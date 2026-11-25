DAX: Wieder abwärts?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:42 1 Min. UBS

Der DAX verliert 1,3% und hält zum Handelsschluss knapp die Marke von 25.000 Punkten.

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Nach dem Kurssprung vom Montag (+2,2%) ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern wieder nach unten abgedreht und um 1,3% auf 25.018 gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Während der DAX in der vergangenen Handelswoche (-7,3%) den größten Wochenverlust seit Anfang April 2025 habe verbuchen müssen, seien die Kurse am Montag zunächst um 2,2% nach oben gesprungen. Die dabei vollzogene Rückeroberung der 200-Tage-Linie sei am gestrigen Dienstag aber schon wieder ins Wanken geraten, denn die Notierungen seien mit dem Tagestief bei 24.955 erneut unter den langfristigen Durchschnitt zurückgefallen. Zur Schlussglocke habe die Trendlinie mit der 25.000er-Marke jedoch vorerst knapp behauptet werden können. Ausblick: Bedingt durch den gestrigen Rücksetzer habe der DAX einen Teil der Kursgewinne vom Vortag wieder aus der Hand gegeben. Nachbörslich habe der Index allerdings etwas fester tendiert. Das Long-Szenario: Könnten die Blue Chips heute auch im regulären Handel über das September-Tief bei 25.164 steigen, sollte zuerst das offene Gap vom Freitag vollständig geschlossen werden. Danach würde der kurzfristige GD50 (aktuell bei 25.602) warten, der weiterhin zusammen mit dem Tief vom 6. November (25.618) und der 100-Tage-Linie (25.669) eine wichtige Widerstandszone bilde. Im nächsten Schritt müsste das Verlaufshoch vom 6. Juli (25.900) mit der 26.000er-Barriere überboten werden. Das Short-Szenario: Falle der DAX hingegen unter die 25.000-Punkte-Marke mit dem GD200 zurück, dürften das neue November- und das Oktober-Tief bei 24.801 bzw. 24.793 angesteuert werden. Darunter müsste auf das Juli-Tief bei 24.651 geachtet werden, bevor es zu einem Test des Juni-Tiefs (24.044) oder der 24.000er-Schwelle kommen könnte. Der nächste Halt wäre anschließend an den 2025er-März-Hochs (23.476) zu finden.

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