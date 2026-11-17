Drei erfolgreiche Zulassungsstudien und über eine Milliarde Dollar in der Kasse: RBC-Analyst Brian Abrahams bestätigt für die Definium-Therapeutics-Aktie das Rating „Buy“ (bei RBC „Outperform“) und das Kursziel von 70 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 30,16 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 132 Prozent.
Definium-Therapeutics-Aktie: Drei Phase-3-Erfolge mit LSD-Medikament – RBC sieht mehr als eine Verdopplung
Definium Therapeutics will 2027 die Zulassung für sein LSD-basiertes Mittel gegen Angststörungen beantragen. RBC-Analyst Brian Abrahams bleibt bei „Buy“ für die Definium-Therapeutics-Aktie und sieht großes Potenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- Definium Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- DFTX (Nasdaq)
- Analyst
- Brian Abrahams
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 70 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
RBC Capital Markets zur Definium-Therapeutics-Aktie
DT120 auf Zulassungskurs – Abrahams bleibt beim Kauf
Brian Abrahams hält an seiner Kaufempfehlung fest. Definium, früher MindMed, steuert auf den Zulassungsantrag zu.
Definium entwickelt DT120, eine im Mund zerfallende Tablette auf Basis von Lysergid (LSD), gegen generalisierte Angststörung und Depression. Das Mittel erfüllte die Hauptziele in den Phase-3-Studien Voyage und Panorama bei Angststörung sowie Emerge bei Depression.
Den Zulassungsantrag bei der FDA plant das Unternehmen für die erste Hälfte 2027.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Brian Abrahams zu lesen ist:
Drei positive Studien
DT120 hat drei erfolgreiche Phase-3-Studien bei Angststörung und Depression vorzuweisen.
Zwei Sonderstatus
Die FDA gewährte für beide Anwendungsgebiete den Status Breakthrough Therapy.
Volle Kasse
Ende September verfügte Definium über rund 1,05 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und Anlagen.
Lange Reichweite
Das Geld soll nach Firmenangaben bis ins Jahr 2030 reichen.
Kosten steigen mit der Vorbereitung
Im dritten Quartal lag der Nettoverlust bei 51,0 Millionen US-Dollar. Forschungs- und Verwaltungskosten steigen mit der Vorbereitung auf den Marktstart weiter.
Die Zahl der Aktien wuchs durch Kapitalerhöhungen deutlich.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analyst Brian Abrahams. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 70 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Definium Therapeutics, Inc. (DFTX): Kaufen, Kursziel 70,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brian Abrahams, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brian Abrahams, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.