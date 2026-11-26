Ein Gewinn unter den Erwartungen und trotzdem ein kräftiges Kursplus: Die Deere Aktie schloss am Mittwoch 4,4 Prozent höher bei 641,02 Dollar. Vor Handelsbeginn hatte sie noch fast 5 Prozent im Minus gelegen. Der Hersteller der grün-gelben Traktoren verdiente im vierten Geschäftsquartal 3,89 Dollar je Aktie, Analysten hatten mit 4,03 Dollar gerechnet. Was den Markt umstimmte, war der Blick nach vorn.
Deere Aktie: Gewinn verfehlt, Kurs plus 4,4 Prozent – wetten Anleger auf das Ende der Agrarkrise?
Die Deere Aktie dreht nach Quartalszahlen von fast minus 5 Prozent vorbörslich auf plus 4,4 Prozent zum Schluss. Der Landmaschinenhersteller verdient weniger als erwartet, doch der Markt liest die vorsichtige Prognose als Zeichen der Talsohle.
Die Zahlen
Große Traktoren schwach, Baumaschinen stark
Das Geschäft ist zweigeteilt. Der Umsatz mit großen Landmaschinen sank um 15 Prozent. Kleinere Landtechnik und Rasenpflege legten dagegen um 10 Prozent zu, Bau- und Forstmaschinen um 12 Prozent. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 stieg der Konzernumsatz um 4 Prozent auf 47,7 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie ging leicht auf 17,95 Dollar zurück.
Für 2027 stellt Deere einen Nettogewinn von 4,5 bis 5,25 Milliarden Dollar in Aussicht, nach 4,86 Milliarden Dollar im abgelaufenen Jahr. Die Mitte der Spanne liegt damit etwa auf Vorjahresniveau.
Die Lesart des Marktes
Stabil ist das neue Gut
Deere leidet seit zwei Jahren darunter, dass niedrige Getreidepreise die Einkommen der Landwirte drücken und große Anschaffungen verschoben werden. Eine Prognose, die keinen weiteren Gewinnrückgang unterstellt, werten Anleger deshalb als Hinweis, dass der Tiefpunkt des Zyklus erreicht sein könnte. Hinzu kam am Mittwoch die Umschichtung von Technologie- in Industriewerte.
Ein Risiko bleibt die Handelspolitik. Die US-Regierung hat neue Zölle gegen 14 Volkswirtschaften vorgeschlagen. Gegenmaßnahmen könnten amerikanische Agrarexporte treffen und damit die Kunden von Deere.
Bei der Deere Aktie kauft der Markt nicht das Quartal, sondern die Hoffnung, dass es für die Landwirte nicht mehr schlechter wird.
Häufige Fragen zur Deere Aktie
Wie schloss die Deere Aktie am 25. November 2026?
Bei 641,02 Dollar, ein Plus von 4,4 Prozent.
Hat Deere die Erwartungen erfüllt?
Beim Gewinn nicht: 3,89 Dollar je Aktie standen 4,03 Dollar Erwartung gegenüber.
Was erwartet Deere für 2027?
Einen Nettogewinn von 4,5 bis 5,25 Milliarden Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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