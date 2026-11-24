Selten lagen an einem einzigen Handelstag Kurs und Geschäft so weit auseinander. Im regulären Handel am Dienstag stürzte die Dell Aktie im Sog des Ausverkaufs bei KI-Werten um fast 12 Prozent auf 295,28 Dollar ab. Zwei Stunden später legte der Konzern Zahlen vor, die jede Erwartung übertrafen: Der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt, der Gewinn je Aktie mehr als verdreifacht, und in den Büchern stehen Bestellungen für KI-Server im Wert von über 132 Milliarden Dollar. Nachbörslich erholte sich die Aktie um bis zu rund 4 Prozent, also nur um einen Bruchteil des Tagesverlusts.
Dell Aktie: 132 Milliarden Dollar KI-Auftragsbestand, Umsatz verdoppelt – und am selben Tag fast 12 Prozent Minus
Dell meldet das beste Quartal der Firmengeschichte: Der Umsatz hat sich auf 54,9 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt, die Jahresprognose steigt auf 202 Milliarden Dollar. Trotzdem war die Dell Aktie kurz zuvor im regulären Handel um fast 12 Prozent eingebrochen. Die Top-Story zeigt, was in den Zahlen steckt und worauf der Markt jetzt achtet.
Die Stammdaten für Anleger: Die Dell Aktie trägt die ISIN US24703L2025 und die WKN A2N6WP. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol 12DA gehandelt, in den USA unter dem Kürzel DELL an der New York Stock Exchange.
Die Zahlen
Ein Quartal der Rekorde: KI-Server tragen das Wachstum
Dell ist längst kein reiner Computerhersteller mehr. Das Geschäft mit Servern für Rechenzentren ist inzwischen der mit Abstand größte Bereich.
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 54,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit rund 49,3 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 9,45 Dollar, erwartet worden waren rund 6,60 Dollar. Unter dem Strich verdiente Dell rund 5,7 Milliarden Dollar, mehr als dreieinhalbmal so viel wie ein Jahr zuvor.
Treiber ist die Infrastruktursparte. Ihr Umsatz stieg um 198 Prozent auf 42,0 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis lag bei 7,1 Milliarden Dollar. Allein mit Servern für künstliche Intelligenz setzte Dell 22,0 Milliarden Dollar um. Noch eindrucksvoller sind die Bestellungen: Im Quartal gingen neue KI-Aufträge über 60,2 Milliarden Dollar ein, der Auftragsbestand wuchs auf 132,3 Milliarden Dollar. Top-Manager Jeff Clarke sprach im Gespräch mit Analysten von einem weiteren Rekordquartal mit starker Umsetzung im gesamten Geschäft.
Der Ausblick
202 Milliarden Dollar und 25 Milliarden für Rückkäufe
Dell hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 192 auf 202 Milliarden Dollar an, die zweite Anhebung in diesem Jahr. Die Wall Street hatte mit rund 194,5 Milliarden Dollar gerechnet. Mit KI-Servern will der Konzern jetzt 78 statt 74 Milliarden Dollar umsetzen. Für das laufende vierte Quartal stellt Dell rund 56,3 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Zusätzlich stockte der Verwaltungsrat das Programm für Aktienrückkäufe um 25 Milliarden Dollar auf. Im abgelaufenen Quartal flossen bereits 4,9 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück.
Die Zweifel
Warum die Börse trotzdem nervös bleibt
Der Kursrutsch vor den Zahlen hatte wenig mit Dell selbst zu tun. Am Dienstag gerieten fast alle Aktien unter Druck, die am Bau von KI-Rechenzentren verdienen. Schon zuvor hatte die Dell Aktie laut dem Finanzportal Zonebourse binnen eines Monats rund 26 Prozent verloren. Hinter der Nervosität stehen Fragen, die auch ein Rekordquartal nicht beantwortet.
Wer bezahlt die Rechenzentren?
Dell verkauft die Hardware, die Schulden für den Ausbau liegen bei den Kunden. Am selben Tag fielen die Anleihen eines großen Anbieters von KI-Rechenleistung auf Rekordtiefs. Gerät die Finanzierung der Kunden ins Stocken, könnten Bestellungen verschoben werden.
Wann wird aus Aufträgen Umsatz?
Dell hat nicht gesagt, welcher Teil des Auftragsbestands von 132,3 Milliarden Dollar in den nächsten vier Quartalen ausgeliefert wird.
Was bleibt hängen?
KI-Server bringen viel Umsatz, aber vergleichsweise wenig Marge. Steigende Preise für Speicherchips und andere Bauteile drücken zusätzlich. Die „Financial Times“ berichtete über Preiserhöhungen von bis zu 45 Prozent.
Volle Lager
Die Vorräte sind im Quartal auf 29,4 Milliarden Dollar gestiegen. Die Server müssen ausgeliefert sein, bevor sich Bauteilpreise oder Kundenpläne ändern.
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wie sind die Quartalszahlen von Dell ausgefallen?
Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 54,9 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 265 Prozent auf 9,45 Dollar. Beides lag deutlich über den Erwartungen.
Warum ist die Dell Aktie am Dienstag gefallen?
Der Rückgang von fast 12 Prozent fiel in den regulären Handel vor den Zahlen. Er war Teil eines breiten Ausverkaufs bei Aktien rund um KI-Rechenzentren.
Wie hoch ist der KI-Auftragsbestand von Dell?
Ende des Quartals lag er bei 132,3 Milliarden Dollar. Im Quartal kamen neue Aufträge über 60,2 Milliarden Dollar hinzu.
Welche ISIN und WKN hat die Dell Aktie?
Die ISIN lautet US24703L2025, die WKN A2N6WP. Handelssymbol in Deutschland ist 12DA, in den USA DELL.
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