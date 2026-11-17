Definium entwickelt DT120, eine im Mund zerfallende Tablette auf Basis von Lysergid (LSD), gegen generalisierte Angststörung und Depression. Das Mittel erfüllte die Hauptziele in den Phase-3-Studien Voyage und Panorama bei Angststörung sowie Emerge bei Depression.

Den Zulassungsantrag bei der FDA plant das Unternehmen für die erste Hälfte 2027.