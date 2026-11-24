Die Dell Aktie (ISIN: US24703L2025, FSE: 12DA, NYSE: DELL) ist die Wette des Tages: Nach dem Absturz in der Vorwoche schloss sie am Montag an der NYSE bei 334,91 US-Dollar, ein Plus von 20,5 Prozent, mit Handelsstart bei rund 372 Dollar. Heute nach US-Börsenschluss legt Dell die Zahlen zum dritten Quartal vor, die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr New Yorker Zeit, also 22:30 Uhr MEZ. Die Dell Aktienprognose der Analysten rechnet im Schnitt mit rund 49,2 Mrd. Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn von etwa 6,6 Dollar je Aktie. Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von rund 17 Prozent in beide Richtungen ein.
Dell Aktie Prognose vor den Zahlen: Konsens erwartet 49 Milliarden Dollar Umsatz – was steckt im Optionspreis von plus/minus 17 Prozent?
Die Dell Aktie sprang am Montag um gut 20 Prozent, heute Abend legt der Konzern Zahlen vor. Die Dell Aktienprognose: Erwartungen, Unternehmensausblick, Kursziele von JPMorgan, Morgan Stanley und Barclays sowie die Szenarien, die Analysten diskutieren.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- ISIN
- US24703L2025
- Ticker
- DELL (NYSE)
- 52-Wochen-Hoch
- rund 595,51 $ (18.09.2026, intraday)
- Schlusskurs 20.11.2026
- 278,02 $
- Dividende
- 0,63 $ je Quartal
Stand: 23.11.2026, NYSE-Schlusskurs 23.11.2026
Auslöser
Was ist bei der Dell Aktie passiert?
Die vergangenen Tage waren extrem. Am 20. November fiel die Aktie um rund zehn Prozent auf 278,02 Dollar, nachdem Medien berichtet hatten, die US-Börsenaufsicht prüfe mögliche Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung von Nvidia. Nvidia bestätigte das nicht und verlor rund 14 Prozent. Am Montag drehte der Markt: Der Nvidia-Verwaltungsrat setzte Gründer Jensen Huang einstimmig wieder als Konzernchef ein, der Nasdaq 100 stieg um rund 6,5 Prozent, der S&P 500 um 4,7 Prozent. Dell legte zeitweise um mehr als 30 Prozent zu. Zusätzlichen Auftrieb gaben Berichte, dass Serverhersteller ihre Preise wegen höherer Speicherkosten um bis zu 45 Prozent anheben.
Vom Rekord im September ist die Dell Aktie trotzdem weit entfernt: Das Hoch lag intraday bei rund 595 Dollar, zeitweise stand ein Minus von rund 47 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie, gemessen am Schlusskurs von 125,88 Dollar Ende 2025, rechnerisch noch immer bei rund plus 166 Prozent.
Zahlen heute Abend
Dritte Quartal, nach US-Handelsschluss, Telefonkonferenz 22:30 Uhr MEZ.
Erwartung
Umsatz rund 49,2 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie rund 6,6 Dollar (bereinigt).
Unternehmensprognose 2027
Umsatz 192 Mrd. Dollar, bereinigtes Ergebnis je Aktie 25,50 Dollar, KI-Server 74 Mrd. Dollar.
Optionsmarkt
Erwartete Kursbewegung nach den Zahlen rund plus/minus 17 Prozent.
Was macht Dell – das Geschäftsmodell der Aktie in Kürze
Dell mit Sitz in Round Rock, Texas, hat zwei Segmente: Die Infrastruktursparte (ISG) liefert KI-optimierte und klassische Server, Speicher und Netzwerke, die Kundensparte (CSG) PCs und Bildschirme. Im KI-Geschäft integriert Dell vor allem Nvidia-Grafikprozessoren in fertige Serversysteme. Das bringt hohe Umsätze, aber vergleichsweise niedrige Margen: Nach Angaben der Finanzchefin liegt die operative Marge der KI-Server im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Aktie ist damit ein Hebel auf die Investitionen der KI-Rechenzentren, aber auch auf Speicherpreise und Lieferketten.
Welche Zahlen und welchen Ausblick liefert Dell für die Aktienprognose?
