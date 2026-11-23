Die Dell Aktie (ISIN: US24703L2025, NYSE: DELL) ist am Montag hinter Nvidia einer der stärksten Werte im S&P 500: Gegen 16:12 Uhr MEZ (10:12 Uhr in New York) notiert sie bei rund 341,86 Dollar, 22,96 Prozent über dem Freitagsschluss von etwa 278 Dollar. Die Dell Aktienprognose der Analysten steht damit vor ihrem Test: Am Dienstag, dem 24. November, legt Dell nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor; der Konsens erwartet 49,3 Milliarden Dollar Umsatz und 6,62 Dollar je Aktie, die Analysten-Kursziele liegen im Schnitt bei rund 570 bis 590 Dollar.
Dell Aktie Prognose: Vor den Zahlen am Dienstag erwartet der Markt 49,3 Milliarden Dollar Umsatz – reicht das nach dem Kurssprung von 23 Prozent?
Die Dell Aktie (ISIN US24703L2025, NYSE: DELL) springt am Montag um rund 23 Prozent auf etwa 342 Dollar, einen Tag vor den Quartalszahlen. Die Dell Aktienprognose: Konsens von 49,3 Milliarden Dollar Umsatz und 6,62 Dollar je Aktie, Jahresziel von 192 Milliarden Dollar Umsatz, Analysten-Kursziele von 511 bis 650 Dollar und eine erwartete Kursbewegung von rund 10 bis 17 Prozent.
Dell Aktie Prognose im Überblick
Dell Aktie vor den Zahlen: Ist die gute Nachricht schon eingepreist?
Zur Einordnung der Kurse: Der Kurs von 341,86 Dollar stammt aus einer Indikation (comdirect/Société Générale) von 16:12 Uhr MEZ und ist kein Schlusskurs. Der Freitagsschluss von rund 278 Dollar ergibt sich rückgerechnet aus der Tagesveränderung und deckt sich mit dem Kurs von 278,02 Dollar, den TipRanks als Grundlage seiner Optionsrechnung nennt. Seit dem Hoch von 595,51 Dollar (18. September 2026, Intraday) liegt die Dell Aktie damit noch rund 43 Prozent tiefer, seit Jahresbeginn (Schlusskurs 2025: 125,88 Dollar) rund 172 Prozent höher (eigene Rechnung).
Hinweis: Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensprognosen, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de äußert kein eigenes Kursziel, keine eigene Kursprognose und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Was ist bei der Dell Aktie passiert?
Die Dell Aktie baut die Server, in denen die Nvidia-Chips laufen, und reagiert deshalb besonders empfindlich auf Nachrichten rund um den wichtigsten Lieferanten. Im November war sie binnen zwei Handelstagen um rund 23 Prozent gefallen, auf Monatssicht lag das Minus laut TipRanks bei etwa 40 Prozent. Am Montag kehrt ein großer Teil davon zurück: Die Erleichterung über die Entwicklung bei Nvidia – deren Aktie am Montag um mehr als 30 Prozent steigt – trägt den ganzen KI-Hardware-Sektor. Dazu kommt der Termin: Wenige Stunden nach dem Handelsschluss in New York am Dienstag stehen die Quartalszahlen an, die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr New Yorker Zeit (22:30 Uhr MEZ).
Ebenfalls im Fokus: Konkurrent Hewlett Packard Enterprise (HPE) legt bereits am Montag um 17:00 Uhr New Yorker Zeit seine Zahlen vor – ein Vorgeschmack auf die Stimmung im Servergeschäft.
Das Geschäftsmodell: Womit verdient Dell sein Geld?
Dell ist in zwei Segmenten aufgestellt: Die Infrastructure Solutions Group (ISG) verkauft Server, Speicher und Netzwerktechnik – darunter die KI-optimierten Server für Rechenzentren – und stellte im zweiten Quartal mit 31,8 Milliarden Dollar gut zwei Drittel des Umsatzes. Die Client Solutions Group (CSG) umfasst PCs und Zubehör (15,0 Milliarden Dollar). Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal betrug 46,97 Milliarden Dollar, ein Plus von 58 Prozent.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose hat Dell vorgelegt?
Im zweiten Geschäftsquartal (Bericht vom 1. September) erreichte Dell einen Rekord-Auftragseingang für KI-Server von 60,9 Milliarden Dollar bei einem KI-Serverumsatz von 16,4 Milliarden Dollar (Verdopplung). Der Auftragsbestand stieg auf 95 Milliarden Dollar nach 51,3 Milliarden Dollar im Vorquartal. Die operative Marge (bereinigt) lag bei 12,6 Prozent nach 7,7 Prozent im Vorjahr, in der ISG-Sparte bei 15,0 Prozent. Der freie Cashflow ging jedoch um 47 Prozent auf 986 Millionen Dollar zurück.
|Kennzahl
|Drittes Quartal (Ziel)
|Geschäftsjahr 2027 (Ziel)
|Umsatz
|ca. 49,0 Mrd. USD (+81 %)
|192,0 Mrd. USD
|Umsatz mit KI-optimierten Servern
|ca. 19 Mrd. USD
|74,0 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie (non-GAAP)
|6,50 USD
|25,50 USD
Jahresprognose mit den Q2-Zahlen am 01.09.2026 angehoben (Vorgaben aus Mai in Klammern: Umsatz 167,0 Mrd., KI-Server 60,0 Mrd., EPS 17,90 USD). Non-GAAP-EPS.
