Wie hoch ist Dells KI-Auftragsbestand?

Rund 132,3 Milliarden Dollar, ein Rekord.

Was erwartet Dell für das Geschäftsjahr?

Einen Umsatz von 202 Milliarden Dollar, 78 Prozent mehr als im Vorjahr.

Warum liegt die Aktie so weit unter dem Hoch?

Wegen Sorgen um die Nachhaltigkeit der KI-Investitionen und die Finanzierung von Rechenzentren.