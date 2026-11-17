Deep Fission entwickelt den Gravity Reactor: einen kleinen Druckwasserreaktor, der rund eine Meile tief in einem Bohrloch arbeiten soll. Die Wassersäule darüber soll Druck und Abschirmung liefern. Ein Reaktor soll bis zu 15 Megawatt Strom erzeugen.

Das erste Pilotprojekt entsteht in Parsons, Kansas, im Rahmen eines Pilotprogramms des US-Energieministeriums.