Die Delivery Hero Aktie (ISIN: DE000A2E4K43, FSE: DHER) ist zum Übernahmewert geworden. Uber zahlt 41,50 Euro je Aktie in bar, bewertet den Berliner Lieferdienst mit bis zu 13 Mrd. Euro und hat sich nach der ersten Annahmefrist bereits 66,56% gesichert. Trotzdem notiert die Delivery Hero Aktie rund 12% bis 13% unter dem Angebot. Warum, und was die Delivery Hero Aktie Prognose für die Monate bis zum Vollzug bedeutet, zeigt diese Delivery Hero Aktienanalyse: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Delivery Hero Aktienanalyse: Uber hält 66,56% - Warum die Aktie trotzdem unter 41,50 Euro notiert
Uber hat sich nach der ersten Annahmefrist 66,56% an Delivery Hero gesichert und bietet 41,50 Euro je Aktie in bar. Die Delivery Hero Aktie notiert dennoch rund 12% bis 13% darunter. Die Analyse ordnet Angebot, Zahlen und Risiken ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Delivery Hero SE
- Börse / Ticker
- Xetra, DHER (MDax)
- ISIN
- DE000A2E4K43
- Kerngeschäft
- Essenslieferung und Quick Commerce, Marken wie Baemin und Glovo
- Sitz
- Berlin, soll laut Börsen-Zeitung bis mindestens 2029 bleiben
- Bieter
- Uber Technologies
- Annahmefristen
- Regulär bis 05.11.2026, weitere bis 24.11.2026
- Vollzug
- Erwartet im 2. Halbjahr 2027, unter Vorbehalt von Genehmigungen
Stand: 24.11.2026, Letzte geprüfte Angaben zur Übernahme; Kurs in der Randspalte
Die Übernahme
Uber greift zu - und zahlt 41,50 Euro in bar
Aus einem unverbindlichen Gebot von 33 Euro im Mai wurde ein Barangebot von 41,50 Euro. Die Mehrheit ist gesichert, der Deal aber noch nicht vollzogen.
Uber hatte im Mai ein unverbindliches Gebot von 33 Euro je Aktie vorgelegt, das Delivery Hero bestätigte. Am 16. Juli folgte das Angebot über 41,50 Euro, das der Delivery-Hero-Vorstand und Aufsichtsrat als angemessen und fair bewerten und zur Annahme empfehlen. Der Preis entspricht laut Unternehmen einer Prämie von rund 35% auf den Dreimonatsdurchschnittskurs vor der Bekanntgabe. Großaktionär Prosus hatte seine knapp 17% fest zugesagt. Ein Gegengebot gilt laut Berichten damit als ausgeschlossen.
Nach Ende der regulären Annahmefrist am 5. November meldete Uber am 10. November, dass ihm 66,56% der Anteile und Stimmrechte zuzurechnen sind. Die Mindestannahmeschwelle lag bei 50% plus einer Aktie. Danach lief bis zum 24. November, 24 Uhr Frankfurter Zeit, eine weitere Annahmefrist zum selben Preis. Maßgeblich ist nun die finale Annahmequote, die Uber nach Fristende bekannt gibt.
|Baustein
|Anteil
|Vor dem Angebot direkt gehalten
|24,52%
|In der ersten Frist angedient (inklusive Prosus)
|34,63%
|Über aktienfähige Derivate gesichert
|7,42%
|Zugerechnet nach der ersten Frist
|66,56%
Zusätzlich hält Uber Total Return Swaps über 4,2%, die in Aktien getauscht werden könnten. Dann läge Ubers Anteil über 70%. Rundungsdifferenz möglich.
Quelle: Uber, Reuters, Börsen-Zeitung, 10.11.2026
Die Lücke
Warum notiert die Delivery Hero Aktie unter dem Angebot? Der Markt preist Zeit und Risiko ein
Mitte November lag die Delivery Hero Aktie bei rund 36,66 bis 37,03 Euro und damit etwa 12% bis 13% unter den 41,50 Euro des Angebots. Die Spanne hat zwei Gründe. Erstens die Zeit: Uber rechnet mit dem Vollzug erst im zweiten Halbjahr 2027, bis dahin arbeiten beide Unternehmen unabhängig voneinander. Zweitens das Restrisiko: Die Übernahme braucht fusionskontrollrechtliche und weitere behördliche Freigaben. Je näher diese rücken, desto stärker dürfte sich die Delivery Hero Aktie nach Einschätzung der Redaktion dem Angebotspreis annähern.
Die Fusionskontrolle
Der eigentliche Zeitfaktor - Auflagen und Verkäufe
Weil Uber mit Uber Eats selbst Essen ausliefert, sollen Überschneidungen vermieden werden. Delivery Hero will deshalb nach Berichten der Börsen-Zeitung sein Geschäft in 14 Ländern für 1,4 Mrd. Euro an den Finanzinvestor SSW Partners verkaufen, darunter die türkische Tochter Yemeksepeti. Die Ukraine hat die indirekte Kontrolle bereits genehmigt, weitere Freigaben stehen aus. Der Hauptsitz in Berlin soll bis mindestens 2029 erhalten bleiben.
