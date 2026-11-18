Die Dell Aktie (ISIN US24703L2025, Ticker DELL) setzt am Mittwoch nach einem schweren Ausverkauf zur Erholung an: Laut blockchain.news lag sie am 18. November um 14:03 Uhr MEZ bei rund 338 Dollar, ein Plus von gut 6 Prozent. Auslöser ist vor allem die Erleichterung nach den Nvidia-Zahlen, hinzu kommt eine Studie von Citi. Die Dell Aktienprognose der Wall Street bleibt positiv: Von 29 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel laut StockAnalysis bei rund 584 Dollar, deutlich über dem aktuellen Kurs. Entscheidend wird die Dell Aktie Prognose des Unternehmens selbst: Am 24. November legt Dell die Zahlen zum dritten Quartal vor. Reicht der KI-Server-Boom, um den Abschlag zum Rekord zu schließen?
Dell Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 584 Dollar – Citi nennt 550 Dollar vor den Zahlen am 24. November – wie viel Spielraum hat die Aktie nach dem Ausverkauf?
Die Dell Aktie springt nach dem Ausverkauf der KI-Hardware zurück, doch sie notiert weiter weit unter dem Rekord von rund 595 Dollar. Die Dell Aktienprognose von Unternehmen und Analysten vor den Quartalszahlen am 24. November im Überblick: Guidance, Konsens-Kursziel, Szenarien und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- Ticker
- DELL (NYSE), in Deutschland 12DA (Xetra)
- ISIN
- US24703L2025
- Marktkapitalisierung
- rund 205 Mrd. $ (MarketBeat, 16.11.2026)
- Analysten
- 1 Strong Buy, 26 Buy, 9 Hold, 0 Sell (MarketBeat, 16.11.2026)
- Nächste Zahlen
- Dienstag, 24.11.2026, nach US-Börsenschluss (Q3 Geschäftsjahr 2027)
- Dividende
- 0,63 $ je Quartal
Stand: 18.11.2026, Kurs laut blockchain.news 18.11.2026, 13:03 UTC; Quartalszahlen laut Dell-Pressemitteilung vom 01.09.2026
Erholung nach dem Ausverkauf
Zwei Tage mit jeweils rund 7 Prozent Minus (13. und 16. November), laut Trefis seit einem Monat gut 28 Prozent im Minus.
Unternehmensprognose angehoben
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Dell 192 Mrd. $ Umsatz und 25,50 $ Gewinn je Aktie an (zuvor 167 Mrd. $ und 17,90 $).
Analysten überwiegend positiv
Durchschnittsziel rund 584 $; Citi bestätigt Buy mit 550 $, Morgan Stanley bleibt bei Equal Weight mit 403 $.
Zahlen am 24. November
Konsens für das dritte Quartal: Umsatz rund 49,25 Mrd. $, Gewinn je Aktie rund 6,60 $; Optionen preisen rund 10 Prozent Kursbewegung ein.
Der Auslöser
Was ist bei der Dell Aktie zuletzt passiert?
Die Aktie hat eine wilde Woche hinter sich: Erst der Ausverkauf bei KI-Hardware, dann die Erholung nach Nvidia.
Nach den Zahlen von Nvidia, die laut Sekundärquellen einen Umsatz von rund 115,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal und einen Ausblick von rund 130 Milliarden Dollar für das vierte Quartal enthielten, drehten KI-Werte am Mittwoch ins Plus. Die Dell Aktie hatte zuvor überdurchschnittlich gelitten: Laut Trefis fiel sie am 13. November um 7,2 Prozent und am 16. November um 7,0 Prozent auf 320,55 Dollar, ohne dass es eine Unternehmensmeldung gab. Zur Erholung trägt eine Studie von Citi bei: Analystin Asiya Merchant bestätigt die Einstufung Buy, senkt das Kursziel aber von 600 auf 550 Dollar und zählt Dell und Hewlett Packard Enterprise zu ihren Favoriten bei IT-Hardware. Das Datum der Studie wird je nach Quelle mit dem 16. oder 17. November angegeben.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Dell sein Geld?
Dell gliedert sich in zwei Sparten. Die Infrastructure Solutions Group (ISG) liefert Server, Speicher und Netzwerktechnik, darunter die gefragten KI-Server auf Basis von Nvidia-Chips. Die Client Solutions Group (CSG) verkauft PCs und Notebooks an Unternehmen und Privatkunden. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erzielte ISG laut Dell 31,78 Milliarden Dollar Umsatz (plus 89 Prozent), davon 16,40 Milliarden Dollar mit KI-Servern. CSG kam auf 15,03 Milliarden Dollar (plus 20 Prozent). Der Auftragsbestand für KI-Server beträgt laut Unternehmen rund 95 Milliarden Dollar.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Dell für 2027 und das dritte Quartal ab?
