Delivery Hero Aktie: Uber bietet 41,50 Euro – warum notiert sie nur bei gut 36 Euro? – Frist endet am 24. November

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 20:41 2 Min.

Uber hält bereits rund zwei Drittel an Delivery Hero und bietet 41,50 Euro je Aktie. Trotzdem notiert die Delivery Hero Aktie rund 14 Prozent darunter. Die weitere Annahmefrist läuft am Montag ab. Was hinter dem Abschlag steckt und welche Hürden noch offen sind.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die Delivery Hero Aktie (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: DHER, US-Handelssymbol: DLVHF, OTC) ist ein Sonderfall unter den meistgesuchten Aktien der Woche. Der Kurs bewegt sich zwischen 36,20 und 36,42 Euro, obwohl Uber für jede Aktie 41,50 Euro bietet. Der Abstand zum Angebotspreis beträgt damit rund 14 Prozent (eigene Rechnung, Basis 36,30 Euro). Angebotspreis Uber je Aktie 41,50 EUR Abstand Kurs zum Angebot (eigene Rechnung) ca. 14 % Anteil von Uber 66,56 % Ende der weiteren Annahmefrist 24.11.2026 Quelle : Angebotsunterlagen, Marktdaten; Stand 20.11.2026 Das Angebot Uber hält schon zwei Drittel Uber hält nach eigenen Angaben 66,56 Prozent an Delivery Hero. Die weitere Annahmefrist für das Übernahmeangebot endet am 24. November. Der Vollzug des Angebots hängt jedoch noch von kartellrechtlichen Freigaben ab. Genau hier liegt der Schlüssel zum Verständnis des Abschlags: Solange die Freigaben ausstehen, ist offen, ob und wann das Geld fließt. Der Abschlag Warum der Markt nicht 41,50 Euro zahlt Einordnung der Redaktion: Ein Abschlag zum Angebotspreis ist bei Übernahmen mit offenen Bedingungen üblich. Er spiegelt zwei Faktoren wider. Erstens die Zeit: Je länger die Prüfung durch die Wettbewerbsbehörden dauert, desto später erhalten Aktionäre ihr Geld, und bei hohen Zinsen ist Wartezeit teuer. Zweitens das Risiko: Scheitert die Freigabe, dürfte die Delivery Hero Aktie ihre Übernahmeprämie wieder verlieren. Ein Abstand von rund 14 Prozent signalisiert, dass der Markt dieses Risiko nicht als gering einschätzt. Hinzu kommt eine Besonderheit für Anleihegläubiger: Der Wandlungspreis der Wandelanleihe mit Laufzeit bis 2030 wurde im Zuge des Kontrollwechsels gesenkt. Die UBS stuft die Delivery Hero Aktie mit Neutral ein. Wichtig: Wer das Angebot annimmt oder ablehnt, sollte die Angebotsunterlage genau lesen. Diese Entscheidung kann ein Artikel nicht abnehmen. Was für die Delivery Hero Aktie spricht Konkretes Angebot über 41,50 Euro je Aktie

Uber kontrolliert bereits rund zwei Drittel

Strategischer Käufer mit großer Finanzkraft

Deutlicher Abstand zum Angebotspreis Was gegen die Delivery Hero Aktie spricht Vollzug hängt an kartellrechtlichen Freigaben

Ungewisser Zeitplan bis zur Auszahlung

Rückschlagrisiko bei Scheitern der Übernahme

Geringerer Streubesitz senkt die Liquidität FAQ Die wichtigsten Fragen zur Delivery Hero Aktie Warum notiert die Delivery Hero Aktie unter dem Angebotspreis?

Der Vollzug des Uber-Angebots hängt noch von kartellrechtlichen Freigaben ab. Der Abschlag spiegelt das Risiko eines Scheiterns und die Wartezeit bis zur Auszahlung wider. Bis wann läuft die Annahmefrist für das Uber-Angebot?

Die weitere Annahmefrist endet am 24. November 2026. Maßgeblich sind die Angaben in der offiziellen Angebotsunterlage. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Delivery Hero Aktie?

ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: DHER, US-Handelssymbol: DLVHF (OTC).

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