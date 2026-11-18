Die nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalsergebnisse von NVIDIA seien gestern als wichtiger Stimmungstest für die Risikobereitschaft der Anleger betrachtet worden. Neben den Geschäftszahlen und dem Ausblick hätten sich die Investoren insbesondere für einen möglichen Strategiewechsel sowie die Frage interessiert, ob Jensen Huang an die Spitze des KI-Chip-Giganten zurückkehren könnte. Der NVIDIA-Mitgründer sei am vergangenen Donnerstag infolge einer Spionageaffäre als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten. Im Silicon Valley rege sich allerdings Widerstand gegen seinen endgültigen Abschied. Huang habe bereits nach wenigen Tagen signalisiert, dass er zu einer Rückkehr an die Unternehmensspitze bereit wäre, sofern sich der Verwaltungsrat dafür aussprechen sollte. Unter Anlegern bestehe die Sorge, dass der Boom rund um künstliche Intelligenz an Dynamik verlieren könnte, sollte mit Huang einer der wichtigsten Befürworter dieser Technologie dauerhaft von der Bildfläche verschwinden. Nach Börsenschluss habe Interimschefin Colette Kress mit überraschend starken Umsatzzahlen und einem über den Markterwartungen liegenden Ausblick jedoch für Erleichterung gesorgt. Für das laufende Quartal stelle NVIDIA einen Umsatz von 130 Milliarden USD in Aussicht, während der Analystenkonsens lediglich bei 125 Milliarden USD gelegen habe. Diese Prognose berücksichtige noch nicht einmal mögliche Verkäufe von Rechenzentrumschips nach China. Eine Rückkehr von Huang habe der Verwaltungsrat allerdings ausgeschlossen und zugleich bekräftigt, weiterhin nach einer dauerhaften Nachfolge zu suchen. Die NVIDIA-Aktie habe im nachbörslichen Handel daraufhin um knapp 5 Prozent zugelegt.