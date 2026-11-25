Der Blick auf den Kurs erklärt die Zurückhaltung. Am Montag, 23. November, war die Dell-Aktie um rund 20 Prozent auf 334,91 Dollar gesprungen, am Dienstag fiel sie vor den Zahlen um 11,8 Prozent auf 295,28 Dollar. Laut ftd.de löste eine Warnung von HPE vor Engpässen bei Bauteilen die Verkäufe aus. Vom Rekordhoch bei 595,51 Dollar (18. September) ist die Aktie damit weit entfernt. Vorbörslich notierte sie am Mittwoch laut Investing.com bei 286,72 Dollar, ein Minus von 2,9 Prozent.

Dazu kommt ein schwacher Markt: Chip- und KI-Werte stehen an der Wall Street seit Tagen unter Druck, auch wegen neuer US-Zollsorgen und heißer Inflationsdaten.