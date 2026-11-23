Die Aktie steht vor ihrem Quartalstermin unter der Börsenwoche der KI-Korrekturen: Der breite US-Markt fiel am Freitag deutlich, der S&P 500 verlor 3,7 Prozent. Deere gehört nicht zur Technologiebranche, wird aber von der allgemeinen Marktschwäche mitgezogen. Nach einer vorläufigen Berechnung der Redaktion lag die Aktie in der Woche rund 6 Prozent im Minus, der Wochenstand ist allerdings nur aus einer Quelle belegt.

Zum Termin: Deere veröffentlicht die Zahlen laut Vorschauen vor US-Börsenbeginn, die Telefonkonferenz beginnt um 9:00 Uhr Central Time, in Deutschland 16:00 Uhr. Am Donnerstag, 26. November, bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, die Reaktion läuft also am Mittwoch.