Quelle: Dell Technologies, Q2-Mitteilung vom 01.09.2026 (laut 24/7 Wall St, Admirals, Beinsure)
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten für die Quartalszahlen?
Die Konsensschätzungen liegen laut TipRanks (23.11.) bei 6,62 Dollar Ergebnis je Aktie (Vorjahr 2,59 Dollar) und 49,32 Milliarden Dollar Umsatz (+82,7 Prozent). Andere Quellen nennen ähnliche Werte: Earnings Whispers 6,63 Dollar und 50,63 Milliarden Dollar, arincen 6,60 Dollar und 49,25 Milliarden Dollar. Citi (Asiya Merchant) rechnet mit 49,7 Milliarden Dollar Umsatz und 6,75 Dollar je Aktie, Goldman Sachs (Katherine Murphy) mit rund 50 Milliarden Dollar. Der Flüstermarkt (Whisper-Wert) liegt bei 7,25 Dollar. Dell hat die EPS-Schätzung in 11 der letzten 12 Berichte übertroffen.
|Kennzahl
|Q3 FY27 (Konsens)
|Geschäftsjahr 2027e (Konsens)
|Umsatz
|49,3 Mrd. USD (+82,7 %)
|195,7 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie
|6,62 USD (Vorjahr 2,59 USD)
|26,09 USD
|KGV (bei 341,86 USD)
|–
|ca. 13,1
|Unternehmensziel zum Vergleich
|49,0 Mrd. USD / 6,50 USD
|192,0 Mrd. USD / 25,50 USD
KGV: eigene Rechnung bei 341,86 USD; FY27-Konsens laut Zacks (Stand 12.10.2026, vor den angehobenen Schätzungen möglicherweise überholt). Zahlen zum Geschäftsjahr 2028 lagen uns nicht vor.
Quelle: TipRanks (23.11.2026), Earnings Whispers (16.11.), Zacks via Beinsure (12.10.2026)
Welches Kursziel trauen Analysten der Dell Aktie zu?
Laut TipRanks (23.11.) lautet die Gesamtempfehlung „Moderate Buy“ bei 14 Kauf- und 7 Halten-Voten; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 589,32 Dollar. Das MarketBeat-Aggregat (36 Analysten, Stand 12. Oktober) kam auf 571,12 Dollar bei einer Spanne von 289 bis 735 Dollar; 28 der 36 Analysten rieten damals zu Kauf oder „Strong Buy“. Gegenüber 341,86 Dollar läge das Ziel von 589 Dollar rechnerisch rund 72 Prozent höher – eine reine Rechengröße, keine Prognose von aktiencheck.de. Die Ziele stammen überwiegend aus der Zeit vor dem Kursrutsch im November.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Veränderung
|Mizuho
|Outperform
|650 USD
|Oktober 2026
|von 600 USD
|J.P. Morgan
|–
|635 USD
|Stand 12.10.2026
|–
|Goldman Sachs
|Buy
|590 USD
|Anfang November 2026
|von 570 USD
|Citi
|Buy
|550 USD
|vor dem Bericht (23.11.2026)
|von 600 USD
|Morgan Stanley
|Equal Weight
|511 USD
|Stand 12.10.2026
|–
|Barclays
|Equal Weight
|–
|14.10.2026
|Abstufung, Ziel nicht genannt
Datumsangaben der Quellen unscharf (Goldman: Anfang November; Citi: vor dem Bericht; Mizuho, JPMorgan, Morgan Stanley: Stand Oktober). Kursziele Dritter sind keine Garantie.
Quelle: TipRanks (23.11.2026), Beinsure/MarketBeat (12.10.2026), Admirals (19.11.2026)
Bemerkenswert: Vor dem Bericht senkte Citi sein Ziel von 600 auf 550 Dollar, bleibt aber bei „Buy“; Goldman Sachs hatte zuvor von 570 auf 590 Dollar erhöht. Barclays (Tim Long) stufte die Aktie am 14. Oktober auf „Equal Weight“ ab und sieht das Umsatzwachstum als stark von höheren Speicherpreisen getrieben. Das höchste Ziel im Aggregat stammt von Melius (735 Dollar, September).
Wie viel bewegt die Dell Aktie nach den Zahlen?
