Dell Aktie, NYSE, nach den Zahlen am 25.11.2026 (Sekundärquellen, Schlusskurs nicht belegt) rund 270 $

neue Umsatzprognose Geschäftsjahr 2027 (zuvor 192 Mrd. $) 202 Mrd. $

neue Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2027 (zuvor 25,50 $) 29,68 $

durchschnittliches Analysten-Kursziel (Finexus, Stand 25.11.2026) rund 530 $