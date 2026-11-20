Der DAX steuert am Freitag auf den sechsten Verlusttag in Folge zu: Um 11:22 Uhr MEZ stand der Leitindex bei 25.046,17 Punkten und damit 1,64 Prozent im Minus (finanzen.net), zeitweise fiel er laut dpa-AFX sogar unter die Marke von 25.000 Punkten. Gegenüber dem Rekord von 27.001,67 Punkten vom 12. November sind das rund 7 Prozent. Für Anleger ist die kommende Woche deshalb mehr als ein Terminkalender: Mit dem ifo Geschäftsklima, den Einkaufsmanagerindizes, dem zweiten Wert zum Bruttoinlandsprodukt und mehreren Kapitalmarkttagen von Rheinmetall, BASF und Hannover Rück liegen viele Datenpunkte an, an denen sich zeigen kann, ob Konjunktur und Unternehmensausblicke die Zinssorgen der vergangenen Tage stützen oder verstärken.

Wichtig vorab: Die zugrunde liegende Terminvorschau (Dow Jones, Stand 13. November 2026) nennt weder Prognosen noch Vorwerte. aktiencheck.de gibt selbst keine Kurs- oder Datenprognosen ab und beschränkt sich auf die belegten Termine und deren Einordnung.