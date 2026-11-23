Rechnerisch ja, aber diese Rechnung ist mit Vorsicht zu genießen. Teilt man den Kurs von 312,54 Dollar durch das von Dell angepeilte Jahresergebnis von 25,50 Dollar je Aktie, ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12,3 (eigene Rechnung, bezogen auf die Unternehmensprognose, nicht auf einen Analystenkonsens). Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt laut StockAnalysis bei rund 590 Dollar; die meisten Ziele seien aber vor dem Kursrückgang entstanden, merkt TradingKey an. Eine einzelne Bank mit Datum nennt die Quelle nicht. Ein eigenes Kursziel gibt aktiencheck.de nicht ab.