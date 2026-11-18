Dell Aktie, Kursstand 18.11.2026 um 14:03 Uhr MEZ (NYSE-Preisfeed vor US-Handelsstart, +6,2 %) rund 338 $

52-Wochen-Hoch; das 52-Wochen-Tief liegt bei 110,22 $ rund 595 $

Durchschnittliches Kursziel von 29 Analysten (Spanne 403 bis 700 $) rund 584 $

Dell-Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027 25,50 $

Dell-Prognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2027 192 Mrd. $