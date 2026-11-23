Die DeFi Development Aktie (Ticker DFDV, Nasdaq) setzt ihre Solana-Strategie unbeirrt fort: Laut The Block (23. November, 16:33 Uhr MEZ) hat die DeFi Development Corp. ihren Bestand um rund 5.180 SOL auf 2.624.491 SOL erhöht, die elfte Kaufwoche in Folge seit dem 14. September. Die DFDV Aktie stieg im Montagshandel um mehr als 12 Prozent, liegt seit Jahresbeginn aber noch rund 54 Prozent im Minus. Solana selbst hat 2026 fast 40 Prozent verloren.

Ein Aktienkurs mit Uhrzeit nennt die Quelle nicht; wir geben deshalb nur die Veränderung an. Die Zuordnung zu einer ISIN konnten wir in dieser Auswertung nicht belegen.