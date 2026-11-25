ist der Absturz nach dem Rekordquartal übertrieben?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 19:18 10 Min.

Trotz Rekordumsatz von 54,9 Milliarden Dollar und angehobener Jahresprognose fällt die Dell Aktie am Mittwoch zeitweise um mehr als sieben Prozent. Die Dell Aktienprognose der Analysten: Ziele von 400 bis 570 Dollar, Konsens rund 509 Dollar.

Dell Aktie, NYSE, 25.11.2026, 12:15 Uhr ET (18:15 Uhr MEZ) 281,67 USD zum Vortagesschluss von 295,28 USD (zeitweise −7,6 %) −4,6 % seit Jahresbeginn ca. +120 % Konsens-Kursziel der Analysten ca. 509 USD Spanne der Kursziele der Häuser vom 25.11. 400–570 USD KGV auf die neue Gewinn-Guidance für das Geschäftsjahr 2027 ca. 9,5 Quelle : NYSE-Handel, 25.11.2026, 12:15 Uhr New Yorker Zeit; Dell-Unternehmensmitteilung (8-K) vom 24.11.2026; Analystenkonsens Steckbrief Unternehmen Dell Technologies Inc. (Class C) ISIN / Ticker US24703L2025 / DELL Börse NYSE (USD) Marktkapitalisierung rund 188 Mrd. USD 52-Wochen-Spanne 110,22 – 595,51 USD Stand: 25.11.2026, Kurse intraday, Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor

Die Dell Aktie (ISIN US24703L2025, Ticker DELL) gibt am Mittwoch trotz glänzender Quartalszahlen nach: Um 12:15 Uhr New Yorker Zeit (18:15 Uhr MEZ) notiert sie an der NYSE bei 281,67 Dollar, 4,6 Prozent unter dem Vortagesschluss von 295,28 Dollar; zeitweise lag das Minus bei mehr als sieben Prozent. Die Dell Aktienprognose der Analysten fällt dennoch klar aus: Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Daten der Analysten-Datenbanken bei rund 509 Dollar, einige Häuser haben ihre Ziele am Mittwoch aber gekürzt.

01 Rekordquartal, gehobene Prognose Dell meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 54,9 Milliarden Dollar (+103 Prozent) und hob die Jahresprognose auf 202 Milliarden Dollar Umsatz an. 02 KI-Server als Treiber Der Umsatz mit KI-Servern lag bei 22,0 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand für KI-Systeme erreichte mit 132,3 Milliarden Dollar einen Rekord. 03 Kursziele auseinander Wells Fargo senkte von 545 auf 400 Dollar, Mizuho von 650 auf 500 Dollar, Morgan Stanley hob von 403 auf 408 Dollar an. 04 Gewinn-Guidance über Konsens Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 29,68 Dollar – laut Konsens vor den Zahlen waren es rund 26 Dollar.

Auslöser Warum fällt die Dell Aktie nach den Zahlen – obwohl alles besser ist als erwartet?

Dell legte seine Zahlen am Dienstag (24.11.2026) nach US-Börsenschluss vor. Die Aktie hatte da bereits kräftig verloren: Am Dienstag fiel sie nach Angaben aus dem Markt um knapp zwölf Prozent auf 295,28 Dollar, auf Monatssicht beträgt das Minus knapp 40 Prozent. Am Mittwoch folgte die Reaktion auf die Zahlen – trotz Beats bei Umsatz und Gewinn. Als Gründe werden mehrere Faktoren genannt: der breite Rückzug aus dem KI-Handel an diesem Tag (Nvidia und AMD verloren jeweils rund neun Prozent), die Sorge, dass das Speichergeschäft (Storage) nur im niedrigen zweistelligen Bereich wächst, und eine schwächer werdende PC-Nachfrage, die laut Analysten auch im kommenden Jahr gedämpft bleiben dürfte. Mizuho verwies zudem auf eine Bewertungskompression im gesamten KI-Sektor.

Das Geschäftsmodell: Wie verdient Dell sein Geld?

Dell Technologies, Hauptsitz Round Rock in Texas, ist in zwei Segmenten aktiv: Die Infrastructure Solutions Group (ISG) verkauft Server, Netzwerke und Speichersysteme – zunehmend KI-Server mit Beschleunigern von Nvidia – an Unternehmen und Cloud-Betreiber. Die Client Solutions Group (CSG) liefert PCs, Notebooks und Monitore. Im dritten Quartal kam der Umsatz zu 42,0 Milliarden Dollar aus ISG (+198 Prozent) und zu 12,9 Milliarden Dollar aus CSG (+3 Prozent). Die operative Marge im ISG-Segment lag bei 17,0 Prozent, im PC-Geschäft bei 5,5 Prozent. Der Wandel vom PC-Hersteller zum KI-Infrastrukturanbieter prägt die Bewertung der Dell Aktie – und macht sie anfällig für die Stimmung rund um KI-Investitionen.

Wie sehen Zahlen und Unternehmensprognose aus, die hinter der Dell Aktienprognose stehen?

