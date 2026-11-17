Die Dell-Aktie steht an einem spannenden Punkt. Nach dem Kursrutsch von rund 7 Prozent auf 320,55 USD sorgt die aktuelle Citi-Aktienanalyse vom 16. November 2026 für neue Aufmerksamkeit. Analystin Asiya Merchant senkt das Kursziel von 600 auf 550 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Damit sieht Citi gegenüber dem aktuellen Schlusskurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 71,6 Prozent. Die langfristigen Chancen sind erheblich: Dell könnte vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur, der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Serversystemen und möglichen Modernisierungszyklen im PC-Markt profitieren. Gleichzeitig bleiben Margendruck, intensiver Wettbewerb und die Unsicherheit über die Rentabilität großer KI-Investitionen wichtige Risiken. Die deutlich unterschiedlichen Kursziele von Citi, Morgan Stanley, Goldman Sachs und Bernstein zeigen, wie anspruchsvoll die Bewertung derzeit ist. Für Anleger dürfte entscheidend sein, ob Dell seine Wachstumschancen in dauerhaft höhere Gewinne und einen starken Cashflow umwandeln kann. Citi bleibt mit dem Rating "buy" optimistisch, doch der Weg zum Kursziel 550 USD könnte von erheblichen Kursschwankungen begleitet werden.

Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! Denn eine Dell-Aktie mit über 71 Prozent rechnerischem Kurspotenzial ist mindestens so spannend wie ein brandneuer KI-Supercomputer. Und wer die Analyse nicht teilt, muss beim nächsten Börsenstammtisch erklären, warum er zwar seinen PC regelmäßig aktualisiert, seine Freunde aber bei den neuesten Börsennachrichten im alten Betriebssystem hängen lässt!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.