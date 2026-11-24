Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 54,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit rund 49,3 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 9,45 Dollar, erwartet worden waren rund 6,60 Dollar. Unter dem Strich verdiente Dell rund 5,7 Milliarden Dollar, mehr als dreieinhalbmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Treiber ist die Infrastruktursparte. Ihr Umsatz stieg um 198 Prozent auf 42,0 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis lag bei 7,1 Milliarden Dollar. Allein mit Servern für künstliche Intelligenz setzte Dell 22,0 Milliarden Dollar um. Noch eindrucksvoller sind die Bestellungen: Im Quartal gingen neue KI-Aufträge über 60,2 Milliarden Dollar ein, der Auftragsbestand wuchs auf 132,3 Milliarden Dollar. Top-Manager Jeff Clarke sprach im Gespräch mit Analysten von einem weiteren Rekordquartal mit starker Umsetzung im gesamten Geschäft.