DAX Wochenausblick: Nach dem 27.000-Rekord kommen Nvidia, Anthropic und der Gipfel von Shenzhen – die Woche, die über die Jahresendrally entscheidet

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 08:24 6 Min.

Der DAX hat erstmals die Marke von 27.000 Punkten übersprungen. Jetzt folgt eine Woche, wie sie die Börse selten erlebt: Fed-Chef Warsh spricht, Nvidia legt die ersten Zahlen ohne Jensen Huang vor, Anthropic wagt den Börsengang und in Shenzhen treffen sich Trump, Xi und Putin. Der große DAX Wochenausblick: alle Termine, die Stimmen der Strategen, die Chartmarken und das große Bild für die Jahresendrally.

Bild: KI-Illustration (gpt-image-2, Medium 2520); Gestaltung: aktiencheck.de

Die Börse hat selten eine Woche gesehen, in der so viel auf einmal auf dem Spiel steht. Am Donnerstag sprang der DAX erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Punkte, zum Wochenschluss standen 26.749,95 Punkte auf der Kurstafel – ein Wochenplus von 3,6 Prozent, der zweitbeste Wochengewinn des Jahres. Jetzt kommt die Bewährungsprobe. Heute Abend spricht US-Notenbankchef Kevin Warsh, am Dienstag legt Nvidia die ersten Quartalszahlen ohne Gründer Jensen Huang vor, am Donnerstag startet Anthropic mit dem womöglich größten Börsengang aller Zeiten – und am selben Tag sitzen Trump, Xi und Putin in Shenzhen an einem Tisch. Diese fünf Handelstage dürften entscheiden, ob die Jahresendrally weiterläuft oder eine Pause einlegt. Erstes Allzeithoch über 27.000 Punkten am 12. November 27.001,67 DAX-Schlusskurs am Freitag 26.749,95 Wochenplus, zweitbeste Woche des Jahres +3,6 % Warsh, Nvidia, Anthropic, Shenzhen – alles in einer Woche 5 Tage Quelle : Xetra; dpa-AFX; Stand 13. November 2026 Die Ausgangslage Rekord mit Fundament – aber der Schwung lässt nach Getragen wurde der Rekord nicht von Fantasie, sondern von Ergebnissen: Siemens Energy, Siemens, Infineon und die Allianz lieferten Rekordzahlen, Banken und Versicherer profitierten von steigenden Zinsen. Doch nach dem Sprung über 27.000 Punkte hat der Index nach Einschätzung von Andreas Lipkow von CMC Markets an Schwung verloren. Die Nachfrage verlagere sich auf defensive Branchen wie Versicherer und Versorger – was durchaus eine Basis für eine Fortsetzung der Jahresendrally sein könne. Jürgen Molnar von Robomarkets sieht im Plus von gut neun Prozent seit Jahresbeginn den Beweis, dass auch die „Old Economy“ etwas wert ist. Die Skeptiker sind nicht leiser geworden. Claudia Windt von der Helaba hält weiteren Schwung für möglich, warnt aber vor Rückschlägen, falls die Nvidia-Krise die gesamte Technologiebranche erfasst. Die größten Risiken sieht sie bei den Anleihezinsen und der US-Geldpolitik. Frank Klumpp von der LBBW lobt, wie gut der DAX den Nvidia-Skandal dank starker deutscher Unternehmenszahlen verkraftet hat. Sobald die Impulse der Berichtssaison auslaufen, könnten Bewertungs- und Zinsrisiken aber wieder stärker in den Vordergrund rücken. Der Fahrplan Fünf Tage, fünf Weichenstellungen Mo., 16. Nov.Jetzt EU-Frist und Warsh Brüssel entscheidet über die Commerzbank, Uniper-Kapitalmarkttag, Warsh spricht um 18 Uhr Di., 17. Nov. Nvidia ZEW-Konjunkturerwartungen, Nvidia-Zahlen gegen 22:20 Uhr Mi., 18. Nov. Fed-Protokoll Sitzungsprotokoll der Fed, Preisfestsetzung bei Anthropic Do., 19. Nov. Doppelschlag Anthropic-Debüt an der Nasdaq, Dreiergipfel in Shenzhen Quelle : dpa-AFX, Federal Reserve, Nvidia, CNBC, Weißes Haus, Kreml; Stand 16. November 2026 01 Montag: Warsh und Brüssel Fed-Chef Kevin Warsh eröffnet um 18 Uhr deutscher Zeit eine Konferenz der US-Notenbank zu Produktivität, Arbeitsmarkt und künstlicher Intelligenz. Jedes Wort zur Inflation wird gewogen. Zudem läuft die Frist der EU-Kommission zur Übernahme der Commerzbank durch UniCredit ab, und Uniper präsentiert sich in London Investoren. 02 Dienstag: Nvidia Die Zahlen des KI-Chipkonzerns sind der wichtigste Termin der Woche. Analysten erwarten rund 109 Milliarden Dollar Umsatz. Für den DAX zählt das über Infineon und die gesamte KI-Lieferkette. 03 Mittwoch: Fed-Protokoll Das Protokoll der Oktobersitzung zeigt, wie viele Notenbanker schon damals für eine Zinserhöhung waren. 04 Donnerstag: Anthropic und Shenzhen Der Börsengang des Claude-Entwicklers gilt als Lackmustest für die KI-Bewertungen. Am selben Tag treffen sich die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands erstmals zu dritt – mit dem Iran-Krieg und Atomwaffen auf der Agenda. Das große Bild Drei Kräfte ziehen am DAX: KI, Zinsen und Geopolitik Wer verstehen will, wohin der DAX bis Weihnachten läuft, muss drei Fragen beantworten. Alle drei werden in dieser Woche verhandelt. Erstens: Hält die KI-Geschichte? Nvidia und Anthropic stehen für zwei Seiten desselben Booms – den Bau der Rechenzentren und das Geschäft mit den Modellen. Überzeugen beide, dürfte das Vertrauen in die gesamte Kette zurückkehren, von Chips über Stromnetze bis zu Kraftwerken. Genau dort verdienen die DAX-Stars Siemens Energy, Siemens und Infineon. Zweitens: Wie hoch steigen die Zinsen? Die Märkte halten Zinserhöhungen sowohl der EZB als auch der Fed im Dezember für nahezu sicher. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zuletzt zeitweise auf 5,17 Prozent. Für Banken und Versicherer ist das Rückenwind, für Wachstumswerte und Immobilienaktien Gegenwind. Der Zinsdruck zeigt sich auch an anderer Stelle: Der Goldpreis fiel heute früh auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025, Bitcoin notiert rund 49 Prozent unter seinem Rekord. Drittens: Was passiert in Shenzhen? Ein Durchbruch beim Iran-Krieg würde den Ölpreis drücken und Industrie wie Verbraucher entlasten. Neue Spannungen könnten ihn treiben. Für Rüstungswerte wie Rheinmetall, die zuletzt auf ein 21-Monats-Tief fielen, ist jedes Signal zur Ukraine kursrelevant. DAX Prognose Die Chartmarken: 27.195, 27.380, 27.555 Charttechnisch bleibt das Bild intakt. Die 20-Tage-Linie verläuft im Tageschart bei rund 25.955 Punkten. Solange der Index per Tagesschluss darüber notiert, halten Analysten von XTB neue Hochs bei 27.195, 27.380 und 27.555 Punkten für denkbar und gewichten das Aufwärtsszenario mit 55 Prozent. Als Trigger gilt der Schlusskurs der Vorwoche um 26.800 Punkte. Längerfristig sieht die DZ Bank den Leitindex bis Ende 2027 bei 28.500 Punkten. Alle Marken und Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Jahresendrally spricht Ergebnisse statt Hoffnung: Rekordzahlen bei den Indexschwergewichten.

