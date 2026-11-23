Die Dell Aktie baut die Server, in denen die Nvidia-Chips laufen, und reagiert deshalb besonders empfindlich auf Nachrichten rund um den wichtigsten Lieferanten. Im November war sie binnen zwei Handelstagen um rund 23 Prozent gefallen, auf Monatssicht lag das Minus laut TipRanks bei etwa 40 Prozent. Am Montag kehrt ein großer Teil davon zurück: Die Erleichterung über die Entwicklung bei Nvidia – deren Aktie am Montag um mehr als 30 Prozent steigt – trägt den ganzen KI-Hardware-Sektor. Dazu kommt der Termin: Wenige Stunden nach dem Handelsschluss in New York am Dienstag stehen die Quartalszahlen an, die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr New Yorker Zeit (22:30 Uhr MEZ).

Ebenfalls im Fokus: Konkurrent Hewlett Packard Enterprise (HPE) legt bereits am Montag um 17:00 Uhr New Yorker Zeit seine Zahlen vor – ein Vorgeschmack auf die Stimmung im Servergeschäft.