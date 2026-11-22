Am Montag, 24. November, wird es für die Dell Aktie ernst: Der Konzern legt die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Der Kurs hat zuletzt kräftig gelitten. Anfang November fiel die Aktie binnen zwei Tagen um 9,1 und 14,9 Prozent auf 317 US-Dollar und lag damit 47 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 596 Dollar. Dazu kam laut Börse Express ein weiteres Minus von 7,2 Prozent, als KI-Hardware- und Serverwerte unter Druck gerieten.
Dell Aktie: 95 Milliarden Dollar KI-Auftragsbestand, Kurs fast halbiert – was die Zahlen am Montag zeigen müssen
Die Dell Aktie hat sich vom Hoch nahezu halbiert, am 24. November legt der Konzern seine Quartalszahlen vor. Auftragsbestand, Margen und Cashflow entscheiden, ob die KI-Server-Story hält. Alle Erwartungen im Überblick.
Die Erwartungen
Was die Dell Aktie am Montag liefern muss
Dell hat im September die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 192 Milliarden Dollar angehoben, davon sollen 74 Milliarden auf KI-Server entfallen. Für das dritte Quartal peilt das Management 49 Milliarden Dollar Umsatz an, der KI-Serverumsatz soll bei 19 Milliarden liegen. Der Konsens rechnet mit 6,50 Dollar Gewinn je Aktie und einer Bruttomarge von 19,2 Prozent. Der KI-Auftragsbestand liegt bei 95 Milliarden Dollar. Entscheidend für die Dell Aktie ist, ob sich dieser Bestand in Umsatz und vor allem in Cash verwandelt.
Dell: Kennzahlen im Überblick
Mrd. $
KI-Auftragsbestand, Q3-Umsatzprognose und KI-Serverumsatz laut Guidance
Quelle: Dell, TIKR
Daten als Tabelle
|KI-Auftragsbestand
|95
|Q3-Umsatzprognose
|49
|KI-Serverumsatz Q3 (Guidance)
|19
Die Sorgen
Margen, Cashflow, Speicherkosten
Die Skepsis hat Gründe: Teure Beschleuniger treiben den Umsatz schneller als den Gewinn. Die Bruttomarge der vergangenen zwölf Monate lag bei 19,9 Prozent. Zudem hat Dell im September Anleihen über fünf Milliarden Dollar ausgegeben, die Nettoverschuldung beträgt laut TIKR 23,6 Milliarden Dollar. GF Securities sieht neben hohen KI-Servererlösen auch Margendruck und schwächere Nachfrage nach klassischer Hardware. Steigende Speicherpreise belasten zusätzlich Serverhersteller wie Hewlett Packard Enterprise und Super Micro Computer.
Bei der Dell Aktie zählt am Montag nicht der Umsatz, sondern wie viel davon als Gewinn und Cash übrig bleibt.
Die Chance
Citi und AMD-Partnerschaft
Citi erwartet laut Goldesel starke Ergebnisse dank KI- und Servernachfrage, ein späterer Gewinnrückgang sei bereits eingepreist. Dell zählt nach eigenen Angaben über 6.500 Kunden für seine AI Factory und hat mit AMD neue Angebote vorgestellt, darunter den Server PowerEdge M8825 und die Rack-Lösung AMD Helios. Das sind Einschätzungen und Unternehmensangaben, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wann legt Dell Zahlen vor?
Am 24. November 2026 zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Was erwartet der Markt?
Rund 49 Milliarden Dollar Umsatz, 6,50 Dollar Gewinn je Aktie und eine Bruttomarge von 19,2 Prozent.
Warum ist die Dell Aktie so stark gefallen?
Anleger zweifeln an Margen, Cashflow und der Rendite der KI-Investitionen, dazu belasten steigende Speicherkosten.
Wertpapierdaten: Die Dell Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Handelssymbol: DELL, NYSE), die AMD Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Handelssymbol: AMD) und die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVDA).
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