Ein Reaktor in einem Bohrloch statt in einem Betongebäude: ThinkEquity-Analyst Ashok Kumar nimmt die Deep-Fission-Aktie neu mit „Buy“ in die Bewertung auf und setzt das Kursziel auf 5 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 2,28 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 119 Prozent.
Deep-Fission-Aktie: Atomreaktor im Bohrloch nach dem Kurssturz – ThinkEquity steigt mit Kaufempfehlung ein
Deep Fission will kleine Atomreaktoren eine Meile tief im Boden versenken. Nach einem Kurseinbruch von rund 85 Prozent seit dem Börsengang startet ThinkEquity die Coverage der Deep-Fission-Aktie mit „Buy“.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deep Fission, Inc.
- Handelssymbol
- FISN (Nasdaq)
- Analyst
- Ashok Kumar
- Bank
- ThinkEquity
- Rating
- Buy (neu aufgenommen)
- Kursziel
- 5 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
ThinkEquity zur Deep-Fission-Aktie
Kurssturz als Einstieg – ThinkEquity startet mit Kauf
ThinkEquity beginnt die Beobachtung nach einem heftigen Kursverfall. Der Weg zum ersten Reaktor ist noch weit.
Deep Fission entwickelt den Gravity Reactor: einen kleinen Druckwasserreaktor, der rund eine Meile tief in einem Bohrloch arbeiten soll. Die Wassersäule darüber soll Druck und Abschirmung liefern. Ein Reaktor soll bis zu 15 Megawatt Strom erzeugen.
Das erste Pilotprojekt entsteht in Parsons, Kansas, im Rahmen eines Pilotprogramms des US-Energieministeriums.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von ThinkEquity-Analyst Ashok Kumar zu lesen ist:
Neuer Ansatz
Das Konzept nutzt erprobte Druckwasser-Technik und Bohrverfahren aus der Öl- und Gasindustrie.
Absichtserklärungen
Deep Fission hat Absichtserklärungen über bis zu 18,5 Gigawatt Leistung unterzeichnet.
Stromabnahme
Ende Oktober schloss das Unternehmen einen Rahmenvertrag mit einer Entwicklungsbehörde in Kansas.
Niedrige Bewertung
Andere Analysten nannten im Sommer Kursziele zwischen 17 und 25 US-Dollar.
Kritik und Kurssturz
Der Börsengang im Juni brachte nur 40 Millionen US-Dollar zu 16 US-Dollar je Aktie ein. Im Oktober brach die Aktie nach einem kritischen Bericht um rund die Hälfte ein, nach den Quartalszahlen Anfang November ging es weiter abwärts.
Deep Fission erzielt noch keinen Umsatz. Der Verlust je Aktie lag im dritten Quartal bei 0,36 US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist ThinkEquity LLC, Analyst Ashok Kumar. Die Erstbewertung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 5 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.think-equity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Deep Fission, Inc. (FISN): Kaufen, Kursziel 5,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ashok Kumar, Aktienanalyst, ThinkEquity LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ashok Kumar, Aktienanalyst, ThinkEquity LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.