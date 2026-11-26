Rekordumsatz, mehr als verdoppelte Erlöse, angehobene Jahresprognose, und trotzdem rutscht die Dell Aktie (ISIN: US24703L2025, Ticker: DELL) weiter ab: Nach den Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 notierte sie am 25. November 2026 bei rund 270 US-Dollar und damit deutlich unter dem Niveau vor dem Bericht. Die Dell Aktie Prognose der Analysten bleibt dennoch hoch: Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei rund 530 Dollar, fast das Doppelte des aktuellen Kurses. Heute ist die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, die Frage bleibt also bis Freitag offen: Überreaktion oder berechtigte Skepsis?
Dell Aktie Prognose: Umsatzziel auf 202 Milliarden Dollar angehoben, Analysten kürzen Kursziele - Überreaktion oder berechtigte Skepsis?
Dell Technologies (ISIN: US24703L2025, Ticker: DELL) hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 202 Milliarden Dollar Umsatz an, doch die Aktie fällt weiter. Die Dell Aktie Prognose der Analysten: Kursziele zwischen 400 und 580 Dollar, ein Konsens von rund 530 Dollar und viele Fragen zur Marge.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc., Round Rock (Texas)
- Ticker / ISIN
- DELL (NYSE) / US24703L2025
- Segmente
- Infrastructure Solutions Group (ISG), Client Solutions Group (CSG)
- Quartal
- Q3 Geschäftsjahr 2027 (bis 30.10.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 109,55 $ bis 594,68 $
- Marktkapitalisierung
- rund 170 Mrd. $ (Redaktionsrechnung)
Stand: 25.11.2026, Kurs nach Sekundärquellen, NYSE-Handel am 25.11.2026; Zahlen aus der Pressemitteilung vom 24.11.2026
Die aktuellen News
Was ist bei der Dell Aktie passiert? Rekordzahlen, schwächere Kurse
Dell meldete am 24. November 2026 einen Umsatz von 54,9 Milliarden Dollar, 103% mehr als vor einem Jahr, und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 9,45 Dollar nach 2,59 Dollar im Vorjahresquartal.
Getragen wird der Sprung von KI-Servern: Der Umsatz mit KI-optimierten Servern stieg im Quartal um 291% auf 22,0 Milliarden Dollar. Das Segment ISG, zu dem Server und Speicher gehören, wuchs um 198% auf 42,0 Milliarden Dollar, die Betriebsmarge lag bei 17,0%. Der Auftragsbestand für KI-Systeme erreichte laut Unternehmen ein Rekordniveau von 132,3 Milliarden Dollar, im Quartal kamen 60,2 Milliarden Dollar neue Bestellungen hinzu. Der Konzern hob seine Jahresprognose an und kündigte eine um 25 Milliarden Dollar höhere Rückkaufermächtigung an.
Warum fiel die Aktie trotzdem? Den Berichten zufolge sorgen sich Anleger um die Margen: Die Betriebsmarge im Quartal liegt bei 14,2% (bereinigt), und für das Schlussquartal wird laut einer Quelle eine geringere Marge im ISG-Geschäft erwartet. Hinzu kommt der Schwäche im PC-Geschäft: Das Segment CSG wuchs nur um 3%, das Consumer-Geschäft schrumpfte um 15%. Vor den Zahlen hatte die Dell Aktie bereits rund 12% verloren, auch weil der Markt insgesamt KI-Werte verkaufte.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Dell sein Geld? Server, Speicher und PCs
Dell Technologies stellt Server, Speichersysteme, Netzwerktechnik und PCs her. Mit der Nachfrage nach KI-Rechenleistung ist das Servergeschäft zum Wachstumsmotor geworden: Das Segment ISG steuerte 91% des Segmentbetriebsergebnisses bei. Das PC-Segment CSG (12,9 Milliarden Dollar Umsatz, +3%) bringt dagegen mit einer Marge von 5,5% deutlich weniger Gewinn. Wettbewerber im KI-Servergeschäft sind unter anderem Super Micro und Hewlett Packard Enterprise.
Zahlen und Prognose
Wie lautet die Dell Aktienprognose des Unternehmens? Mehr Umsatz, mehr Gewinn je Aktie
|Kennzahl
|Q3 FY27
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|54,94 Mrd. $
|+103%
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|9,45 $
|+265%
|Umsatz KI-optimierte Server
|22,03 Mrd. $
|+291%
|Umsatz Segment ISG
|41,97 Mrd. $
|+198%
|Umsatz Segment CSG
|12,89 Mrd. $
|+3%
|Bereinigter Free Cashflow
|4,29 Mrd. $
|Vorjahr 1,67 Mrd. $
|Auftragsbestand KI
|132,3 Mrd. $
|Rekord
Bereinigte Werte (non-GAAP), sofern nicht anders angegeben. Quartal bis 30.10.2026.
Quelle: Dell Technologies, Pressemitteilung vom 24.11.2026 (SEC Form 8-K, Exhibit 99.1)
|Größe
|Bisherige Prognose
|Neue Prognose
|Umsatz Q4 FY27
|-
|56,3 Mrd. $ (+69%)
|Ergebnis je Aktie Q4 (bereinigt)
|-
|8,40 $
|Umsatz FY27
|192,0 Mrd. $
|202,0 Mrd. $ (+78%)
|Umsatz KI-Server FY27
|74,0 Mrd. $
|78,0 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie FY27 (bereinigt)
|25,50 $
|29,68 $
FY27 endet am 29.01.2027. Prognose laut Unternehmen, keine Schätzung von aktiencheck.de.
