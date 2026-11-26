Mit der Übernahme entsteht nach Einschätzung aus dem Umfeld des Deals die größte Lieferplattform der Welt außerhalb Chinas. Delivery Hero ist in Asien, Südeuropa, auf der arabischen Halbinsel und in Afrika stark, in Deutschland dagegen operativ nicht mehr aktiv. Der Konzern schrieb jahrelang überwiegend rote Zahlen. Erst Quick Commerce, Abo-Modelle und Effizienzgewinne durch KI sollen die Profitabilität und den Cashflow nachhaltig heben, was die angehobene Prognose andeutet. Für Uber geht es um Skaleneffekte im Lebensmittelgeschäft; für Aktionäre ist das operative Bild bis zum Vollzug vor allem deshalb relevant, weil es den Preisabstand zum Angebot stützt.