Im Geschäftsjahr 2026 (bis Januar) stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 113,5 Mrd. Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 27 Prozent auf 10,30 Dollar. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erreichte Dell einen Rekordumsatz von 47,0 Mrd. Dollar (+58 %), den bereinigten Gewinn je Aktie von 7,04 Dollar (+203 %), Bestellungen für KI-Server von 60,9 Mrd. Dollar und einen Auftragsbestand von 95 Mrd. Dollar. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde daraufhin auf 192 Mrd. Dollar Umsatz (zuvor 167 Mrd.) und 25,50 Dollar bereinigtes Ergebnis je Aktie (zuvor 17,90) angehoben, davon 74 Mrd. Dollar KI-Server. Für das dritte Quartal stellte Dell rund 49,0 Mrd. Dollar Umsatz (plus/minus 0,5 Mrd.) und 6,50 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie (plus/minus 0,10) in Aussicht.
Die Schwachpunkte: Der freie Cashflow im zweiten Quartal sank auf rund 1,0 Mrd. Dollar (–47 %), die Bruttomarge dürfte im dritten Quartal laut Konsens bei rund 19,2 Prozent liegen. Der Nettoverschuldung von rund 23 Mrd. Dollar stehen 11,6 Mrd. Dollar Barmittel gegenüber.
|Kennzahl
|Q2 (Ist)
|Q3 Unternehmensprognose
|Q3 Konsens
|Geschäftsjahr 2027 (Prognose)
|Umsatz
|47,0 Mrd. $
|rund 49,0 Mrd. $
|rund 49,2 Mrd. $
|192 Mrd. $
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|7,04 $
|6,50 $
|rund 6,6 $
|25,50 $
|KI-Server
|16,4 Mrd. $ Umsatz
|–
|–
|74 Mrd. $
|KGV (bei 334,91 $)
|–
|–
|–
|rund 13,1
Konsens: Erhebungen von Analystenschätzungen, leichte Abweichungen je Anbieter (Umsatz 49,2 bis 49,3 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 6,59 bis 6,62 Dollar). KGV: 334,91 Dollar geteilt durch 25,50 Dollar, eigene Berechnung. Konsens für 2028 lag nicht belegt vor.
Quelle: Dell Technologies (Mitteilung zum 2. Quartal, 1.9.2026), Analystenkonsens
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten?
Die Mehrheit der Analysten rät zum Kaufen: In einer Erhebung stehen 14 Kaufempfehlungen 7 Halten-Einstufungen gegenüber, eine andere zählt 18 Analysten mit 14 Kauf- und 4 Halten-Voten. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Erhebung bei rund 556 bis 589 Dollar, mehr als 60 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Die meisten Ziele stammen allerdings aus der Zeit vor dem Ausverkauf. Das höchste Ziel liegt bei 735 Dollar.
Welches Kursziel trauen Analysten der Dell Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Bemerkung
|J.P. Morgan
|Overweight
|515 $ (vorher 635 $)
|19.11.2026
|Senkung im Zuge des KI-Ausverkaufs
|Morgan Stanley (Woodring)
|Equal Weight
|403 $ (vorher 511 $)
|16.11.2026
|Niedrigstes der genannten Ziele
|Barclays (Long)
|Equal Weight
|574 $ (vorher 603 $)
|14.10.2026
|Herabstufung von Overweight
Implizites Potenzial zum NYSE-Schlusskurs von 334,91 Dollar (23.11.2026): J.P. Morgan 515 Dollar rund +54 %, Barclays 574 Dollar rund +71 %, Morgan Stanley 403 Dollar rund +20 %.
Quelle: Studien bzw. Mitteilungen der genannten Analystenhäuser
Morgan Stanley senkte das Ziel am 16. November um mehr als 100 Dollar auf 403 Dollar, J.P. Morgan folgte am 19. November mit einer Senkung von 635 auf 515 Dollar, blieb aber bei Overweight. Barclays hatte die Aktie bereits am 14. Oktober von Overweight auf Equal Weight herabgestuft. Weitere Häuser wie Mizuho und Bernstein (je 650 Dollar) sowie Goldman Sachs (590 Dollar) führen deutlich höhere Ziele, die zum Teil vor dem Ausverkauf gesetzt wurden.
