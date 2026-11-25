Am Freitag, 20. November, schloss die Dell Aktie bei 278,02 USD, nachdem ein breiter Tech-Ausverkauf sie um rund 11% gedrückt hatte, ganz ohne Unternehmensnachricht. Am Montag sprang der Kurs um etwa 20% auf 334,91 USD. Am Dienstag lag die Dell-Aktie vorbörslich bereits 7,5% im Minus, zum Handelsschluss notierte sie bei 295,28 USD, ein Minus von knapp 12% (je nach Datenanbieter 11,8% bis 12,4%).

Der Auslöser kam von außen: Der Konkurrent HPE kündigte an, dass seine Sparte Cloud und KI im Geschäftsjahr 2027 nur noch eine operative Marge von rund 14% erreichen soll, nach 18,4% im zuletzt gemeldeten Quartal. Der Markt übersetzte das sofort in die Frage, ob die Margen im KI-Servergeschäft insgesamt schrumpfen. Die Sorge um die KI-Ausgaben traf damit den ganzen Sektor, nicht Dells eigene Zahlen. Das zeigte sich nur wenige Stunden später.