|Kennzahl
|Q2 (Ist)
|Q3 Dell-Guidance
|Q3 Konsens
|Geschäftsjahr 2027 (Guidance)
|Umsatz
|46,97 Mrd. $ (+58 %)
|49,0 Mrd. $
|rund 49,25 Mrd. $
|192,0 Mrd. $ (zuvor 167,0)
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|7,04 $ (Konsens war 4,91 $)
|6,50 $
|rund 6,60 $
|25,50 $ (zuvor 17,90)
|KI-Server-Umsatz
|16,40 Mrd. $ (+100 %)
|rund 19 Mrd. $ (laut Trefis)
|–
|74,0 Mrd. $ (zuvor 60,0)
|KI-Auftragseingang
|60,9 Mrd. $
|–
|–
|Auftragsbestand 95 Mrd. $
Zahlen laut Dell-Pressemitteilung vom 01.09.2026 (Q2 Geschäftsjahr 2027, Quartal bis 31.07.2026). Q3-Konsens laut TipRanks und CoinCentral (18.11.2026), weicht je Quelle leicht ab. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Dell Technologies (01.09.2026), TipRanks, CoinCentral, Trefis
Die Marktschätzungen für das Gesamtjahr liegen bei rund 25,13 Dollar Gewinn je Aktie (MarketBeat, 16. November) und damit knapp unter Dells eigener Prognose von 25,50 Dollar. Ein belegter Konsens für das Geschäftsjahr 2028 liegt aus den geprüften Quellen nicht vor. Das operative Ergebnis der Sparte ISG betrug im zweiten Quartal 4,78 Milliarden Dollar (Marge 15,0 Prozent), bei CSG waren es 1,14 Milliarden Dollar (Marge 7,6 Prozent). Dell nennt zudem einen bereinigten freien Cashflow von 8,15 Milliarden Dollar und Rückgaben an Aktionäre von 4,3 Milliarden Dollar im Quartal; die Definition des Cashflows sollten Anleger im Original prüfen.
Die Analysten
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist klar positiv, aber nicht einheitlich. MarketBeat zählt am 16. November 27 Kaufempfehlungen (davon eine Strong Buy), 9 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung bei einem Durchschnittsziel von 563,64 Dollar. StockAnalysis nennt am 18. November 29 Analysten, ein Durchschnittsziel von 583,68 Dollar sowie ein niedrigstes Ziel von 403 und ein höchstes von 700 Dollar. Das Ergebnis hängt also von Quelle und Stichtag ab; zahlreiche Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt.
|Quelle / Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Konsens (StockAnalysis)
|29 Analysten, Buy
|583,68 $
|rund +73 %
|18.11.2026
|Konsens (MarketBeat)
|27 Buy, 9 Hold, 0 Sell
|563,64 $
|rund +67 %
|16.11.2026
|Citigroup (Asiya Merchant)
|Buy, bestätigt
|550 $ (zuvor 600 $)
|rund +63 %
|16./17.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|650 $
|rund +92 %
|ohne Datum
|Morgan Stanley (Woodring)
|Equal Weight
|403 $ (zuvor 511 $)
|rund +19 %
|ca. 16.11.2026
|Barclays (Long)
|Equal Weight (zuvor Overweight)
|574 $ (zuvor 603 $)
|rund +70 %
|Herabstufung 14.10.2026
|GF Securities
|Hold
|341 $
|rund +1 %
|ohne Datum
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand eigene Rechnung auf Basis 338,22 $ (18.11.2026, 14:03 Uhr MEZ). Datumsangaben je Quelle teils unscharf.
Quelle: MarketBeat (16.11.2026), TipRanks, BigGo, blockchain.news, StockAnalysis (18.11.2026)
Namentlich fällt die Spanne auf: Citi sieht bei Buy ein Potenzial von rund 63 Prozent, Morgan Stanley bei Equal Weight nur gut 19 Prozent. Citi begründet die Wahl laut TipRanks mit einem breiteren Zyklus bei Unternehmens-IT, besseren Speicherpreisen, schwachem PC-Geschäft und einem Kurs, der nach über 30 Prozent Minus in drei Monaten attraktiver wirke; als Risiko benennt die Analystin die Sorge vor einem „Peak AI“.
Bewertung
Wie teuer ist die Dell Aktie im Vergleich?
