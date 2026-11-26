Das Geschäft ist zweigeteilt. Der Umsatz mit großen Landmaschinen sank um 15 Prozent. Kleinere Landtechnik und Rasenpflege legten dagegen um 10 Prozent zu, Bau- und Forstmaschinen um 12 Prozent. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 stieg der Konzernumsatz um 4 Prozent auf 47,7 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie ging leicht auf 17,95 Dollar zurück.

Für 2027 stellt Deere einen Nettogewinn von 4,5 bis 5,25 Milliarden Dollar in Aussicht, nach 4,86 Milliarden Dollar im abgelaufenen Jahr. Die Mitte der Spanne liegt damit etwa auf Vorjahresniveau.