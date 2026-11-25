Die Dell Aktie (ISIN: US24703L2025, FSE: 12DA, NYSE: DELL) hat eine Achterbahnwoche hinter sich: Erst drückte ein Ausverkauf im KI-Sektor den Kurs auf 278 USD, dann folgte am Montag ein Sprung um rund 20%, und am Dienstag stürzte die Dell Aktie im regulären Handel um knapp 12% auf 295,28 USD ab. Auslöser war nicht Dell selbst, sondern eine Margenwarnung des Konkurrenten HPE. Nach Handelsschluss lieferte Dell dann Rekordzahlen, hob die Jahresprognose zum dritten Mal an, und die Aktie drehte nachbörslich um rund 3% ins Plus. Diese Dell Aktie Prognose zeigt, warum die Zahlen stärker sind als der Kurs und was die Dell-Aktie jetzt entscheidet.
Dell Aktie Prognose: Rekordzahlen, 132 Mrd. USD KI-Auftragsbestand und 12% Kurssturz
Die Dell Aktie bricht im regulären Handel um knapp 12% ein, doch nach Handelsschluss liefert Dell Rekordzahlen und hebt die Prognose zum dritten Mal an. Die Dell Aktie Prognose: Was der HPE-Schock mit Dells Zahlen zu tun hat, wie der Chart aussieht und was die Dell-Aktie jetzt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- Sitz
- Round Rock, Texas
- Branche
- IT-Hardware: Server, PCs, Speicher
- Börse / Ticker
- NYSE, DELL
- Schlusskurs 24.11.2026
- 295,28 USD
- Nachbörslich 24.11.
- rund 305 USD (+3%)
- Umsatzprognose Gesamtjahr
- 202 Mrd. USD
Stand: 25.11.2026, Kurse: Schluss NYSE am 24.11.2026
Die Kurswoche
Warum die Dell Aktie trotz Rekordzahlen abstürzte
Am Freitag, 20. November, schloss die Dell Aktie bei 278,02 USD, nachdem ein breiter Tech-Ausverkauf sie um rund 11% gedrückt hatte, ganz ohne Unternehmensnachricht. Am Montag sprang der Kurs um etwa 20% auf 334,91 USD. Am Dienstag lag die Dell-Aktie vorbörslich bereits 7,5% im Minus, zum Handelsschluss notierte sie bei 295,28 USD, ein Minus von knapp 12% (je nach Datenanbieter 11,8% bis 12,4%).
Der Auslöser kam von außen: Der Konkurrent HPE kündigte an, dass seine Sparte Cloud und KI im Geschäftsjahr 2027 nur noch eine operative Marge von rund 14% erreichen soll, nach 18,4% im zuletzt gemeldeten Quartal. Der Markt übersetzte das sofort in die Frage, ob die Margen im KI-Servergeschäft insgesamt schrumpfen. Die Sorge um die KI-Ausgaben traf damit den ganzen Sektor, nicht Dells eigene Zahlen. Das zeigte sich nur wenige Stunden später.
Die Quartalszahlen
Das Rekordquartal im Detail
Nach US-Handelsschluss legte Dell die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor, und sie fielen deutlich besser aus als erwartet. Der Umsatz erreichte mit 54,94 Mrd. USD einen Rekord und mehr als das Doppelte des Vorjahres, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 9,45 USD (nach GAAP: 8,82 USD).
|Kennzahl
|Dell
|Konsens
|Umsatz Q3
|54,94 Mrd. USD
|49,32 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS Q3
|9,45 USD
|6,59 USD
|Umsatz Segment ISG Q3
|41,97 Mrd. USD
|35,27 Mrd. USD
|Umsatz Q4 (Prognose)
|rund 56,3 Mrd. USD
|53,61 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS Q4 (Prognose)
|8,40 USD
|7,50 USD
|Umsatz Gesamtjahr (Prognose)
|202 Mrd. USD
|194,48 Mrd. USD
Konsens: LSEG. Q4 und Gesamtjahr: Unternehmensprognose. ISG: Infrastructure Solutions Group.
Quelle: Dell Technologies (8-K, 24.11.2026), Reuters
Treiber ist das Infrastrukturgeschäft ISG: Es setzte 41,97 Mrd. USD um (+198%), davon entfielen 22,0 Mrd. USD auf KI-optimierte Server (+291%). Zugleich sank die Quote der Betriebsausgaben auf 7,5% vom Umsatz, nach 12,9% im Vorjahr. Dell verdient also mehr, obwohl der KI-Serveranteil wächst, so beschreibt es auch Finanzchef David Kennedy. COO Jeff Clarke sagt, ISG liefere inzwischen den weitaus größten Teil von Gewinn und Wachstum.
