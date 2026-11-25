Die Dell Aktie steht im Zentrum der Debatte um den KI-Boom. Am Dienstagabend legte der Server- und PC-Hersteller Rekordzahlen vor: Der Gewinn je Aktie schoss im dritten Geschäftsquartal um 287 Prozent auf 8,82 Dollar, bereinigt auf 9,45 Dollar. Der Auftragsbestand für KI-Server erreichte mit 132,3 Milliarden Dollar einen Rekord, nachdem im Quartal neue Bestellungen über 60,2 Milliarden Dollar eingingen. Für das Gesamtjahr peilt Dell nun einen Umsatz von 202 Milliarden Dollar an – ein Plus von 78 Prozent.
Dell Aktie: 132 Milliarden Dollar KI-Auftragsbestand, Umsatzziel 202 Milliarden – warum traut die Börse dem Rekord nicht?
Dell meldet Rekordgewinne, einen gigantischen Auftragsbestand für KI-Server und ein Umsatzplus von 78 Prozent für das Gesamtjahr. Trotzdem liegt die Dell Aktie weit unter ihrem Hoch. Was hinter dem Misstrauen steckt.
Die Verwandlung
Vom PC-Hersteller zum KI-Lieferanten
Konzernvize Jeff Clarke spricht von einem „anderen Unternehmen“: Die Sparte für Server, Speicher und Netzwerke treibt inzwischen den Großteil von Gewinn und Wachstum. Jeder neue Auftrag werde sorgfältig auf die Bonität des Kunden und dessen Zugang zu Kapital geprüft, betont Dell. Der Engpass liegt woanders: Wie schnell sich der riesige Auftragsbestand in Auslieferungen verwandelt, hängt vor allem an der Verfügbarkeit von Speicherchips.
Die Skepsis
41 Prozent unter dem Hoch
An der Börse überwiegt dennoch die Vorsicht. Vom Rekordhoch bei 588,40 Dollar Mitte September fiel die Dell Aktie bis Mitte November um rund 41 Prozent, an einem einzigen Tag Anfang November ging es um fast 15 Prozent nach unten. Anleger fürchten, dass Kunden ihre KI-Investitionen drosseln könnten, und zweifeln an der Finanzierung mancher Rechenzentrumsprojekte. Dass Dell seine Aufträge nun ausdrücklich auf Kapitalzugang prüft, ist eine direkte Antwort auf diese Sorgen.
Die Dell Aktie ist ein Prüfstein für den gesamten KI-Hardwaresektor. Die Zahlen sind stark wie nie – jetzt muss der Konzern beweisen, dass sich der Auftragsbestand ohne Ausfälle in Umsatz verwandelt.
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wie hoch ist Dells KI-Auftragsbestand?
Rund 132,3 Milliarden Dollar, ein Rekord.
Was erwartet Dell für das Geschäftsjahr?
Einen Umsatz von 202 Milliarden Dollar, 78 Prozent mehr als im Vorjahr.
Warum liegt die Aktie so weit unter dem Hoch?
Wegen Sorgen um die Nachhaltigkeit der KI-Investitionen und die Finanzierung von Rechenzentren.
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