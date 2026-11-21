Dell Aktie: Minus 11 Prozent an einem Tag, 95 Milliarden Auftragsbestand – Schnäppchen oder Falle vor den Zahlen?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:27 3 Min.

Die Dell Aktie bricht am Freitag um 11 Prozent ein und steuert auf den schlechtesten Monat seit der Rückkehr an die Börse 2018 zu. Dabei liegen KI-Server-Aufträge über 95 Milliarden Dollar in den Büchern. Am Dienstag kommen die Zahlen – und Analysten sind so gespalten wie selten.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Die Dell Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Handelssymbol Frankfurt: 12DA, US-Handelssymbol: DELL, NYSE) hat am Freitag, 20. November 2026, einen der härtesten Tage des Jahres erlebt. An der New Yorker Börse schloss die Dell Aktie bei 278,02 Dollar – ein Minus von 11,04 Prozent. Nachbörslich erholte sich der Kurs leicht auf 286,18 Dollar. Schlusskurs der Dell Aktie am 20.11.2026 278,02 USD Tagesverlust am Freitag -11,0 % Auftragsbestand bei KI-Servern 95 Mrd. USD Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 24.11. Quelle : Yahoo Finance, 24/7 Wall St.; Stand 20.11.2026 Der Absturz Die Dell Aktie erlebt ihren schwärzesten Monat seit 2018 Laut 24/7 Wall St. hat die Dell Aktie im November rund 34 Prozent verloren und in dieser Woche etwa 18 Prozent. Das wäre der schlechteste Monat seit Dells Rückkehr an die Börse im Jahr 2018. Trotzdem steht seit Jahresbeginn noch ein dickes Plus: Ende 2025 kostete die Aktie 125,88 Dollar, der Kurs hat sich seitdem also mehr als verdoppelt. Der Auslöser kam aus der ganzen KI-Hardware-Branche. Die Nasdaq-Futures fielen schon vor Handelsbeginn deutlich, und Nvidia – der wichtigste Lieferant der Grafikprozessoren in Dells KI-Servern – stand nach dem Führungswechsel unter Druck. Andere Serverhersteller fielen mit, Hewlett Packard Enterprise etwa verlor gut 7 Prozent. Hinzu kam ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach 22 Dell-Server mit H800-Chips in Shanghai aufgetaucht seien. Diese Chips unterliegen US-Exportbeschränkungen. Eine Stellungnahme von Dell dazu lag der Redaktion nicht vor. Das Problem Volle Auftragsbücher, aber dünne Margen Die Nachfrage ist nicht das Problem der Dell Aktie. Im September hob der Konzern seine Jahresprognose auf 192 Milliarden Dollar Umsatz an, davon allein 74 Milliarden Dollar aus KI-Servern. Der Auftragsbestand bei KI-Servern liegt bei rund 95 Milliarden Dollar. Das Problem ist die Profitabilität. KI-Server enthalten teure Grafikprozessoren und Speicher, an denen Dell vergleichsweise wenig verdient. Im ersten Quartal sank die Bruttomarge auf 17,8 Prozent nach 21,1 Prozent im Vorjahr, weil KI-Server einen größeren Anteil am Umsatz ausmachten. Steigende Speicherpreise verschärfen den Druck zusätzlich. Analysten Kursziele zwischen 341 und 650 Dollar So gespalten war die Wall Street bei der Dell Aktie selten: Die Kursziele reichen von 341 Dollar bei GF Securities bis 650 Dollar bei Bernstein. Mehrere Häuser, darunter Evercore ISI, Mizuho, JPMorgan und BofA, hatten ihre Ziele zuletzt in die Spanne von 600 bis 650 Dollar angehoben. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Dell Aktie spricht Auftragsbestand von rund 95 Milliarden Dollar

Jahresprognose im September angehoben

Erwarteter Umsatzsprung im dritten Quartal

Hohe Kursziele vieler großer Häuser Was gegen die Dell Aktie spricht Sinkende Bruttomarge durch KI-Server

Steigende Kosten für Speicher

Abhängigkeit von Nvidia

Bericht über Exportkontroll-Chips in China Ausblick Am Dienstag fällt die Entscheidung Am 24. November legt Dell die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Analysten erwarten laut Benzinga einen Gewinn je Aktie von 6,59 Dollar nach 2,59 Dollar im Vorjahr und einen Umsatz von 49,24 Milliarden Dollar nach 27 Milliarden Dollar. Nach den letzten acht Berichten bewegte sich die Dell Aktie am Folgetag im Schnitt um 13 Prozent. Entscheidend wird, ob aus Aufträgen auch Gewinn und freier Mittelzufluss werden. FAQ Häufige Fragen zur Dell Aktie Warum ist die Dell Aktie so stark gefallen?

Der Ausverkauf bei KI-Hardware, die Schwäche von Nvidia, Sorgen um die Marge und ein Bericht über Server mit Exportkontroll-Chips in China belasteten die Dell Aktie. Wann legt Dell Zahlen vor?

Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal kommen am Dienstag, 24. November 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Dell Aktie?

ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP, Handelssymbol Frankfurt 12DA, US-Handelssymbol DELL (NYSE).

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