Die Prognose hebt Dell zum dritten Mal an: Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen jetzt 202 Mrd. USD Umsatz (zuvor 192 Mrd. USD), davon 78 Mrd. USD mit KI-Servern (zuvor 74 Mrd. USD), und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 29,68 USD (zuvor 25,50 USD). Der KI-Auftragsbestand stieg auf den Rekordwert von 132,3 Mrd. USD (nach 95 Mrd. USD nach dem zweiten Quartal), bei Auftragseingängen von 60,2 Mrd. USD im Quartal. Hinzu kommt ein neues Rückkaufprogramm über 25 Mrd. USD; im Quartal flossen 4,9 Mrd. USD über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück. Der operative Cashflow lag bei 4,5 Mrd. USD, seit Jahresbeginn bei 10,8 Mrd. USD.
Nachbörslich drehte die Dell Aktie ins Plus: Laut Motley Fool stieg sie um rund 3% auf 305 USD, Investing.com nennt +4,2% auf 307,81 USD, zwischenzeitlich waren es bis zu 6%.
Das Chartbild
Dell Aktie Chart: Zwischen 278 und 335 USD
Dell Aktie: Schlusskurse der Turbulenzwoche
USD
- nachbörslich, rund
Quelle: Reuters, Motley Fool, Yahoo Finance
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|Kurs
|Fr 20.11. Schluss
|278,02
|Mo 23.11. Schluss
|334,91
|Di 24.11. Schluss
|295,28
|Di 24.11. nachbörslich
|305,00
Charttechnisch bewegt sich die Dell Aktie in einer extrem breiten Spanne. Der Freitagsschluss bei 278 USD bildet die nächste Unterstützung, die Zone von 310 bis 335 USD (vorbörslicher Kurs vom Dienstag bis zum Montagshoch) den Widerstand. Das Septemberhoch liegt deutlich höher, und im November steuerte die Dell-Aktie laut Medienberichten auf ihren schwächsten Monat seit der Rückkehr an die Börse 2018 zu. Tagesbewegungen von 10% bis 20% zeigen: Hier handelt der Markt Stimmung, nicht Fundamentaldaten.
Bewertung und Analysten
Dell Aktie: Auf die Jahresprognose nur rund das 10-Fache
Auf die eigene Jahresprognose von 29,68 USD gerechnet kommt die Dell Aktie beim Schlusskurs von 295,28 USD auf ein KGV von etwa 10. Vor den Zahlen lag das erwartete KGV bei 9,8, der Fünfjahresdurchschnitt bei 12, im August war es noch das 26-Fache. Ein Bewertungsmodell von GuruFocus kommt dagegen auf einen fairen Wert von 252,85 USD und stuft die Aktie als überbewertet ein. Börsenkommentator Jim Cramer hält Dell für einen der wenigen Titel, die man in dieser Phase im Depot halten könne. Neue Kursziele und Ratings der Analysten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Die Prognose
Dell Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei Tagesschwankungen dieser Größe nicht möglich. Die Redaktion ordnet deshalb nach Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Stimmung schlägt Zahlen
Weitere Margenwarnungen aus dem KI-Serverumfeld oder neue Sorgen um die Finanzierung von Rechenzentren können die Dell Aktie erneut unter Druck setzen. Bestätigen die Analysten die starken Zahlen, könnte die Aktie die Zone um 310 USD zurückerobern. Die Nachbörse deutet auf eine erste Beruhigung hin.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Margen und Auftragsbestand
Entscheidend ist, ob Dell den Auftragsbestand von 132,3 Mrd. USD ohne Margenverlust in Umsatz verwandelt. Gelingt das, wirkt ein KGV von rund 10 auf die Jahresprognose günstig. Setzt sich der HPE-Trend sinkender Margen in der Branche durch, drohen Gewinnrevisionen.
Langfristig (ab 2028): Vom PC-Konzern zum KI-Infrastrukturanbieter
Die Dell Aktie Prognose hängt langfristig an der Dauer des KI-Investitionszyklus, an der Abhängigkeit von Nvidia und daran, ob Dell die Gewinne im Servergeschäft dauerhaft hoch halten kann.
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Warum fiel die Dell Aktie am 24. November um rund 12%? Auslöser war die Margenwarnung von HPE für das KI-Geschäft, die den gesamten Sektor belastete. Dells eigene Zahlen kamen erst nach Handelsschluss.
Wie waren die Dell-Zahlen? Rekordumsatz von 54,94 Mrd. USD, bereinigtes Ergebnis je Aktie von 9,45 USD und eine zum dritten Mal angehobene Jahresprognose von 202 Mrd. USD Umsatz.
Wie reagierte die Dell Aktie nachbörslich? Sie legte um rund 3% auf etwa 305 USD zu, zeitweise waren es bis zu 6%.
Wie hoch ist das KGV der Dell Aktie? Auf die Jahresprognose von 29,68 USD gerechnet liegt es bei etwa 10.
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