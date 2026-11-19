Die Fresenius-Aktie (ISIN: DE000FRE5EN2, WKN: FRE5EN, Ticker: FRE) zählt am 19. November 2026 mit einem Minus von 1,35 Euro oder 2,53% auf 52,08 Euro zu den größten Verlierern im DAX. Dabei kommt ausgerechnet von den Bonitätsprüfern eine gute Nachricht: Moody's hebt den Kreditausblick für den Gesundheitskonzern von stabil auf positiv an und bestätigt das Rating Baa3. Damit trauen inzwischen alle drei großen Ratingagenturen Fresenius eine weitere Verbesserung seiner Kreditqualität zu. Für Aktionäre stellt sich nach dem Kursrutsch eine andere Frage: Wie viel zusätzlichen Gewinn kann Fresenius mit dem finanziellen Spielraum erwirtschaften, den sich der Konzern durch den Schuldenabbau verschafft hat?