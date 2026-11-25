Die Delivery Hero Aktie bekommt am Mittwoch neuen Gesprächsstoff. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Berliner Essenslieferdienstes bei 36,48 Euro, ein Plus von 1,31 Prozent. Damit gehört Delivery Hero zu den MDAX Gewinnern.
Delivery Hero Aktie: Prosus klopft wieder an – der Essenslieferdienst steigt als MDAX Gewinner, die Lücke zum Uber-Preis bleibt groß
Die Delivery Hero Aktie gewinnt am Mittwoch 1,31 Prozent auf 36,48 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. Der frühere Großaktionär Prosus prüft einen erneuten Einstieg. Uber hat sich die Mehrheit gesichert, die Annahmefrist ist abgelaufen.
Der Auslöser
Warum die Delivery Hero Aktie als MDAX Gewinner steigt
Für Aufmerksamkeit sorgt ein alter Bekannter. Der Tencent-Großaktionär Prosus hat Delivery Hero erneut als mögliche Beteiligung in den Blick genommen, wie dpa-AFX berichtet. Prosus-Finanzvorstand Nico Marais kündigte an, die Möglichkeit zu prüfen. Delivery Hero muss im Zuge der Übernahme durch Uber seine Aktivitäten in einigen Märkten ausgliedern. Prosus war früher Großaktionär und hatte seine Beteiligung wegen EU-Auflagen für die Übernahme von Just Eat Takeaway abgebaut.
Gleichzeitig ist das Übernahmeangebot von Uber in die Schlussphase gegangen. Die weitere Annahmefrist für das Barangebot von 41,50 Euro je Aktie endete am Dienstag. Den Vollzug erwartet der Markt in der zweiten Jahreshälfte 2027, er steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellbehörden. Delivery Hero hat infolge des Angebots die Wandlungspreise seiner Wandelanleihen gesenkt.
Die Einordnung
Warum die Aktie unter 41,50 Euro bleibt
Die Aktie notiert rund 14 Prozent unter dem Angebotspreis (eigene Rechnung). Wer jetzt noch Aktien hält, kann nicht mehr ins Angebot und muss auf den weiteren Weg warten, etwa einen möglichen Beherrschungsvertrag oder ein späteres Angebot. Die UBS bewertet Delivery Hero mit „Neutral“ und einem Kursziel von 41,50 Euro, das dem Angebotspreis entspricht. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Delivery Hero Aktie ist MDAX Gewinner, weil Prosus neue Fantasie ins Spiel bringt. Für die verbliebenen Aktionäre bleibt die Frage, zu welchen Bedingungen sie nach dem Uber-Angebot noch aussteigen können.
FAQ
Häufige Fragen zur Delivery Hero Aktie
Warum steigt die Delivery Hero Aktie heute?
Prosus prüft einen erneuten Einstieg bei Delivery Hero. Das sorgt für neue Fantasie.
Kann ich meine Aktien noch an Uber verkaufen?
Die weitere Annahmefrist für das Angebot von 41,50 Euro je Aktie endete am 24. November 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Delivery Hero Aktie?
ISIN DE000A2E4K43, WKN A2E4K4. Handelssymbol an deutschen Börsen: DHER. US-Handelssymbol (ADR): DELHY.
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