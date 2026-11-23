Am Mittwoch, 25. November, legt Deere das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2026 vor, einen Tag vor der Thanksgiving-Pause.
Deere Aktienanalyse: Zahlen am Mittwoch, Gewinnprognose bei fast 5 Milliarden Dollar - Reicht das für die Wende im Agrarzyklus?
Die Deere Aktie geht mit dem Schlusskurs von 609,25 Dollar in die Quartalszahlen am Mittwoch, 25. November. Die Deere Aktienanalyse zeigt Erwartungen, Prognose, Bewertung und Risiken, und die Deere Aktienprognose der Analysten wird eingeordnet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deere & Company
- Ticker
- DE (NYSE), in Deutschland DCO
- ISIN
- US2441991054
- Geschäftsjahr
- endet Anfang November
- Nächste Zahlen
- Mi. 25.11.2026, Telefonkonferenz 16:00 Uhr MEZ
- 52-Wochen-Spanne
- 454,50 bis 721,22 USD
- Dividende
- 1,62 USD je Quartal, Rendite rund 1,0 %
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE vom Freitag; Montag-Kurs lag zum Redaktionsschluss nicht vor
Auslöser: Zahlen zum vierten Quartal
Zyklus: Tiefpunkt oder Zwischenstation?
Das Management sieht 2026 als Tiefpunkt im Agrarzyklus, Frühbestellungen für 2027 liegen im mittleren einstelligen Bereich im Plus.
Zahlen: Gewinn stabil, Zölle drücken
Im dritten Quartal stieg der Gewinn je Aktie auf 5,10 Dollar, die Prognose für das Gesamtjahr wurde auf 4,75 bis 5,00 Milliarden Dollar angehoben.
Bewertung: nicht billig
Nach Redaktionsrechnung liegt das KGV bei gut 30 bis 35, weil das Ergebnis im Zyklustief steht.
Die Deere Aktie (ISIN: US2441991054, FSE: DCO, NYSE: DE) ging am Freitag, 20. November 2026, bei 609,25 Dollar aus dem Handel (NYSE, Schluss 22:00 Uhr MEZ bzw. 16:00 Uhr New Yorker Zeit). Das ist ein Wert nahe dem 200-Tage-Durchschnitt von zuletzt rund 613 Dollar. Am Mittwoch, 25. November 2026, steht der Zahlenbericht an, und die Deere Aktienanalyse dreht sich um eine Frage: Zeigt der Landtechnik-Konzern, dass 2026 tatsächlich das Tief im Agrarzyklus war, und wie viel Erholung hat der Markt schon eingepreist? Die Deere Aktienprognose der Analysten ist überwiegend positiv, die Bewertung aber anspruchsvoll.
Was ist passiert?
Was ist bei der Deere Aktie passiert?
Die Aktie steht vor ihrem Quartalstermin unter der Börsenwoche der KI-Korrekturen: Der breite US-Markt fiel am Freitag deutlich, der S&P 500 verlor 3,7 Prozent. Deere gehört nicht zur Technologiebranche, wird aber von der allgemeinen Marktschwäche mitgezogen. Nach einer vorläufigen Berechnung der Redaktion lag die Aktie in der Woche rund 6 Prozent im Minus, der Wochenstand ist allerdings nur aus einer Quelle belegt.
Zum Termin: Deere veröffentlicht die Zahlen laut Vorschauen vor US-Börsenbeginn, die Telefonkonferenz beginnt um 9:00 Uhr Central Time, in Deutschland 16:00 Uhr. Am Donnerstag, 26. November, bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, die Reaktion läuft also am Mittwoch.
Geschäftsmodell
Wie verdient Deere Geld?
Deere baut Traktoren, Mähdrescher, Sämaschinen, Bau- und Forstmaschinen und verbindet sie zunehmend mit Software und Präzisionstechnik. Berichtet wird in drei Maschinensparten, Production & Precision Ag (große Landtechnik), Small Ag & Turf und Construction & Forestry, dazu kommt das Finanzierungsgeschäft John Deere Financial, das Kunden und Händlern Kredite gibt. Das erklärt auch die hohen Schulden in der Bilanz: Zum 2. August 2026 standen rund 17,1 Milliarden Dollar kurzfristige und 40,6 Milliarden Dollar langfristige Verbindlichkeiten in den Büchern, überwiegend im Finanzierungsgeschäft.
Der Konzern hängt stark vom Einkommen der Landwirte ab. Niedrige Getreidepreise und hohe Zinsen bremsten in den letzten Jahren die Bestellungen großer Maschinen. Das Management sieht 2026 laut Unternehmensangaben als Zyklustief.
Zahlen und Bewertung
Wie sehen die Zahlen hinter der Deere Aktienanalyse aus?
|Kennzahl
|Q4 Konsens
|Q4 Vorjahr
|Q3 2026 (Ist)
|Gewinn je Aktie
|rund 4,06 USD
|rund 3,93 USD
|5,10 USD
|Umsatz
|rund 10,3 Mrd. USD
|rund 9,8 Mrd. USD
|12,6 Mrd. USD
|Nettogewinn
|–
|–
|1,379 Mrd. USD
Konsens laut Vorschauen, je nach Quelle leicht abweichend. Vorjahreswerte laut Vorschauen, nicht gegen die Deere-Mitteilung 2025 abgeglichen. Umsatz teils als Nettoumsatz der Maschinensparten definiert.
