Uber legte den Aktionären am 16. Juli ein Angebot von 41,50 Euro je Aktie vor und stieß damit Ende Mai mit 33 Euro noch auf Ablehnung. Vorstand und Aufsichtsrat nennen den Preis angemessen und fair und empfehlen die Annahme. Er entspricht einer Prämie von rund 35 Prozent auf den Dreimonatsdurchschnittskurs vor der Ankündigung. Nach Ende der regulären Annahmefrist am 5. November hat sich Uber nach eigenen Angaben Zugriff auf 66,56 Prozent gesichert. Bereits vor dem Angebot hielt Uber 24,52 Prozent, 34,63 Prozent dienten ihre Anteile an, darunter der Großaktionär Prosus.