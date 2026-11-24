Kurs der Dell Aktie, NYSE, 24.11.2026, 11:04 Uhr New Yorker Zeit (-11,85 %) 295,22 $

Neue Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 (zuvor 192 Mrd. $) 202 Mrd. $

Durchschnittliches Kursziel, 14 Kauf- und 7 Halteempfehlungen rund 570 $