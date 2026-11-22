Uber bietet 41,50 Euro in bar, die Delivery Hero Aktie kostet 36,37 Euro: Zwischen Angebot und Kurs liegen gut 12 Prozent. Zwei Drittel der Anteile hat sich Uber bereits gesichert, gleichzeitig wächst Delivery Hero so stark wie lange nicht. Diese Delivery Hero Aktienanalyse zeigt, was die Übernahme und die Zahlen für die Delivery Hero Aktie bedeuten.
Delivery Hero Aktienanalyse: Uber zahlt 41,50 Euro, die Aktie kostet nur 36 – was bedeutet der Abstand zum Angebot?
Uber hat sich 66,56 Prozent von Delivery Hero gesichert, die weitere Annahmefrist endet am 24. November. Die Delivery Hero Aktie notiert unter dem Angebotspreis. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Übernahme und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Delivery Hero SE
- ISIN
- DE000A2E4K43
- WKN
- A2E4K4
- Handelssymbol
- DHER (Xetra)
- US-Handelssymbol
- DLVHF (OTC)
- Branche
- Lieferdienste und Quick Commerce
- Sitz
- Berlin
- Aktien im Umlauf
- rund 303,7 Mio.
- Tagesspanne 20.11.2026
- 36,37 € bis 36,53 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
DHERDHER
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|DHER
|—
|—
|—
Die Übernahme
Delivery Hero Aktienanalyse: Uber greift zu
Uber legte den Aktionären am 16. Juli ein Angebot von 41,50 Euro je Aktie vor und stieß damit Ende Mai mit 33 Euro noch auf Ablehnung. Vorstand und Aufsichtsrat nennen den Preis angemessen und fair und empfehlen die Annahme. Er entspricht einer Prämie von rund 35 Prozent auf den Dreimonatsdurchschnittskurs vor der Ankündigung. Nach Ende der regulären Annahmefrist am 5. November hat sich Uber nach eigenen Angaben Zugriff auf 66,56 Prozent gesichert. Bereits vor dem Angebot hielt Uber 24,52 Prozent, 34,63 Prozent dienten ihre Anteile an, darunter der Großaktionär Prosus.
Weitere Annahmefrist
Aktionäre können ihre Aktien noch bis einschließlich 24. November 2026 für 41,50 Euro je Aktie andienen.
Verkauf in 14 Ländern
Um Kartellprobleme zu vermeiden, gibt Delivery Hero sein Geschäft in 14 Ländern für 1,4 Milliarden Euro an den Finanzinvestor SSW Partners ab.
Vollzug erst 2027
Mit dem endgültigen Abschluss rechnet Uber laut Berichten in der zweiten Jahreshälfte 2027.
Kurs unter Angebot
Die Delivery Hero Aktie notiert unter dem Angebotspreis, Anleger preisen offenbar Zeit- und Genehmigungsrisiken ein.
Die Zahlen
Das dritte Quartal im Überblick
Delivery Hero wickelte im dritten Quartal 2026 erstmals mehr als eine Milliarde Bestellungen ab (1.001 Millionen, plus 11,5 Prozent vergleichbar). Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro, der Umsatz um 22 Prozent auf rund 4,3 Milliarden Euro. Das Geschäft mit Schnelllieferungen (Quick Commerce) wuchs um 39 Prozent und macht 19 Prozent des Konzern-GMV aus. Abonnenten steuerten 51 Prozent des GMV bei.
Prognose 2026 von Delivery Hero: bereinigtes EBITDA
Mio. €
- Untergrenze
- Obergrenze
- Prognosespanne des Managements
Untergrenze und Obergrenze der Spanne. Prognosen sind keine Ist-Zahlen.
Quelle: Delivery Hero, Mitteilung zum dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Prognose
|Untergrenze
|Obergrenze
|Bisher
|960
|1.000
|Neu
|980
|1.020
Zum zweiten Mal in diesem Jahr hob Delivery Hero alle vier Ziele an: Das GMV soll um 10 bis 12 Prozent wachsen (bisher 9 bis 11), der Umsatz um 18 bis 20 Prozent (bisher 17 bis 19), jeweils vergleichbar und zu konstanten Wechselkursen. Der freie Mittelzufluss soll über 300 Millionen Euro liegen, bisher über 250 Millionen Euro.
Bewertung
Was der Kurs von 36,37 Euro einpreist
Die Marktkapitalisierung der Delivery Hero Aktie liegt bei rund 11,3 Milliarden Euro, das KGV von 63,98 stammt von der aktiencheck.de-Seite. Eine Dividende zahlt das Unternehmen nicht. Vor dem ersten Angebot notierte die Aktie bei rund 20 Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 122,5 Prozent. Da der Kurs vor allem vom Angebot bestimmt wird, spielen operative Zahlen derzeit eine nachrangige Rolle.
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