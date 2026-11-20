Rückblick: Der DAX Trend KO 25.617 ist durchhandelt = NEGATIV!, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: Voller Re-Set zum Oktobertief - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Ausblick
Voller Re-Set zum Oktobertief! 200-Tages-Linien im Test! Der Trend KO 25.617 sei durchhandelt = NEGATIV! HEUTE: Es gehe um die beiden 200-Tages-Linien bei 25.137/24.997 und das bisherige Herbsttief bei 24.800. Der Widerstand des Tages dürfte 25.620 sein. Über 24.800 sei der DAX im weitesten Sinne stabil. Unter 24.800 breche der DAX bis 21.950/21.865 ein. Besserung des Chartbildes stelle sich vor allem über 27.000 ein.
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