Die Quartalszahlen
Rekordquartal - und angehobene Prognose
Operativ läuft es bei Delivery Hero so gut wie lange nicht. Im dritten Quartal übersprang der Konzern erstmals die Marke von einer Milliarde Bestellungen, der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 22% auf 4,35 Mrd. Euro, nach 17,7% im zweiten Quartal. Der Bruttowarenwert wuchs auf 13,9 Mrd. Euro. Delivery Hero hob daraufhin die Jahresziele für Umsatz, Bruttowarenwert, bereinigtes EBITDA und freien Cashflow erneut an. Für den Bruttowarenwert peilt der Konzern nun ein Plus von 10% bis 12% an. Ein Treiber sind rund 900 eigene Kleinlager, sogenannte Dmarts, mit denen der Konzern Lebensmittel direkt verkauft.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Wachstum zum Vorjahr
|Bestellungen
|1,001 Mrd.
|+11,5%
|Bruttowarenwert (GMV)
|13,9 Mrd. €
|+13,6%
|Umsatz
|4,35 Mrd. €
|+22%
Bestellungen und Umsatz auf vergleichbarer Basis (like-for-like).
Quelle: Delivery Hero, Mitteilung vom 28.10.2026
Ein Wermutstropfen kommt aus Südkorea: UBS beließ Delivery Hero am 11. November bei "Neutral" und verwies darauf, dass die Plattform Baemin im Oktober leicht Marktanteil verlor und damit einen Teil der Erholung vom September wieder abgab.
Das Chartbild
Ein Übernahmechart - zwischen 36 und 38 Euro
Das Chartbild der Delivery Hero Aktie bestimmt das Angebot, nicht die Technik. Im April kostete die Aktie noch unter 20 Euro, nach den ersten Uber-Berichten sprang sie bis Ende Mai auf nahe 40 Euro. Seit dem Sommer pendelt sie in einer engen Spanne um 36 bis 38 Euro: 36,85 Euro waren es zum Xetra-Schluss am 12. Oktober, 36,66 bis 37,03 Euro Mitte November. Das Angebot von 41,50 Euro wirkt wie eine Obergrenze, die Aktie zählt rechnerisch auf den Abstand zum Vollzug.
Das große Bild
Ein Lieferriese für 99 Länder - und der Weg aus den roten Zahlen
Mit der Übernahme entsteht nach Einschätzung aus dem Umfeld des Deals die größte Lieferplattform der Welt außerhalb Chinas. Delivery Hero ist in Asien, Südeuropa, auf der arabischen Halbinsel und in Afrika stark, in Deutschland dagegen operativ nicht mehr aktiv. Der Konzern schrieb jahrelang überwiegend rote Zahlen. Erst Quick Commerce, Abo-Modelle und Effizienzgewinne durch KI sollen die Profitabilität und den Cashflow nachhaltig heben, was die angehobene Prognose andeutet. Für Uber geht es um Skaleneffekte im Lebensmittelgeschäft; für Aktionäre ist das operative Bild bis zum Vollzug vor allem deshalb relevant, weil es den Preisabstand zum Angebot stützt.
Die Prognose
Delivery Hero Aktie Prognose: drei Szenarien bis zum Vollzug
Eine klassische Kursprognose ist bei einer Übernahmeaktie kaum sinnvoll, denn der Angebotspreis setzt den Rahmen. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Seitwärts nahe der Spanne
Mit Ablauf der Annahmefrist ist die Mehrheit gesichert. Ohne neue Nachrichten dürfte die Delivery Hero Aktie nahe dem bisherigen Bereich um 36 bis 38 Euro bleiben. Kurstreiber wären die finale Annahmequote, erste Freigaben der Wettbewerbsbehörden und Hinweise auf den Zeitplan.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Der Abstand schmilzt, wenn Freigaben kommen
Mit jeder Genehmigung sinkt das Risiko, und die Spanne zum Angebot dürfte kleiner werden. Verzögerungen oder Auflagen würden sie ausweiten. Die Quartalszahlen und die angehobene Prognose stützen das operative Bild.
Langfristig (2027 und danach): Vollzug oder Fundamentalbewertung
Im Basisfall wird die Übernahme im zweiten Halbjahr 2027 vollzogen. Scheitert sie, würde sich die Delivery Hero Aktie wieder an Wachstum, Cashflow und Marktanteilen messen lassen müssen.
Chronik und Termine
Was Anleger der Delivery Hero Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Delivery Hero Aktie
Wie hoch ist das Uber-Angebot für die Delivery Hero Aktie? 41,50 Euro je Aktie in bar. Das bewertet Delivery Hero mit bis zu 13 Mrd. Euro.
Bis wann konnten Aktionäre das Angebot annehmen? Die reguläre Frist endete am 5. November, die weitere Annahmefrist am 24. November um 24 Uhr Frankfurter Zeit.
Wann wird die Übernahme vollzogen? Uber erwartet den Vollzug im zweiten Halbjahr 2027, nach fusionskontrollrechtlichen und weiteren Genehmigungen.
Warum liegt die Delivery Hero Aktie unter dem Angebot? Weil der Vollzug erst 2027 erwartet wird und Genehmigungen ausstehen. Der Abstand bildet Zeit und Restrisiko ab.
Wie lautet die Delivery Hero Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig seitwärts nahe der bisherigen Spanne, mittelfristig entscheiden die Freigaben, langfristig der Vollzug. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Delivery Hero Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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