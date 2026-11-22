Wann legt Dell Zahlen vor?

Am 24. November 2026 zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027.

Was erwartet der Markt?

Rund 49 Milliarden Dollar Umsatz, 6,50 Dollar Gewinn je Aktie und eine Bruttomarge von 19,2 Prozent.

Warum ist die Dell Aktie so stark gefallen?

Anleger zweifeln an Margen, Cashflow und der Rendite der KI-Investitionen, dazu belasten steigende Speicherkosten.