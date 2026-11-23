Wer in diesen Tagen auf die Dell-Aktie (Handelssymbol DELL, NYSE) schaut, sieht ein Paradox: Der Konzern meldet einen KI-Auftragsbestand von 95 Milliarden Dollar, hebt seine Jahresziele kräftig an – und der Kurs liegt trotzdem rund 47 Prozent unter dem Rekordhoch. Am Dienstag, dem 24. November, nach US-Börsenschluss legt Dell die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Für die Dell Aktie ist es der Moment der Wahrheit.
Dell-Aktie: 47 Prozent unter dem Hoch, 95 Mrd. Dollar KI-Auftragsbestand – was am Dienstagabend zählt
Die Dell Aktie liegt rund 47 Prozent unter dem Rekord, am Dienstag nach US-Börsenschluss kommen die Quartalszahlen. Dell selbst peilt 49 Mrd. Dollar Umsatz an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- Handelssymbol
- DELL (NYSE)
- Kurs
- 312,54 $
- 52-Wochen-Hoch
- 595,51 $
- Abstand zum Hoch
- rund 47 %
- Zahlen
- Dienstag, 24.11.2026, nach US-Börsenschluss
Stand: 19.11.2026, Schlusskurs Donnerstag, 19.11.2026 (NYSE), laut TradingKey; aktuellerer Kurs nicht verifiziert
Die Lage
Warum steht die Dell Aktie so stark unter Druck?
Dell ist in den Sog des KI-Ausverkaufs geraten. Die Hardware-Werte, die monatelang von der Rechenzentrumswelle getragen wurden, werden nun an der Frage gemessen, ob die Milliardenaufträge auch Cash und Gewinn bringen.
Laut TradingKey schloss die Aktie am Donnerstag, dem 19. November, bei 312,54 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 595,51 Dollar. Im November ging es heftig auf und ab: minus 14,89 Prozent am 5. November, plus 11,75 Prozent am 11. November, minus 7,18 Prozent am 13. November und minus 6,96 Prozent am 16. November. Als Auslöser nennt die Quelle den KI-Hardware-Ausverkauf mit Sorgen um Rechenzentrumsausgaben, Regulierung und Exportregeln. Neue US-Lizenzregeln für fortgeschrittene Chips, etwa für Lieferungen nach Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand und Brasilien, gelten seit dem 19. November.
Die Zahlen
Was hat Dell für das dritte Quartal angekündigt?
Im September hatte Dell seine Prognose deutlich angehoben. Für das laufende dritte Quartal peilt der Konzern laut TradingKey einen Umsatz von 49,0 Milliarden Dollar an, plus oder minus 0,5 Milliarden, und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,50 Dollar, plus oder minus 0,10 Dollar. Der Umsatz mit KI-Servern soll bei rund 19 Milliarden Dollar liegen, nach 16,4 Milliarden im zweiten Quartal. Für das Gesamtjahr stehen 192 Milliarden Dollar Umsatz, 25,50 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie und 74 Milliarden Dollar KI-Server-Umsatz im Plan.
|Kennzahl
|Q2 (Ist)
|Q3 (Dell-Ziel)
|Umsatz
|47,0 Mrd. $
|49,0 Mrd. $
|KI-Server-Umsatz
|16,4 Mrd. $
|rund 19 Mrd. $
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|–
|6,50 $
|KI-Aufträge
|60,9 Mrd. $
|–
|KI-Auftragsbestand
|95 Mrd. $
|–
Prognose von Dell (Stand September 2026) und Zahlen des zweiten Quartals laut TradingKey. Ein Analystenkonsens für das dritte Quartal liegt der Redaktion nicht vor.
Quelle: TradingKey, 21.11.2026
Ein Auftragsbestand ist jedoch noch kein Umsatz. Genau hier setzen die Skeptiker an: Der operative Cashflow fiel im zweiten Quartal laut TradingKey um 73 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar, während Dell gleichzeitig mit 4,3 Milliarden Dollar so viel wie nie für Rückkäufe und Dividenden ausgab. Das Segment Server und Storage (Infrastructure Solutions Group) wuchs im zweiten Quartal um 89 Prozent auf 31,78 Milliarden Dollar, bei einer operativen Marge von rund 15 Prozent.
Die Bewertung
Ist die Dell Aktie nach dem Absturz günstig bewertet?
Rechnerisch ja, aber diese Rechnung ist mit Vorsicht zu genießen. Teilt man den Kurs von 312,54 Dollar durch das von Dell angepeilte Jahresergebnis von 25,50 Dollar je Aktie, ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12,3 (eigene Rechnung, bezogen auf die Unternehmensprognose, nicht auf einen Analystenkonsens). Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt laut StockAnalysis bei rund 590 Dollar; die meisten Ziele seien aber vor dem Kursrückgang entstanden, merkt TradingKey an. Eine einzelne Bank mit Datum nennt die Quelle nicht. Ein eigenes Kursziel gibt aktiencheck.de nicht ab.
Die Marken
Welche Kursmarken beobachten Anleger bei der Dell Aktie?
Charttechnisch gilt laut TradingKey die Marke von 295,25 Dollar als wichtige Unterstützung; darunter werden 258 und 227 Dollar genannt. Auf der Oberseite ist 352,25 Dollar der erste Widerstand. Ein Tagesschluss darüber wäre aus Sicht des Autors ein bullisches Signal, einer unter 295,25 Dollar ein bärisches. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei rund 33 – ein Bereich, den Marktteilnehmer als überverkauft beschreiben.
Der Ausblick
Was entscheidet am Dienstagabend über die Dell Aktie?
Nach TradingKey zählt weniger das Quartal selbst als die Frage, ob Dell die Jahresziele bestätigt oder anhebt. Dazu kommen drei Prüfsteine: ob der KI-Umsatz die rund 19 Milliarden Dollar erreicht, ob die Margen im Servergeschäft halten und ob sich der 95-Milliarden-Dollar-Bestand zügig in Auslieferungen und Cashflow verwandelt. Die Telefonkonferenz beginnt um 15:30 Uhr Central Time, also um 22:30 Uhr deutscher Zeit.
FAQ
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wann veröffentlicht Dell die Quartalszahlen? Am Dienstag, dem 24. November 2026, nach US-Börsenschluss; die Telefonkonferenz startet um 15:30 Uhr Central Time (22:30 Uhr deutscher Zeit).
Wie hoch ist der Kurs der Dell Aktie? Laut TradingKey schloss sie am 19. November bei 312,54 Dollar, rund 47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 595,51 Dollar.
Was erwartet Dell für das dritte Quartal? Das Unternehmen peilt 49,0 Milliarden Dollar Umsatz und 6,50 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an.
Gibt es ein Kursziel der Analysten für die Dell Aktie? Der Durchschnitt liegt laut StockAnalysis bei rund 590 Dollar, ohne Nennung einzelner Banken. Aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
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