Quelle: Analystenvorschauen (Oktober/November 2026); Deere-Quartalsmitteilung vom 20.08.2026
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Markt laut Vorschauen einen Gewinn je Aktie von gut 18 Dollar, für 2027 rund 23 Dollar, ein Plus von etwa 29 Prozent. Deere selbst stellt für 2026 einen Nettogewinn von 4,75 bis 5,00 Milliarden Dollar in Aussicht, angehoben von zuvor 4,5 bis 5,0 Milliarden Dollar. Der Cashflow der Maschinensparten soll bei 5,0 bis 5,5 Milliarden Dollar liegen.
|Sparte
|Umsatzausblick 2026
|Marge Q3
|Production & Precision Ag
|rund -10 %
|13,2 %
|Small Ag & Turf
|rund +15 %
|18,4 %
|Construction & Forestry
|rund +20 %
|12,1 %
|Finanzdienste
|Nettogewinn rund 870 Mio. USD
|–
Umsatzausblick laut Unternehmensprognose vom 20.08.2026, Margen im dritten Quartal (Quartal bis 2. August 2026).
Quelle: Deere-Quartalsmitteilung vom 20.08.2026
Zu den Belastungen zählen Zölle: Nach Unternehmensangaben flossen in den ersten neun Monaten Erstattungen von 382 Millionen Dollar zurück, im vierten Quartal sind keine weiteren eingeplant. Die Nettobelastung aus Zöllen wird für das Gesamtjahr auf rund 1 Milliarde Dollar beziffert, die Angaben der Quellen dazu sind uneinheitlich. Die Aktienrückkäufe sanken auf 697 Millionen Dollar in neun Monaten, nach 1,136 Milliarden Dollar im Vorjahr. Als Zyklusindikator nennt das Management Frühbestellungen für das Modelljahr 2027 im mittleren einstelligen Prozentbereich im Plus, der Auftragsbestand in der Bausparte reicht bis weit ins Geschäftsjahr 2027.
Zur Bewertung: Bei 609 Dollar liegt das KGV nach Redaktionsrechnung auf Basis des Gewinns der letzten zwölf Monate bei gut 34, das erwartete KGV bei etwa 30 (Stand der Zahlen von Ende Oktober). Das ist hoch für ein zyklisches Unternehmen und zeigt, dass der Markt auf eine Gewinnerholung setzt. Die Dividendenrendite beträgt rund 1,0 Prozent. Ein verlässlicher Vergleich mit Wettbewerbern wie CNH, AGCO oder Kubota war der Redaktion nicht belegbar.
Analysten
Was sagt die Deere Aktienprognose der Analysten?
Zuletzt verteilten sich die Einstufungen von 25 Analysten (Stand Oktober) auf 16 Kauf-, 9 Halte- und kein Verkaufsvotum. Das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 694 Dollar bei einer Spanne von 500 bis 813 Dollar, rund 14 Prozent über dem Freitagsschluss (Redaktionsrechnung). Seitdem ist der Kurs gefallen, der Abstand ist also gewachsen. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Hilfreich ist ein Blick auf frühere Zahlentage. Deere hat nach Vorschauen in drei der letzten vier Quartale den Gewinn je Aktie über den Erwartungen gemeldet. Die Reaktionen waren dennoch gemischt: Im Februar legte die Aktie vorbörslich rund 6 Prozent zu, im Mai gab sie trotz Gewinnüberraschung vorbörslich rund 3 Prozent nach, im August zog sie nach Berichten deutlich an. Im November 2025 fiel sie, weil der Ausblick unter den Erwartungen lag. Der Ausblick fürs neue Jahr zählt für die Aktie also oft mehr als das Quartal.
Charttechnik
Wie steht die Deere Aktie charttechnisch da?
Beschreibend: Die Aktie schloss am Freitag mit 609,25 Dollar knapp unter dem 200-Tage-Durchschnitt, der zuletzt bei rund 613 Dollar lag. Das 52-Wochen-Hoch von 721,22 Dollar bildet den oberen Orientierungspunkt, das Tief von 454,50 Dollar den unteren. Auf Wochensicht ging es nach unten. Werte für 50-Tage-Linie und RSI lagen der Redaktion nicht vor.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Deere Aktie jetzt?
Mittwoch, 25. November 2026: Zahlen zum vierten Quartal, Telefonkonferenz um 16:00 Uhr MEZ. Wichtige Kennzahlen: Gewinn je Aktie über 4,06 Dollar, Umsatz, Margen der Sparten.
Im Fokus: Prognose für das Geschäftsjahr 2027, Aussagen zu Zöllen, Frühbestellungen und Südamerika.
Donnerstag, 26. November: US-Börsen geschlossen (Thanksgiving).
Freitag, 27. November: Verkürzter US-Handel, danach beginnt die Woche der Jahresausblicke.
FAQ
Häufige Fragen zur Deere Aktie
Wann legt Deere Zahlen vor? Am Mittwoch, 25. November 2026, die Telefonkonferenz beginnt um 16:00 Uhr MEZ.
Was erwarten Analysten für das vierte Quartal? Rund 4,06 Dollar Gewinn je Aktie und rund 10,3 Milliarden Dollar Umsatz, je nach Quelle leicht abweichend.
Wie hoch ist die Deere Aktie bewertet? Nach Redaktionsrechnung liegt das KGV bei gut 34, das erwartete bei etwa 30.
Was sagt die Deere Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt rund 694 Dollar Kursziel, 16 von 25 Analysten stufen mit Kaufen ein (Stand Oktober).
Zahlt Deere eine Dividende? Ja, 1,62 Dollar je Quartal, eine Rendite von rund 1,0 Prozent.
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