose rauf – und doch zögert die Börse
Dell-Aktie nach Zahlen: Umsatz 54,9 Mrd. US-Dollar (+103 %), KI-Server-Backlog 132,3 Mrd. Dollar, Jahresprognose 202 Mrd. Dollar – doch der Kurs bleibt unter Druck.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- Symbol
- DELL (NYSE)
- Schlusskurs 24.11.
- 295,28 US-Dollar
- Rekordhoch
- 595,51 US-Dollar (18.09.2026)
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs 24.11.2026 an der NYSE; Quartal bis 30.10.2026
Dell hat die Zahlen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss vorgelegt. Das Quartal endete am 30. Oktober 2026. Der Umsatz sprang auf 54,94 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Analysten hatten laut Investing.com im Schnitt nur mit rund 49,2 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 9,45 Dollar, erwartet waren etwa 6,6 Dollar. Dell-Vizechef Jeff Clarke sagte, man sei jetzt „ein anderes Unternehmen“ (laut ftd.de).
Quartalszahlen
Wie stark waren die Dell-Zahlen wirklich – und woher kommt das Wachstum?
Der Treiber sind KI-Server. Der Umsatz mit diesen Systemen kletterte auf 22,03 Milliarden Dollar, ein Plus von 291 Prozent. Die Infrastruktursparte (ISG) insgesamt erlöste knapp 42 Milliarden Dollar, ein Plus von 198 Prozent; ihre operative Marge stieg laut DER AKTIONÄR auf 17,0 Prozent nach 12,4 Prozent. Das klassische PC-Geschäft wuchs dagegen nur um 3 Prozent auf 12,89 Milliarden Dollar, bei Privatkunden-PCs ging es um 15 Prozent bergab.
|Kennzahl
|Ergebnis
|Erwartung
|Umsatz
|54,94 Mrd. $
|rund 49,2 Mrd. $
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|9,45 $
|rund 6,6 $
|KI-Server-Umsatz
|22,03 Mrd. $
|19,3 Mrd. $
|KI-Auftragsbestand
|132,3 Mrd. $
|rund 117 Mrd. $
Erwartungen laut Bloomberg bzw. Investing.com; kleine Abweichungen zwischen den Quellen.
Quelle: Investing.com, DER AKTIONÄR, ftd.de (24./25.11.2026)
Wie hoch ist die neue Dell-Prognose – und was steckt im Auftragsbestand?
Dell hebt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr auf 202 Milliarden Dollar an, nach bisher 192 Milliarden; LSEG-Analysten hatten im Schnitt 194,5 Milliarden erwartet. Der KI-Server-Umsatz soll im Gesamtjahr 78 Milliarden Dollar erreichen (bisher 74 Milliarden). Für das vierte Quartal peilt der Konzern 56,3 Milliarden Dollar Umsatz und 8,40 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an. Beim Jahresgewinn nennen die Quellen 29,68 Dollar (Investing.com, ftd.de) beziehungsweise 29,86 Dollar (DER AKTIONÄR).
Kern der Prognose ist der Auftragsbestand: Neue KI-Server-Aufträge über 60,2 Milliarden Dollar kamen im Quartal hinzu, der Backlog liegt bei 132,3 Milliarden Dollar. Das ist Umsatz, der noch geliefert werden muss. Zusätzlich erweitert Dell sein Aktienrückkaufprogramm laut ftd.de um 25 Milliarden Dollar.
Börsenreaktion
Warum steht die Dell-Aktie trotz Rekordzahlen unter Druck?
Der Blick auf den Kurs erklärt die Zurückhaltung. Am Montag, 23. November, war die Dell-Aktie um rund 20 Prozent auf 334,91 Dollar gesprungen, am Dienstag fiel sie vor den Zahlen um 11,8 Prozent auf 295,28 Dollar. Laut ftd.de löste eine Warnung von HPE vor Engpässen bei Bauteilen die Verkäufe aus. Vom Rekordhoch bei 595,51 Dollar (18. September) ist die Aktie damit weit entfernt. Vorbörslich notierte sie am Mittwoch laut Investing.com bei 286,72 Dollar, ein Minus von 2,9 Prozent.
Dazu kommt ein schwacher Markt: Chip- und KI-Werte stehen an der Wall Street seit Tagen unter Druck, auch wegen neuer US-Zollsorgen und heißer Inflationsdaten.
Was spricht gegen die Euphorie bei Dell?
Wie bewerten Analysten die Dell-Aktie – und was ist die Aktie wert?
Nach Daten von Investing.com liegt das durchschnittliche Kursziel von 25 Analysten bei 568,88 Dollar, die Spanne reicht von 400 bis 700 Dollar. Das KGV auf Basis der erwarteten Gewinne liegt laut ftd.de bei rund 10. Einzelne Bankurteile mit Namen konnten wir aus den geprüften Quellen nicht belegen. Der Fair-Value-Wert von InvestingPro (352,76 Dollar) ist ein Modellwert, kein Analystenurteil.
Häufige Fragen zur Dell-Aktie
Wie hoch war der Umsatz von Dell im dritten Quartal? 54,94 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr.
Wie lautet die neue Dell-Prognose? Dell erwartet für das Geschäftsjahr rund 202 Milliarden Dollar Umsatz, davon 78 Milliarden Dollar mit KI-Servern.
Wie hoch ist der KI-Auftragsbestand? Der Backlog liegt bei 132,3 Milliarden Dollar.
Wie hat die Dell-Aktie reagiert? Sie schloss vor den Zahlen bei 295,28 Dollar (minus 11,8 Prozent) und notierte vorbörslich am Mittwoch bei 286,72 Dollar.
Zahlt Dell eine Dividende? In den geprüften Quellen steht kein Dividendenbetrag; die Dividendenrendite wird bei DER AKTIONÄR mit 0,63 Prozent angegeben.
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