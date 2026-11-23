Dell Aktie: Plus 23 Prozent einen Tag vor den Zahlen – 95 Milliarden Dollar KI-Aufträge warten auf den Beweis

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:23 3 Min.

Die Dell Aktie schießt am Montag um 23 Prozent auf 342 Dollar und ist hinter Nvidia der stärkste Wert im S&P 500. Der Zeitpunkt ist brisant: Am Dienstag legt der Serverbauer seine Quartalszahlen vor. In den Büchern stehen KI-Aufträge über 95 Milliarden Dollar. Anleger wollen sehen, ob daraus Umsatz und Geld wird. Die Analyse.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Kein Wert im S&P 500 außer Nvidia steigt am Montag stärker. Die Dell Aktie steht um 16:12 Uhr deutscher Zeit bei 341,86 Dollar, 22,96 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 278 Dollar (eigene Rechnung). Dell baut die Server, in denen Nvidias Prozessoren arbeiten. Die Führungskrise beim wichtigsten Lieferanten hatte die Aktie deshalb besonders hart getroffen. Anfang November war sie binnen zwei Tagen um fast 23 Prozent gefallen und lag 47 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Mit Huangs Rückkehr kommt ein großer Teil davon zurück. Dell Aktie, 16:12 Uhr MEZ 341,86 $ Plus gegenüber Freitag +22,96 % Auftragsbestand für KI-Server 95 Mrd. $ Umsatzprognose für das Quartal 49 Mrd. $ Quelle : comdirect/Société Générale, Dell, Tikr; Stand 23. November 2026 Der Termin Am Dienstag kommen die Zahlen Der Kurssprung fällt auf den Tag vor einem wichtigen Termin. Am 24. November berichtet Dell über sein drittes Geschäftsquartal. Die eigene Prognose liegt bei 49 Milliarden Dollar Umsatz. Im Vorquartal hatte der Konzern KI-Server im Wert von 60,9 Milliarden Dollar verkauft bekommen und 16,4 Milliarden Dollar damit umgesetzt. Der Auftragsbestand sprang von 51 auf 95 Milliarden Dollar. Das entspricht rund 84 Prozent des gesamten Konzernumsatzes des Vorjahres. Für das laufende Geschäftsjahr peilt Dell 74 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Servern an. Die Fragen Speicher, Marge und Schulden Aufträge sind noch kein Umsatz. Damit Dell liefern kann, braucht der Konzern Bauteile, und Speicherchips sind seit Monaten knapp. Jede Verzögerung dort verschiebt Erlöse in spätere Quartale. Die zweite Frage betrifft die Marge. KI-Server bringen viel Umsatz, aber wenig Gewinn je Dollar. Über die letzten zwölf Monate lag die Bruttomarge bei knapp 20 Prozent. Dazu kommt die Bilanz: Dell trägt 23,6 Milliarden Dollar Nettoschulden und hat im September weitere 5 Milliarden Dollar über Anleihen aufgenommen. Die Dell Aktie geht also mit hohen Erwartungen und einigen offenen Punkten in den Dienstag. Was für die Dell Aktie spricht Auftragsbestand von 95 Milliarden Dollar für KI-Server

Ziel von 74 Milliarden Dollar KI-Umsatz im Geschäftsjahr

Zweitstärkster Wert im S&P 500

Enge Partnerschaft mit Nvidia Was Anleger bedenken sollten Quartalszahlen am Dienstag nach einem Kurssprung

Knappe Speicherchips bremsen die Auslieferung

Niedrige Marge im Servergeschäft

23,6 Milliarden Dollar Nettoschulden Einordnung der Redaktion: Ein Plus von 23 Prozent am Tag vor den Zahlen ist ein zweischneidiges Schwert. Die Erleichterung über Nvidia ist verständlich, denn ohne verlässliche Chiplieferungen sind Dells Aufträge wenig wert. Gleichzeitig hat die Dell Aktie damit einen Teil der guten Nachrichten vorweggenommen. Fallen die Zahlen und der Ausblick am Dienstag stark aus, kann sich die Erholung fortsetzen. Enttäuscht der Konzern bei Marge oder Lieferfähigkeit, ist die Fallhöhe jetzt deutlich größer als noch am Freitag. FAQ Häufige Fragen zur Dell Aktie Wann legt Dell die nächsten Quartalszahlen vor?

Am Dienstag, dem 24. November 2026. Die eigene Umsatzprognose liegt bei 49 Milliarden Dollar. Warum steigt die Dell Aktie heute so stark?

Dell baut Server mit Nvidia-Chips. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat die Sorgen um den wichtigsten Lieferanten verringert. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Dell Aktie?

ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP, Handelssymbol 12DA (Deutschland), US-Handelssymbol DELL (NYSE).

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