Die Dell Aktie (Ticker DELL, ISIN US24703L2025, NYSE) stand am Dienstag, dem 24. November 2026, um 11:04 Uhr New Yorker Zeit bei 295,22 US-Dollar und damit 11,85 Prozent unter dem Vortagesschluss von 334,91 Dollar. Nach Handelsschluss um 22:05 Uhr MEZ legte Dell die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor: 54,9 Milliarden Dollar Umsatz, ein bereinigter Gewinn von 9,45 Dollar je Aktie und eine auf 202 Milliarden Dollar angehobene Jahresprognose. Die Dell Aktienprognose der Analysten lag schon zuvor bei einem Durchschnittsziel von rund 570 bis 590 Dollar. Diese Dell Aktie Prognose ordnet Zahlen, Kursziele und Konsens ein – als Einschätzungen Dritter, nicht als Kursprognose von aktiencheck.de.
Dell Aktie Prognose: Kursziele von 403 bis 650 Dollar nach dem Rekordquartal – reicht die neue Guidance für die Aufholjagd?
Die Dell Aktie (DELL, US24703L2025) fiel am Dienstag vor den Zahlen um fast 12 Prozent auf rund 295 Dollar, nach Börsenschluss meldete Dell ein Rekordquartal und hob die Prognose an. Die Dell Aktienprognose der Analysten lag schon vorher bei rund 570 bis 590 Dollar. Was die Dell Aktie Prognose und die Kursziele jetzt bedeuten.
Der Anlass
Was sagt die Dell Aktienprognose nach den Zahlen?
Der Kurs fiel vor den Zahlen, die Prognose stieg nach den Zahlen: Die Dell Aktie steht vor einem Handelstag, an dem sich zeigt, wie viel von der Skepsis noch im Kurs steckt.
Der Ausverkauf der KI-Hardware hatte die Dell Aktie in den vergangenen Wochen deutlich belastet; am Dienstag kam eine Margenwarnung des Wettbewerbers HPE hinzu. Dann lieferte Dell: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 103 Prozent von 27,0 auf 54,9 Milliarden Dollar, die Analysten hatten rund 49,3 Milliarden erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 9,45 Dollar klar über den erwarteten rund 6,60 Dollar. Nach der Veröffentlichung legte die Aktie nach Medienberichten nachbörslich zu, eine belegte Prozentzahl liegt noch nicht vor.
|Kennzahl
|Bisherige Erwartung
|Neue Dell-Prognose
|Umsatz Geschäftsjahr 2027
|192 Mrd. $
|202 Mrd. $
|Umsatz mit KI-Servern Geschäftsjahr 2027
|74 Mrd. $
|78 Mrd. $
|Gewinn je Aktie Geschäftsjahr 2027 (bereinigt)
|25,50 $ (Dell), 26,01 $ (Konsens)
|29,68 $
|Umsatz viertes Quartal
|rund 53,7 Mrd. $ (Konsens)
|rund 56,3 Mrd. $
|Gewinn je Aktie viertes Quartal (bereinigt)
|rund 7,51 $ (Konsens)
|8,40 $
Bereinigt = non-GAAP. Geschäftsjahr 2027 endet am 29.01.2027. Konsens vor den Zahlen. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Dell-Unternehmensmitteilungen vom 01.09. und 24.11.2026; Analystenkonsens
Die Analysten
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten?
Vor den Zahlen zählten Datenanbieter 14 Kauf- und 7 Halteempfehlungen, Verkaufsempfehlungen gab es nicht. Das durchschnittliche Kursziel lag je nach Erhebung zwischen rund 570 und 590 Dollar; gegenüber dem Kurs von 295,22 Dollar entspricht der Mittelwert von rund 570 Dollar einem rechnerischen Abstand von etwa 93 Prozent. Auch der Gewinnkonsens von 26,01 Dollar für das Geschäftsjahr 2027 liegt unter der neuen Dell-Prognose von 29,68 Dollar, so dass Schätzerhöhungen erwartet werden. Das jüngste Bild der einzelnen Häuser ist allerdings gemischt: Mehrere Häuser hatten ihre Ziele vor den Zahlen gesenkt.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Bernstein Research (Mark Newman)
|Outperform
|650 $
|Studie nach dem 12.11., bestätigt 18.11.2026
|rund +120 %
|Goldman Sachs
|Buy
|570 $ → 590 $
|23./24.11.2026
|rund +100 %
|Morgan Stanley (Erik Woodring)
|Equal Weight
|511 $ → 403 $
|16.11.2026
|rund +37 %
Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose und kein Kursziel von aktiencheck.de. Alle Stände vor Veröffentlichung der Zahlen. Abstand zum Kurs von 295,22 $ (24.11.2026, 11:04 Uhr New Yorker Zeit) eigene Rechnung.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser; Weitergabe durch aktiencheck.de
Bernstein sieht in der Aktie weiterhin gut doppelt so viel Spielraum, wie der Kurs vor den Zahlen widerspiegelte; Goldman hob das Ziel vor den Zahlen noch einmal an, Morgan Stanley hatte es am 16. November deutlich gesenkt und blieb bei neutraler Einstufung. Citigroup hatte das Ziel am 16. November von 600 auf 550 Dollar gesenkt und die Kaufempfehlung bestätigt, ein weiteres Haus nannte 341 Dollar nach zuvor 497 Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebenen Ratings und Kursziele stammen von Bernstein Research, Goldman Sachs und Morgan Stanley und geben deren Einschätzung zum jeweils genannten Datum wieder. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: Bernstein Research, Goldman Sachs, Morgan Stanley.
