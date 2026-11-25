Selten dreht eine Aktie nach Quartalszahlen so deutlich: Die Deere-Aktie (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Handelssymbol: DE an der NYSE, deutsches Kürzel: DCO) lag vor Handelsbeginn fast 5 Prozent im Minus und beendete den Mittwoch mit einem Plus von 4,4 Prozent bei 641,02 US-Dollar. Die John Deere Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Der Landmaschinenhersteller hatte am Morgen die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt.
Deere-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 4 Prozent nach Zahlen – erst minus 5 Prozent, dann die Wende
Die Deere-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,4 Prozent bei 641,02 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Gewinnern. Vorbörslich war der Landmaschinenhersteller nach einem Gewinn unter den Erwartungen und einer vorsichtigen Prognose noch um fast 5 Prozent gefallen. Dann setzte sich eine andere Lesart durch: Der Tiefpunkt des Zyklus könnte erreicht sein.
Die Gründe für den Kursgewinn
Schwacher Gewinn, starke Signale
Umsatz weit über den Erwartungen
Deere erzielte 12,1 Milliarden Dollar Umsatz. Analysten hatten laut Investing.com mit deutlich weniger gerechnet. Der Gewinn je Aktie verfehlte mit 3,89 Dollar die Erwartung von 4,03 Dollar.
Zweigeteiltes Geschäft
Der Umsatz mit großen Landmaschinen sank um 15 Prozent. Kleinere Landtechnik und Rasenpflege legten um 10 Prozent zu, Bau- und Forstmaschinen um 12 Prozent.
Der Tiefpunkt rückt näher
Für 2027 erwartet Deere einen Nettogewinn von 4,5 bis 5,25 Milliarden Dollar, nach 4,86 Milliarden im abgelaufenen Jahr. Das Management setzt die Erwartungen niedrig an. Anleger lesen das als Zeichen, dass die Talsohle im Agrarzyklus erreicht ist.
Rotation in Industriewerte
Am Mittwoch flossen Gelder aus Technologie in Industrie- und Grundstoffaktien.
Einordnung
Warten auf die Landwirte
Deere leidet seit zwei Jahren darunter, dass niedrige Getreidepreise die Einkommen der Landwirte drücken und große Anschaffungen verschoben werden. Im Geschäftsjahr 2026 sank der Gewinn je Aktie auf 17,95 Dollar, nach 18,50 Dollar im Vorjahr. Dass Bau- und Kleintechnik wachsen und der Umsatz insgesamt um 4 Prozent auf 47,7 Milliarden Dollar zulegte, zeigt, dass der Konzern die Schwäche im Kerngeschäft abfedern kann. Eine Erholung bei großen Traktoren und Mähdreschern steht noch aus.
Häufige Fragen zur Deere-Aktie
Warum ist die Deere-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Der Umsatz lag im vierten Quartal weit über den Erwartungen, und die vorsichtige Prognose wird als Zeichen gewertet, dass der Tiefpunkt des Agrarzyklus nahe ist. Der Gewinn je Aktie verfehlte die Erwartungen.
Wie stark ist die John Deere Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,44 Prozent bei 641,02 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deere-Aktie?
Die ISIN lautet US2441991054, die WKN 850866. An der NYSE wird die Aktie unter DE gehandelt, in Deutschland unter DCO.
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