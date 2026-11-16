DAX: Unterstützung spielt noch eine Rolle - Chartanalyse

Die Unterstützung 26.693 spiele auch heute noch eine Rolle. Man könne das auch auf den Bereich 26.700/26.690 zusammenfassen (denke in Zonen). Der DAX habe oberhalb von 26.700/26.690 kleinere Anstiegschancen bis 26.885/26.900. Über 26.900 erreiche der DAX heute auch die Allzeithochzone 27.000, konkret 26.983/27.000. Desweiteren sei eine Zeitebene höher der Bereich 26.600/26.575 zu beachten. Mit 26.600/26.575 stehe und falle die Herbstrallyausweitung zu 27.750. Bisher habe die angesagte Herbstrally durch die Kaufchance bei 24.850 vom 01.10. jedoch schon ansehnliche Gewinne machen können (+1.590 Punkte/+5,7%). NEGATIV bezogen auf den Stundenkerzenchart wäre der Rücklauf bis unter 26.490.