Wie teuer ist die Dell Aktie im Vergleich?
Auf Basis der Jahresprognose von 25,50 Dollar Ergebnis je Aktie liegt das KGV der Dell Aktie bei rund 13; Ende Oktober waren es 11,4, im Juni noch über 24. Die Dividende beträgt 0,63 Dollar je Quartal, die Rendite liegt bei etwa 0,75 Prozent. Der Börsenwert beträgt nach eigener Rechnung rund 213 Mrd. Dollar. Unter den Wettbewerbern lieferte Hewlett Packard Enterprise am Montagabend Rekordzahlen: Der Umsatz stieg um 50 Prozent auf 14,55 Mrd. Dollar, das Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 Dollar (Konsens 1,26 Dollar). Die Aktie gab nachbörslich trotzdem um rund 6 Prozent nach, ein Beispiel dafür, wie hoch die Messlatte nach dem Kurssprung liegt.
Was sagt die Charttechnik zur Dell Aktie?
Vor dem Kurssprung lag die Aktie bei rund 300 Dollar, mit Unterstützungen bei etwa 296, 291 und 282 Dollar; der RSI stand bei knapp 37. Die Schlusskurse vom 18. und 19. November lagen bei rund 313 Dollar. Mit dem Sprung auf 334,91 Dollar hat die Aktie diese Zone überwunden, nach oben werden Marken bei rund 352 und 427 Dollar genannt. Die 50-Tage-Linie lag zuletzt bei rund 427 Dollar.
Szenarien
Dell Aktie 2026/2027: Bull-, Base- und Bear-Case
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursziel-Bezug
|Bull-Case
|Zahlen und Prognose übertreffen die Erwartungen, KI-Auftragsbestand wächst weiter
|Barclays 574 $, höchstes Ziel 735 $
|Base-Case
|Zahlen im Rahmen der Prognose, Aktie bleibt volatil
|J.P. Morgan 515 $, Durchschnitt rund 556–589 $
|Bear-Case
|Margendruck durch Speicherpreise, hohe Erwartungen nach dem Kurssprung
|Morgan Stanley 403 $
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Die Kursziele stammen von den genannten Analystenhäusern.
Was beobachten Anleger bei der Dell Aktie jetzt?
Entscheidend sind heute Abend die KI-Auftragseingänge und der Auftragsbestand, der Ausblick für das vierte Quartal, die Bruttomarge und der Cashflow. Wichtig ist auch, ob Dell die Jahresprognose von 192 Mrd. Dollar anhebt. Am Mittwoch zeigt sich die Kursreaktion zunächst im vorbörslichen US-Handel, in Deutschland ab dem Xetra-Start. Wer die Dell Aktie über deutsche Handelsplätze verfolgt, sollte das Währungsrisiko beachten.
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wann legt Dell die Zahlen vor? Heute nach dem US-Handelsschluss, die Telefonkonferenz beginnt um 22:30 Uhr MEZ.
Wie lautet die Dell Aktienprognose für 2027? Das Unternehmen peilt 192 Mrd. Dollar Umsatz und 25,50 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an.
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Dell Aktie? Je nach Erhebung rund 556 bis 589 Dollar; J.P. Morgan nennt 515 Dollar, Morgan Stanley 403 Dollar.
Zahlt die Dell Aktie eine Dividende? Ja, 0,63 Dollar je Quartal, das sind rund 2,52 Dollar im Jahr.
Gibt aktiencheck.de ein eigenes Kursziel ab? Nein. Alle Kursziele stammen von Dritten; es handelt sich weder um eine Kauf- noch um eine Verkaufsempfehlung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von J.P. Morgan (19.11.2026), Morgan Stanley (16.11.2026) und Barclays (14.10.2026) weiter. Offenlegungen und Interessenkonflikte der Quellen: J.P. Morgan Research Disclosures, Morgan Stanley Research Disclosures und Barclays Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Die Erstellung wurde durch KI unterstützt. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Dell Technologies Inc. (DELL): Kaufen, Kursziel 515,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan vom 19.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 09:22 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 09:22 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.