Quelle: Dell Technologies, Pressemitteilung vom 24.11.2026 (SEC Form 8-K)
Auf die neue Prognose von 29,68 Dollar je Aktie gerechnet, ergibt sich bei rund 270 Dollar ein KGV von etwa 9 (Redaktionsrechnung). Ein Blick in die Bilanz relativiert das Bild: Dell hat 31,2 Milliarden Dollar langfristige Schulden und weist ein negatives Eigenkapital von rund 0,5 Milliarden Dollar aus. Im Quartal flossen mit 4,9 Milliarden Dollar Rekordbeträge an Aktionäre zurück (4,4 Milliarden Dollar Aktienrückkäufe, 0,4 Milliarden Dollar Dividenden).
Die Analysten
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten? Welches Kursziel trauen Analysten der Dell Aktie zu?
Nach den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele für die Dell Aktie angepasst, überwiegend nach unten. Der Konsens lautet laut Finexus "Moderate Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 531 Dollar. Gemessen an 270 Dollar läge das rechnerisch rund 97% über dem Kurs. Selbst das niedrigste Ziel der genannten Häuser liegt noch rund 48% darüber.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt auf neu)
|Datum
|Potenzial
|Bernstein
|bullisch
|650 auf 580 $
|25.11.2026
|+115%
|Mizuho
|Outperform
|650 auf 500 $
|25.11.2026
|+85%
|Piper Sandler
|Overweight
|558 auf 555 $
|25.11.2026
|+106%
|Raymond James
|Buy
|617 auf 570 $
|25.11.2026
|+111%
|Bank of America
|Buy
|600 auf 500 $
|25.11.2026
|+85%
|Morgan Stanley
|Equal-weight
|403 auf 408 $
|25.11.2026
|+51%
|Wells Fargo
|Overweight
|545 auf 400 $
|25.11.2026
|+48%
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Potenzial: Redaktionsrechnung zu 270 Dollar. Bei Bernstein nennt die Quelle kein eindeutiges Rating (bullisch, Top Pick).
Quelle: Finbold (25.11.2026), Finexus (25.11.2026)
Auffällig ist die Begründung der Kürzungen. Wells Fargo verweist laut Bericht auf ein PC-Umsatzwachstum von nur 3% statt der erwarteten 15%. Mizuho kürzt das Ziel von 650 auf 500 Dollar, hebt aber die geschätzte KI-Pipeline auf rund 270 Milliarden Dollar (zuvor 200 Milliarden). Morgan Stanley hebt als einziges der genannten Häuser sein Ziel leicht an, bleibt aber bei Equal-weight.
Charttechnik
Wie sieht der Chart der Dell Aktie aus? Vom Rekord zur Halbierung
Die 52-Wochen-Spanne reicht laut Finexus von 109,55 bis 594,68 Dollar. Der Kurs liegt damit rund 50% unter dem Hoch vom September und fast das Zweieinhalbfache über dem Jahrestief. Im letzten Monat verlor die Dell Aktie laut dieser Quelle rund 41%. Chartbeobachter schauen nun, ob sich der Kurs im Bereich um 270 Dollar stabilisiert. Gleitende Durchschnitte und Indikatoren sind in diesem Artikel nicht ausgewertet.
Prognose
Dell Aktie Prognose: welche Szenarien diskutieren Analysten?
|Szenario
|Argument laut Analysten
|Referenz-Kursziel
|Abstand zum Kurs
|Bull-Case
|KI-Backlog von 132 Mrd. $ wird zu Umsatz, Dell als Top Pick der KI-Infrastruktur
|580 $ (Bernstein)
|+115%
|Base-Case
|Prognose 2027 wird erreicht, Margen stabilisieren sich
|rund 531 $ (Konsens)
|+97%
|Bear-Case
|KI-Margen sinken, PC-Geschäft schwach, hohe Verschuldung
|400 $ (Wells Fargo)
|+48%
Keine Kursziele von aktiencheck.de. Abstand zu 270 Dollar: Redaktionsrechnung.
Quelle: Bernstein, Mizuho, Wells Fargo, Morgan Stanley laut Finbold; Konsens laut Finexus
Termine
Was Anleger der Dell Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Dell Aktie Prognose
Wie lautet die Dell Aktie Prognose der Analysten? Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei rund 531 Dollar (Finexus, 25.11.2026), die genannten Häuser nennen Ziele von 400 bis 580 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Warum fällt die Dell Aktie trotz Rekordzahlen? Berichten zufolge belasten Margenfragen, das schwache PC-Geschäft und die generelle Skepsis gegenüber KI-Werten den Kurs.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Dell für 2027? Dell erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 202 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis von 29,68 Dollar je Aktie, KI-Server sollen 78 Milliarden Dollar beitragen.
Welches Kursziel trauen Analysten der Dell Aktie 2026 und 2027 zu? Nach den Zahlen reichen die Ziele von 400 Dollar (Wells Fargo) bis 580 Dollar (Bernstein).
Ist die Dell Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung "Outperform" mit Kursziel 500 US-Dollar stammt von Mizuho (Analyst Vijay Rakesh, laut Finbold vom 25.11.2026). Die weiteren Einstufungen in der Tabelle sind Einschätzungen der genannten Häuser, wiedergegeben über Finbold und Finexus. aktiencheck.de gibt alle unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen von Mizuho: Mizuho Offenlegungen
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Dell Technologies Inc. (DELL): Kaufen, Kursziel 500,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho Securities (Analyst Vijay Rakesh), wiedergegeben über Finbold vom 25.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 26.11.2026, 09:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 26.11.2026, 09:19 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho Securities (Analyst Vijay Rakesh), wiedergegeben über Finbold.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.