Die Optionsmärkte erwarten eine große Bewegung. TipRanks rechnet auf Basis des Freitagskurses von 278,02 Dollar mit einem Ausschlag von ±17,19 Prozent, ApexVol (Stand 18. November) mit ±9,7 Prozent; die Methoden unterscheiden sich. Im Mittel der vier letzten Berichte bewegte sich die Aktie am Folgetag um 19,1 Prozent (absolut).
|Berichtstermin
|Reaktion am Folgetag
|01.09.2026
|+15,8 %
|28.05.2026
|+32,8 %
|26.02.2026
|+21,9 %
|25.11.2025
|+5,8 %
|28.08.2025
|-8,9 %
Schlusskursveränderung am Folgetag laut ApexVol (über Admirals). Vergangene Reaktionen sind kein Hinweis auf künftige.
Wie ist die Dell Aktie im Branchenvergleich bewertet?
Mit einem KGV von rund 13 auf Basis des Konsens-Gewinns für das Geschäftsjahr 2027 wird die Dell Aktie am Markt nüchtern bewertet; Zacks nannte im Oktober bei einem Kurs von rund 586 Dollar ein Forward-KGV von 22. Der Wettbewerber HPE hat am 9. November vorbörslich bei etwa 44,90 Dollar notiert (zuvor 72,09 Dollar), für das Geschäftsjahr 2027 peilt HPE 13 bis 17 Prozent Umsatzwachstum und 4,40 bis 4,60 Dollar Ergebnis je Aktie an. Nvidia meldete für das dritte Quartal 115,8 Milliarden Dollar Umsatz (+103 Prozent). Belastbare Vergleichszahlen weiterer Wettbewerber wie Super Micro lagen uns nicht vor.
Wie sieht die Charttechnik der Dell Aktie aus?
Das Hoch liegt bei 595,51 Dollar (18. September), im Oktober schloss die Aktie noch über 578 Dollar. Der Rutsch führte sie im November auf Kurse um 278 Dollar. Mit dem Sprung auf rund 342 Dollar liegt sie wieder deutlich über dem 317-Dollar-Niveau vom 5. November. Aktuelle Werte für 50- und 200-Tage-Linie und RSI lagen uns nicht vor. Technische Marken beschreiben den Kursverlauf und sind keine Prognose.
Dell Aktie Prognose: Bull-Case, Base-Case und Bear-Case
|Szenario
|Argumentation
|Marke in der Diskussion
|Bull-Case
|Umsatz über 50 Mrd. USD, KI-Auftragsbestand wächst weiter, Jahresziel von 192 Mrd. USD wird angehoben
|Analystenziele 590–650 USD
|Base-Case
|Zahlen im Rahmen des Konsens (49–50 Mrd. USD, EPS 6,6), Ausblick bestätigt, Aktie schwankt um den Kurssprung
|Optionsmarkt: ±10 bis ±17 %
|Bear-Case
|Speicherknappheit und niedrige Margen bremsen, Auftragsbestand lässt nach, Rückfall nach dem Kurssprung
|Kurse um 278 USD (Freitagsschluss)
Zusammenfassung der öffentlichen Diskussion, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Dell Aktie?
Am Montagabend legt HPE seine Zahlen vor, am Dienstag nach US-Börsenschluss folgt Dell; die Telefonkonferenz beginnt um 22:30 Uhr MEZ. Im Blick stehen der KI-Auftragseingang und Auftragsbestand, die Auslieferungen angesichts der Speicherknappheit, die Marge im Servergeschäft sowie ein möglicher höherer Ausblick für das Geschäftsjahr 2027.
FAQ zur Dell Aktienprognose
Welches Kursziel hat die Dell Aktie? Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei 589,32 Dollar; im MarketBeat-Aggregat (Stand Oktober) reichte die Spanne von 289 bis 735 Dollar.
Wie lautet die Dell Aktienprognose des Unternehmens? Dell erwartet für das dritte Quartal 49,0 Milliarden Dollar Umsatz und 6,50 Dollar bereinigtes Ergebnis je Aktie, für das Geschäftsjahr 2027 192 Milliarden Dollar Umsatz und 25,50 Dollar je Aktie.
Warum steigt die Dell Aktie heute? Die Aktie profitiert von der Erholung im KI-Sektor rund um Nvidia und von der Erwartung an die Zahlen am Dienstag.
Wann legt Dell die nächsten Zahlen vor? Am Dienstag, dem 24. November 2026, nach US-Börsenschluss.
Wie hoch ist die Dell Aktie 2026 gestiegen? Seit Jahresbeginn um rund 172 Prozent (eigene Rechnung bei 341,86 Dollar); vom Hoch im September liegt sie noch rund 43 Prozent entfernt.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben; es handelt sich nicht um eigene Empfehlungen. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte: Mizuho, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley, Barclays. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.