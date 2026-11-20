Der DAX hat den Donnerstag auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen beendet: Der Leitindex schloss laut dpa-AFX 1,06 Prozent tiefer bei 25.463,81 Punkten. Vor genau einer Woche stand er bei 27.001 Punkten auf Rekordhoch; seither hat er knapp fünf Prozent abgegeben. Auslöser der Schwäche waren die US-Börsen, die trotz des Rekord-Börsengangs von Anthropic im Verlauf deutlich nachgaben, außerdem Einzelnachrichten bei SAP, Evonik und in der Chemiebranche.
DAX Wochenbilanz: 25.464 Punkte, knapp 5 Prozent unter dem Rekord von vor einer Woche – was bringen Lagarde, Gipfel und Konjunkturdaten am Freitag?
Der DAX schloss am Donnerstag 1,06 Prozent tiefer bei 25.463,81 Punkten, auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen. Die Tagesbilanz mit Gewinnern und Verlierern, den politischen Treibern und den Terminen am Freitag.
Steckbrief
- Index
- DAX (Xetra)
- ISIN
- DE0008469008
- Seit Jahresbeginn
- rund +3,9 %
Stand: 19.11.2026, Xetra-Schluss laut dpa-AFX; finanzen.at nennt im Fließtext abweichend 25.498,91
Die Tagesbilanz
Wer bewegte den DAX am Donnerstag?
Am deutlichsten fiel Evonik mit einem Minus von mehr als 16 Prozent, nachdem BASF die Übernahmebemühungen eingestellt hatte (dpa-AFX); Evonik ist allerdings kein DAX-Wert. Im DAX standen laut finanzen.at (Stand 17:50 Uhr) Fresenius Medical Care mit minus 4,77 Prozent auf 36,72 Euro, die SAP Aktie mit minus 3,56 Prozent auf 187,02 Euro, Fresenius mit minus 3,09 Prozent und Rheinmetall mit minus 2,50 Prozent am unteren Ende. Die SAP Aktie hat damit laut dpa-AFX in vier Handelstagen mehr als 12 Prozent verloren.
Vorn lagen Deutsche Bank (plus 0,35 Prozent auf 30,10 Euro), Siemens (plus 0,34 Prozent auf 266,90 Euro) und Infineon (plus 0,28 Prozent auf 49,35 Euro). Technologiewerte wie Infineon, Siemens Energy und Aixtron gewannen bis zu 2,1 Prozent. In der Chemie belasteten Abstufungen von Kepler Cheuvreux Henkel (minus 2,2 Prozent) und Lanxess (minus 4,1 Prozent). Der MDax verlor 1,25 Prozent auf 29.505,24 Punkte, der EuroStoxx 50 gab 0,7 Prozent nach.
|Aktie
|Veränderung
|Kurs
|Fresenius Medical Care
|-4,77 %
|36,72 €
|SAP
|-3,56 %
|187,02 €
|Fresenius
|-3,09 %
|51,78 €
|Rheinmetall
|-2,50 %
|725,60 €
|Deutsche Bank
|+0,35 %
|30,10 €
|Siemens
|+0,34 %
|266,90 €
|Infineon
|+0,28 %
|49,35 €
Kurse Xetra, Stand 17:50 Uhr MEZ laut finanzen.at; Liste ohne Gewähr auf spätere Korrekturen.
Quelle: finanzen.at, dpa-AFX
Das große Bild
Warum fällt der DAX nach dem Rekord – und was kommt von der Wall Street?
Der Blick über den Atlantik erklärt viel. Die Wall Street schloss laut AP am Donnerstag deutlich im Minus: Der Dow Jones verlor 1.101,11 Punkte oder 2,2 Prozent auf 49.097,06 Punkte, der S&P 500 gab rund 2,0 Prozent auf 7.175,83 Punkte nach, es war der sechste Verlusttag in Folge (AP, 19.11.2026, nach Handelsschluss). Als Gründe nennt AP Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen, Sorge vor hohen Zinsen, die politischen Folgen der US-Zwischenwahlen für eine mögliche KI-Regulierung und den Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang.
Für den DAX heißt das: Die Rekordjagd bis 27.001 Punkte ist vorerst vorbei, die Marke bleibt eine Orientierung. Die Schwäche der Softwarewerte, bei der SAP Aktie sichtbar, hängt in der Berichterstattung eng mit der KI-Debatte zusammen. Ob die Korrektur ein kurzer Rücksetzer oder mehr wird, ist offen; das lässt sich aus den Tagesdaten nicht ableiten.
Ausblick
Was steht am Freitag, 20. November, auf dem Programm?
|Uhrzeit
|Termin
|08:00
|Deutschland: Erzeugerpreise Oktober
|09:00
|European Banking Congress in Frankfurt mit Rede von EZB-Präsidentin Lagarde
|ganztägig
|Zweiter EU-UK-Gipfel in Brüssel
|16:00
|Eurozone: Verbrauchervertrauen November (vorab)
|16:00
|USA: Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen November (endgültig)
Termine laut dpa-AFX-Wochenvorschau vom 16.11.2026; Änderungen möglich.
Quelle: dpa-AFX/ARIVA
Am Montag, 23. November, folgen um 09:30 Uhr der Einkaufsmanagerindex für Deutschland und um 15:45 Uhr der für die USA (jeweils erste Veröffentlichung), am Dienstag um 10:00 Uhr der ifo-Geschäftsklimaindex.
FAQ
Häufige Fragen zur DAX-Bilanz
Wo schloss der DAX am Donnerstag? Bei 25.463,81 Punkten, 1,06 Prozent im Minus (dpa-AFX).
Wie weit liegt der DAX unter dem Rekord? Das Rekordhoch von 27.001 Punkten liegt eine Woche zurück; der Abstand beträgt knapp fünf Prozent.
Welche DAX-Aktien verloren am meisten? Fresenius Medical Care, SAP, Fresenius und Rheinmetall.
Welche Termine sind am Freitag wichtig? Die Lagarde-Rede um 09:00 Uhr, der EU-UK-Gipfel und die Verbrauchervertrauen-Daten um 16:00 Uhr.
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