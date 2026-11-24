Im Geschäftsjahr 2026 (bis Januar) stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 113,5 Mrd. Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 27 Prozent auf 10,30 Dollar. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erreichte Dell einen Rekordumsatz von 47,0 Mrd. Dollar (+58 %), den bereinigten Gewinn je Aktie von 7,04 Dollar (+203 %), Bestellungen für KI-Server von 60,9 Mrd. Dollar und einen Auftragsbestand von 95 Mrd. Dollar. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde daraufhin auf 192 Mrd. Dollar Umsatz (zuvor 167 Mrd.) und 25,50 Dollar bereinigtes Ergebnis je Aktie (zuvor 17,90) angehoben, davon 74 Mrd. Dollar KI-Server. Für das dritte Quartal stellte Dell rund 49,0 Mrd. Dollar Umsatz (plus/minus 0,5 Mrd.) und 6,50 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie (plus/minus 0,10) in Aussicht.

Die Schwachpunkte: Der freie Cashflow im zweiten Quartal sank auf rund 1,0 Mrd. Dollar (–47 %), die Bruttomarge dürfte im dritten Quartal laut Konsens bei rund 19,2 Prozent liegen. Der Nettoverschuldung von rund 23 Mrd. Dollar stehen 11,6 Mrd. Dollar Barmittel gegenüber.