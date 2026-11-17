Der DAX wackele im Herbststatus seit einigen Tagen, man sehe ihn NICHT dauerhaft über dem alten grünen Sommertrend takten, das sei immer ein Thema gewesen, das beschriebene Motiv. Demnach gelinge die Einordnung der seit 05.11. schwachen Tageskerzenfolge am besten wie folgt: Der DAX laufe unter 26.575 zurück, etabliere sich vor allem dauerhaft unter der alten Sommertrendlinie, und falle zeitnah zum Gap 26.267. Das wäre eine der logischen Fortsetzungsrouten. PRE Kurs 26.440. Widerstände seien 26.575 und intraday auch 26.620/22.695. Der Aufwärtstrend des Herbstes kippe nur unter 25.622. Stark wäre der Ausbruch über 27.000 zu 27.750.