Laut Dell-Pressemitteilung (8-K vom 24.11.2026) stieg der Umsatz im Quartal bis 30. Oktober 2026 auf 54,9 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 9,45 Dollar (Konsens vor den Zahlen: rund 49,3 Milliarden Dollar und 6,6 Dollar). Die bereinigte Bruttomarge betrug 21,2 Prozent, die bereinigte operative Marge 14,2 Prozent. KI-Server steuerten 22,0 Milliarden Dollar Umsatz bei (+291 Prozent), im Quartal kamen KI-Aufträge über 60,2 Milliarden Dollar herein; der Auftragsbestand liegt bei 132,3 Milliarden Dollar. Der operative Cashflow betrug 4,46 Milliarden Dollar, der freie Cashflow 3,47 Milliarden Dollar. Dell gab 4,9 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück und erweiterte die Aktienrückkauf-Ermächtigung um 25 Milliarden Dollar. Den Barmitteln von 13,6 Milliarden Dollar stehen Finanzschulden von rund 37,7 Milliarden Dollar gegenüber.

Dell Aktie: Unternehmensprognose (Guidance) und Konsens Kennzahl Alte Guidance Neue Guidance Konsens vor den Zahlen¹ Umsatz Geschäftsjahr 2027 192,0 Mrd. USD 202,0 Mrd. USD rund 195 Mrd. USD KI-Server-Umsatz Geschäftsjahr 2027 74,0 Mrd. USD 78,0 Mrd. USD – Gewinn je Aktie Geschäftsjahr 2027 25,50 USD 29,68 USD rund 26,0 USD Umsatz 4. Quartal – 56,3 Mrd. USD rund 53,6 Mrd. USD Gewinn je Aktie 4. Quartal – 8,40 USD rund 7,50 USD ¹ Konsens vor den Zahlen laut Datenanbietern, Werte gerundet und je Anbieter leicht abweichend. Alle Gewinnangaben bereinigt (non-GAAP). Quelle : Dell Technologies, 8-K vom 24.11.2026; Analystenkonsens (Datenanbieter)

Rechnerisch ergibt sich bei einem Kurs von knapp 282 Dollar ein KGV von rund 9,5 auf die neue Gewinn-Guidance (Eigenrechnung). Morgan Stanley sieht laut eigener Analyse kaum Änderungen bei den Schätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 und nennt das Geschäftsjahr 2029 als zentralen Streitpunkt.

Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten – und welches Kursziel trauen sie der Dell Aktie zu?

Nach Daten der Analysten-Datenbanken bewerten 21 Häuser die Dell Aktie: 14 mit „Buy“, 7 mit „Hold“, keines mit „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 509 Dollar – rechnerisch rund 80 Prozent über dem Kurs von 281,67 Dollar. Allerdings stammen die Konsenswerte teils aus der Zeit vor den heutigen Kürzungen. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie.

Kursziele der Analysten für die Dell Aktie am 25.11.2026 Haus Rating Kursziel Datum Veränderung Morgan Stanley (Erik Woodring) Equal-weight 408 USD 25.11.2026 zuvor 403 USD Raymond James (Simon Leopold) Buy 570 USD 25.11.2026 zuvor 617 USD RBC Capital Outperform 550 USD 25.11.2026 zuvor 640 USD Mizuho (Vijay Rakesh) Outperform 500 USD 25.11.2026 zuvor 650 USD Bank of America (Wamsi Mohan) Buy 500 USD 25.11.2026 zuvor 600 USD Wells Fargo (Aaron Rakers) Overweight 400 USD 25.11.2026 zuvor 545 USD Alle Angaben in US-Dollar. Ratings und Kursziele sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Quelle : Analysten-Veröffentlichungen der genannten Häuser, 25.11.2026 (Zusammenstellung aktiencheck.de)

Auffällig ist, dass fast alle Häuser an positiven Ratings festhalten, die Ziele aber teils kräftig senken – Wells Fargo begründet das mit einer schwächeren PC-Nachfrage, Mizuho mit der Bewertungskompression im KI-Sektor. Morgan Stanley (Equal-weight) hebt als einziges der genannten Häuser leicht an, sieht aber laut Analyse nach dem Kursrückgang ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Eine Antwort auf die Frage, wie weit die Ziele in den kommenden Tagen noch angepasst werden, steht aus.

Ist die Dell Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?

Mit einem KGV von rund 9,5 auf die Guidance wirkt die Dell Aktie im Vergleich zum KI-Sektor niedrig bewertet; das liegt auch an der geringeren Marge des Servergeschäfts (bereinigte Bruttomarge von etwa 21 Prozent). Der Kurs notiert gut 50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 595,51 Dollar, liegt aber noch rund 150 Prozent über dem Tief von 110,22 Dollar. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus noch rund 120 Prozent. Vergleichswerte wie Super Micro oder HPE konnten in der Recherche nicht belegt werden.

Was sagt die Charttechnik zur Dell Aktie 2026?

