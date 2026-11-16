Rückblick: Der DAX behauptete am Freitag die Unterstützung 26.693, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: Unterstützung spielt noch eine Rolle - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Der DAX sei für den Herbst über 25.620 im Aufwärtstrend geblieben.
Ausblick
Die Unterstützung 26.693 spiele auch heute noch eine Rolle. Man könne das auch auf den Bereich 26.700/26.690 zusammenfassen (denke in Zonen). Der DAX habe oberhalb von 26.700/26.690 kleinere Anstiegschancen bis 26.885/26.900. Über 26.900 erreiche der DAX heute auch die Allzeithochzone 27.000, konkret 26.983/27.000. Desweiteren sei eine Zeitebene höher der Bereich 26.600/26.575 zu beachten. Mit 26.600/26.575 stehe und falle die Herbstrallyausweitung zu 27.750. Bisher habe die angesagte Herbstrally durch die Kaufchance bei 24.850 vom 01.10. jedoch schon ansehnliche Gewinne machen können (+1.590 Punkte/+5,7%). NEGATIV bezogen auf den Stundenkerzenchart wäre der Rücklauf bis unter 26.490.
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