Das nachlaufende KGV liegt laut MarketBeat bei 18,6 (Stand 16. November, bei 321,74 Dollar), das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 1,4 (Trefis). Teilt man den Kurs von rund 338 Dollar durch die Dell-Prognose von 25,50 Dollar Gewinn je Aktie, ergibt sich rechnerisch ein KGV von rund 13; das ist eine einfache Rechnung auf Basis der Unternehmensprognose, kein Analystenwert. Zahlen zu EV/EBITDA und Nettoverschuldung konnten nicht belegt werden. Im Wettbewerbsumfeld meldet Hewlett Packard Enterprise am 23. November (Konsens: 1,27 Dollar Gewinn je Aktie, 14,41 Milliarden Dollar Umsatz); die Aktie verlor laut CoinCentral in drei Monaten rund 17 Prozent. Für Super Micro Computer nennt 24/7 Wall St. ein Minus von rund 40 Prozent in drei Monaten; weitere Kennzahlen liegen nicht belegt vor.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Dell Aktie im Chart?
|Marke
|Wert
|Einordnung
|200-Tage-Linie
|rund 342 bis 345 $
|Kurs liegt laut Defense World knapp darunter
|50-Tage-Linie
|453 bis 485 $
|deutlich über dem Kurs (je nach Quelle)
|Unterstützung
|314,61 $ / 290,99 $
|blockchain.news
|Widerstand
|353,43 $ / 368,63 $
|blockchain.news
|RSI (14 Tage)
|39,8
|unter der neutralen Mitte
|52-Wochen-Hoch / -Tief
|595,51 $ / 110,22 $
|MarketBeat
Technische Werte laut blockchain.news (18.11.2026, Kurs 338,22 $), BigGo und MarketBeat. Werte weichen je Quelle ab. Keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: blockchain.news, BigGo, MarketBeat, Defense World
Der Kurs hat sich vom September-Rekord (höchster Schlusskurs 588,40 Dollar am 17. September) deutlich entfernt. Die Erholung am Mittwoch führt die Aktie in die Nähe der 200-Tage-Linie; ob sie diese zurückerobert, bleibt offen.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Dell Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Orientierung Dritter
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|höchstes Ziel 700 $; Bernstein 650 $
|KI-Server-Backlog 95 Mrd. $, angehobene Jahresprognose, Citi sieht Top-Pick
|Base-Case
|Konsens rund 564 bis 584 $
|Dell erreicht die Guidance, KI-Umsatz wächst weiter, Enterprise-IT-Zyklus zieht an
|Bear-Case
|niedrigstes Ziel 403 $; Morgan Stanley 403 $
|Sorge vor „Peak AI“, niedrigere Margen bei Servern, schwaches PC-Geschäft
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Zielmarken sind Kursziele Dritter bzw. Konsenswerte (StockAnalysis, 18.11.2026).
Quelle: StockAnalysis, MarketBeat, TipRanks, BigGo
Termine
Was Anleger bei der Dell Aktie jetzt beobachten sollten
Donnerstag, 19. November: Reaktion der KI-Werte auf Anthropic-Börsengang und weitere Nvidia-Analysen
Montag, 23. November: Zahlen von Hewlett Packard Enterprise als Branchensignal
Dienstag, 24. November, nach US-Börsenschluss: Dell Q3 des Geschäftsjahres 2027 (Konsens 6,60 $ je Aktie, 49,25 Mrd. $ Umsatz)
Danach: Ausblick für das vierte Quartal und Aktualisierung der Jahresprognose
Häufige Fragen zur Dell Aktie Prognose
Wie lautet die Dell Aktienprognose des Unternehmens?
Dell erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 192 Milliarden Dollar, KI-Server-Umsätze von 74 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 25,50 Dollar. Für das dritte Quartal liegt die Guidance bei 49,0 Milliarden Dollar Umsatz und 6,50 Dollar je Aktie.
Welches Kursziel nennen Analysten für die Dell Aktie?
Das Durchschnittsziel liegt je nach Quelle bei 564 bis 584 Dollar. Citi nennt 550 Dollar, Bernstein 650 Dollar, Morgan Stanley 403 Dollar.
Warum ist die Dell Aktie zuletzt so stark gefallen?
Laut Trefis fiel sie am 13. und 16. November um jeweils rund 7 Prozent, in einem Ausverkauf der KI-Hardware und ohne eigene Unternehmensmeldung.
Wann legt Dell die nächsten Zahlen vor?
Am 24. November 2026 nach US-Börsenschluss.
Was bedeutet das für die Dell Aktie 2026 und 2027?
Entscheidend sind laut Analysten die Margen im KI-Server-Geschäft, die Frage nach einem „Peak AI“ und die Bestätigung der Jahresprognose.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen von Citigroup (Buy, 550 Dollar), Morgan Stanley (Equal Weight, 403 Dollar) und Bernstein (Outperform, 650 Dollar) werden als Information Dritter weitergegeben (Quellen: TipRanks, MarketBeat, BigGo, blockchain.news, 16. bis 18.11.2026). Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten: Morgan Stanley, Bernstein. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Dell Technologies Inc. (DELL): Kaufen, Kursziel 550,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Citigroup; Morgan Stanley; Bernstein (über TipRanks, MarketBeat, BigGo). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 19:21 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 19:21 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Citigroup; Morgan Stanley; Bernstein (über TipRanks, MarketBeat, BigGo).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.