Die Tagesspanne am Mittwoch reichte von 265,00 bis 283,20 Dollar, der Vortagesschluss von 295,28 Dollar markiert den nächsten Widerstand, die Tagestiefs um 265 Dollar dienen als kurzfristige Unterstützung. Auf Monatssicht verlor die Aktie knapp 40 Prozent. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie sowie den RSI liegen nicht belegt vor. Diese Beschreibungen sind keine Prognose.

Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Welche Szenarien für die Dell Aktie diskutieren Analysten?

Szenarien für die Dell Aktie laut Dritten Szenario Argument Bezug Bull Rekordauftragsbestand von 132,3 Mrd. USD, Marktanteilsgewinne und Premium-Margen, Rückkaufprogramm über 25 Mrd. USD Dell, Morgan Stanley, Buy-Häuser (Ziele 500–570 USD) Base Hohe KI-Umsätze bleiben, doch Bewertungsabschlag im KI-Sektor und schwache PCs drücken den Kurs Mizuho, Morgan Stanley (Equal-weight, 408 USD) Bear Niedrigere Margen im Servergeschäft, nur moderates Storage-Wachstum, Abhängigkeit von wenigen Großkunden und KI-Stimmung Wells Fargo (400 USD), Marktkommentare Zusammenfassung der in den Analystenkommentaren genannten Argumente. Keine Kursprognosen von aktiencheck.de. Quelle : Analystenkommentare der genannten Häuser (Morgan Stanley, Wells Fargo, Mizuho, RBC) und Unternehmensangaben

Was für die Dell Aktie spricht Umsatz von 54,9 Milliarden Dollar (+103 Prozent) und gehobene Jahresprognose.

KI-Auftragsbestand von 132,3 Milliarden Dollar und 7.500 KI-Kunden laut Management.

Neues Rückkaufprogramm über 25 Milliarden Dollar, freier Cashflow von 3,5 Milliarden Dollar im Quartal.

Rechnerisch niedriges KGV von rund 9,5 auf die Gewinn-Guidance. Was gegen die Dell Aktie spricht Kurs von knapp 40 Prozent Monatsminus: hohe Abhängigkeit von der KI-Stimmung.

Schwächere PC-Nachfrage und nur niedriges zweistelliges Storage-Wachstum.

Hohe Finanzschulden von rund 37,7 Milliarden Dollar.

Kursziele sind keine Garantie, Kursschwankungen bis zum Totalverlust sind möglich, bei US-Werten kommt das Währungsrisiko hinzu.

Was beobachten Anleger bei der Dell Aktie jetzt?

Im Fokus stehen in den kommenden Tagen die Stimmung im KI-Sektor – am Donnerstag ruht der US-Handel wegen Thanksgiving –, weitere Kursziel-Anpassungen der Analystenhäuser und Hinweise zum Speichergeschäft. Ein Termin für die nächsten Quartalszahlen ist bislang nicht bestätigt.

FAQ: Häufige Fragen zur Dell Aktie und zur Dell Aktienprognose

Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten? Nach Daten der Analysten-Datenbanken stufen 14 von 21 Häusern die Aktie mit „Buy“ ein, sieben mit „Hold“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 509 Dollar. Am 25.11. lagen Ziele einzelner Häuser zwischen 400 und 570 Dollar. Welches Kursziel hat Morgan Stanley für die Dell Aktie? Morgan Stanley (Erik Woodring) hob das Kursziel am 25.11.2026 von 403 auf 408 Dollar an und bleibt bei „Equal-weight“. Warum fällt die Dell Aktie trotz starker Zahlen? Genannt werden der Ausverkauf bei KI-Werten, Sorgen um Storage- und PC-Geschäft sowie der bereits hohe Kursanstieg in diesem Jahr (rund 120 Prozent seit Jahresbeginn). Welche Prognose gibt Dell selbst für das Geschäftsjahr 2027? Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 202,0 Milliarden Dollar, KI-Server-Umsatz von 78,0 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 29,68 Dollar. Wie entwickelt sich die Dell Aktie 2026/2027 laut Konsens? Vor den Zahlen lag der Konsens für das Geschäftsjahr 2027 bei rund 195 Milliarden Dollar Umsatz und rund 26 Dollar Gewinn je Aktie; Dell liegt mit seiner Guidance darüber.

Fazit: Dell Aktienprognose zwischen Rekordzahlen und KI-Skepsis Die Dell Aktie liefert ein Rekordquartal, eine höhere Jahresprognose und einen Auftragsbestand von mehr als 130 Milliarden Dollar – und wird trotzdem verkauft. Die Dell Aktienprognose der Analysten bleibt überwiegend positiv, doch mehrere Häuser kürzen ihre Kursziele merklich. Ob die Dell Aktie 2026/2027 den Abstand zum Konsens-Kursziel von rund 509 Dollar verkleinert, hängt davon ab, ob der KI-Boom und die Margen im Servergeschäft halten. Aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Anlageempfehlung ab.