Die Bewertung
Welches Kursziel trauen Analysten der Dell Aktie zu?
Die Bewertung ist der Kern der Dell Aktienprognose. Vor den Zahlen lag das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 11, nach 26 im August. Auf Basis der neuen Dell-Prognose von 29,68 Dollar ergibt sich bei 295,22 Dollar nach eigener Rechnung ein Wert von rund 10; auf den Konsens für das Geschäftsjahr 2028 von 30,65 Dollar, der noch vor den Zahlen erhoben wurde, kommt man auf rund 9,6. Für das Jahr bis Januar 2029 lag der Konsens bei 36,03 Dollar. Die Aktie notiert damit nahe der Hälfte unter ihrem Schlusshoch vom September von rund 588 Dollar.
Die Bandbreite zeigt, worüber die Häuser streiten: ob die Auftragsflut von 60,2 Milliarden Dollar im Quartal und ein Backlog von 132,3 Milliarden in Umsatz und Marge umschlägt. Die Infrastruktursparte erreichte eine operative Marge von 17,0 Prozent.
|Szenario
|Argument der Analysten
|Genannte Ziele
|Bull-Case
|Rekord-Backlog, angehobene Prognose, niedriges KGV
|590 bis 650 $
|Base-Case
|Durchschnitt aller beobachteten Häuser
|rund 570 bis 590 $
|Bear-Case
|Neutrale Einstufungen, Bilanzwachstum, Kundenkonzentration
|341 bis 403 $
Zusammenstellung der Ansichten Dritter. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Kursprognose ab.
Quelle: Studien der genannten Häuser
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Dell Aktie aus?
Am Dienstag lag die Tagesspanne zwischen 290,78 und 318,06 Dollar; der Vortagesschluss von 334,91 Dollar ist der nächste Widerstand, die Zone um 290 Dollar die kurzfristige Unterstützung. In den vergangenen Wochen ging es in zwei Tagen um gut 14 Prozent nach unten (7,2 Prozent am 13. und 7,0 Prozent am 16. November). Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI liegen der Redaktion aus belastbarer Quelle nicht vor.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Dell Aktie jetzt?
Reaktion am Mittwoch
Wie sich die Dell Aktie im regulären Handel nach den Zahlen schlägt.
Neue Kursziele
Ob die Häuser ihre Ziele nach der angehobenen Prognose wieder anheben.
Telefonkonferenz
Aussagen des Managements zu Margen und Lieferfähigkeit.
Viertes Quartal
Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2027 stehen nach üblichem Rhythmus Ende Februar an; der Termin steht im Finanzkalender von Dell.
FAQ
Häufige Fragen zur Dell Aktienprognose
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten? Vor den Zahlen lag das Durchschnittsziel bei rund 570 bis 590 Dollar, bei 14 Kauf- und 7 Halteempfehlungen. Das sind Einschätzungen Dritter.
Welches Kursziel hat die Dell Aktie? Bernstein Research nennt 650 Dollar, Goldman Sachs 590 Dollar, Morgan Stanley 403 Dollar.
Wie lautet die Dell Aktienprognose des Unternehmens? Dell erwartet für das Geschäftsjahr 2027 202 Milliarden Dollar Umsatz und 29,68 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
Warum fiel die Dell Aktie am 24. November 2026? Der Abverkauf der KI-Hardware und eine Margenwarnung von HPE belasteten die Aktie vor den Zahlen.
Wann kommen die nächsten Zahlen der Dell Aktie? Das vierte Quartal üblicherweise Ende Februar 2027; der genaue Termin steht im Finanzkalender des Unternehmens.
Fazit
Dell Aktie Prognose: Starke Zahlen, offene Frage nach der Reaktion
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- Empfehlung
Dell Technologies Inc. (DELL): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research, Goldman Sachs, Morgan Stanley (Analystenstudien November 2026) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research, Goldman Sachs, Morgan Stanley (Analystenstudien November 2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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