Saisonalität: Die Wochen bis Weihnachten gelten statistisch als starke Börsenphase.

Umschichtung statt Flucht: Geld wandert in Versicherer und Versorger, nicht aus dem Markt.

Möglicher Doppel-Impuls: Starke Nvidia-Zahlen und ein gelungenes Anthropic-Debüt. Was die Rally stoppen kann Nvidia-Enttäuschung: Sie träfe Infineon und die gesamte KI-Kette.

Zinsen: Ein großer Zinsschritt der Fed würde Bewertungen drücken.

Geopolitik: Überraschungen in Shenzhen oder neue Angriffe am Golf.

Ende der Berichtssaison: Dann fehlen die positiven Impulse. Häufige Fragen zum DAX Wochenausblick Wann hat der DAX erstmals 27.000 Punkte erreicht?

Am 12. November 2026, im Handelsverlauf bei 27.001,67 Punkten. Welche Termine sind in dieser Woche für den DAX wichtig?

Die Rede von Fed-Chef Warsh am Montag, die Nvidia-Zahlen am Dienstag, das Fed-Protokoll am Mittwoch sowie der Anthropic-Börsengang und der Gipfel in Shenzhen am Donnerstag. Welche Chartmarken beobachten Analysten?

Nach oben 27.195, 27.380 und 27.555 Punkte, nach unten die 20-Tage-Linie um 25.955 Punkte. Fazit: Die Woche der Wahrheit für die Jahresendrally Der DAX geht mit einem Rekord im Rücken in die vielleicht ereignisreichste Woche des Jahres. Die Basis ist solide: Die deutschen Schwergewichte haben geliefert, die Umschichtung in defensive Werte stützt den Index. Doch die großen Impulse kommen diesmal aus Washington, Santa Clara, New York und Shenzhen. Überzeugen Nvidia und Anthropic und bleibt die Fed berechenbar, ist die Bahn frei für neue Hochs. Enttäuscht einer der drei großen Termine, dürfte der Markt Gewinne mitnehmen. Anleger sollten sich auf kräftige Ausschläge in beide Richtungen einstellen.

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