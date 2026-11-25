Warum ist die Deere-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Der Umsatz lag im vierten Quartal weit über den Erwartungen, und die vorsichtige Prognose wird als Zeichen gewertet, dass der Tiefpunkt des Agrarzyklus nahe ist. Der Gewinn je Aktie verfehlte die Erwartungen.

Wie stark ist die John Deere Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,44 Prozent bei 641,02 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deere-Aktie?

Die ISIN lautet US2441991054, die WKN 850866. An der NYSE wird die Aktie unter DE gehandelt, in Deutschland unter DCO.