Die Aktie notiert rund 14 Prozent unter dem Angebotspreis (eigene Rechnung). Wer jetzt noch Aktien hält, kann nicht mehr ins Angebot und muss auf den weiteren Weg warten, etwa einen möglichen Beherrschungsvertrag oder ein späteres Angebot. Die UBS bewertet Delivery Hero mit „Neutral“ und einem Kursziel von 41,50 Euro, das dem Angebotspreis entspricht. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.