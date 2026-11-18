Zunehmende Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms bremsten am Dienstag die internationalen Börsen aus, in Europa verzeichneten die Leitindices einheitlich Verluste, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
DAX unter Druck - NVIDIA sorgt für KI-Paukenschlag
Droht den Börsen der nächste große Ausverkauf?
Anders als in den vergangenen Tagen sei es gestern nicht zu einer Umschichtung in defensivere Aktien gekommen, sondern vielmehr zu breit angelegten Verkäufen. An den Finanzmärkten dominiere derzeit offenbar das Prinzip Vorsicht. Der DAX habe nach seinem kurzzeitigen Vorstoß in die Nähe der Marke von 27.000 Punkten am vergangenen Donnerstag knapp 3 Prozent an Wert verloren. Auch der überraschend deutliche Anstieg des ZEW-Barometers für die Konjunkturerwartungen in Deutschland habe den Aktienmärkten keinen zusätzlichen Rückenwind verleihen können. Die entsprechende Komponente sei im November um 7,5 Zähler auf 35,6 Punkte gestiegen und habe damit den höchsten Stand seit Februar erreicht, als sich die Lage im Nahen Osten zu verschärfen begonnen habe. Volkswirte hätten lediglich mit einem Anstieg auf 28,3 Punkte gerechnet. Auch die Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage habe sich besser als erwartet entwickelt. Mit minus 33,2 Punkten liege der entsprechende Indikator inzwischen auf dem höchsten Niveau seit 2023.
Die nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalsergebnisse von NVIDIA seien gestern als wichtiger Stimmungstest für die Risikobereitschaft der Anleger betrachtet worden. Neben den Geschäftszahlen und dem Ausblick hätten sich die Investoren insbesondere für einen möglichen Strategiewechsel sowie die Frage interessiert, ob Jensen Huang an die Spitze des KI-Chip-Giganten zurückkehren könnte. Der NVIDIA-Mitgründer sei am vergangenen Donnerstag infolge einer Spionageaffäre als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten. Im Silicon Valley rege sich allerdings Widerstand gegen seinen endgültigen Abschied. Huang habe bereits nach wenigen Tagen signalisiert, dass er zu einer Rückkehr an die Unternehmensspitze bereit wäre, sofern sich der Verwaltungsrat dafür aussprechen sollte. Unter Anlegern bestehe die Sorge, dass der Boom rund um künstliche Intelligenz an Dynamik verlieren könnte, sollte mit Huang einer der wichtigsten Befürworter dieser Technologie dauerhaft von der Bildfläche verschwinden. Nach Börsenschluss habe Interimschefin Colette Kress mit überraschend starken Umsatzzahlen und einem über den Markterwartungen liegenden Ausblick jedoch für Erleichterung gesorgt. Für das laufende Quartal stelle NVIDIA einen Umsatz von 130 Milliarden USD in Aussicht, während der Analystenkonsens lediglich bei 125 Milliarden USD gelegen habe. Diese Prognose berücksichtige noch nicht einmal mögliche Verkäufe von Rechenzentrumschips nach China. Eine Rückkehr von Huang habe der Verwaltungsrat allerdings ausgeschlossen und zugleich bekräftigt, weiterhin nach einer dauerhaften Nachfolge zu suchen. Die NVIDIA-Aktie habe im nachbörslichen Handel daraufhin um knapp 5 Prozent zugelegt.
Im gestrigen regulären Handel an der Wall Street seien Technologiewerte erneut unter Druck geraten. Auslöser seien zusätzliche Exportbeschränkungen der US-Regierung für hochmoderne KI-Chips gewesen, die unter anderem Lieferungen in Länder wie Singapur und Malaysia beträfen. Mit diesen Maßnahmen solle China der Zugang zu leistungsfähigen Halbleitern erschwert werden. Zugleich wolle Washington verhindern, dass amerikanische Technologie über Drittstaaten nach China geschmuggelt werde oder chinesische Abnehmer indirekt auf Rechenkapazitäten in anderen Ländern zugreifen könnten. Ein weiterer bedeutender Stimmungstest für den Technologiesektor stehe mit dem für den morgigen Donnerstag geplanten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic bevor. Einschließlich der vorgesehenen Privatplatzierungen könnte die Transaktion ein Gesamtvolumen von mehr als 90 Milliarden USD erreichen und damit zum größten Börsengang aller Zeiten werden. Angeboten würden 825 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 70 und 78 USD je Anteilsschein. Die Emission sei Berichten zufolge bereits siebenfach überzeichnet. Die veröffentlichten amerikanischen Konjunkturdaten für Oktober hätten dagegen kaum Einfluss auf die allgemeine Marktstimmung gehabt. Die Einzelhandelsumsätze seien gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen und hätten damit den Erwartungen entsprochen. Die Industrieproduktion sei hingegen geringfügig zurückgegangen, obwohl Volkswirte zuvor mit einem moderaten Anstieg gerechnet hätten.
Auch von den Ölpreisen gehe derzeit keine nennenswerte Entlastung für die Finanzmärkte aus. Ein Barrel der Nordsee-Referenzsorte Brent habe zuletzt rund 93 USD gekostet und damit etwas höher notiert als zu Beginn der Woche. Zwar hätten Hoffnungen auf eine baldige Lösung des Iran-Konflikts sowie die sich erholenden Ölexporte aus dem Nahen Osten dazu beigetragen, dass die Preise weiterhin unter ihren jüngsten Höchstständen lägen. Belastbare Hinweise auf eine nachhaltige geopolitische Entspannung seien bislang jedoch Mangelware. Die geopolitische Risikoprämie sei deshalb keineswegs vollständig verschwunden, trete gegenwärtig aber etwas in den Hintergrund. Gold habe sich im gestrigen Handel vergleichsweise stabil entwickelt, notiere allerdings weiterhin deutlich unterhalb der Marke von 4.000 USD je Feinunze. Am Kryptowährungsmarkt habe sich die jüngste Talfahrt zumindest vorübergehend etwas abgeschwächt. Dennoch habe der Bitcoin innerhalb des vergangenen Monats rund ein Fünftel seines Wertes eingebüßt.
An den asiatischen Börsen zeichne sich am heutigen Morgen unterdessen ein uneinheitliches Bild ab. Während der Hang Seng in Hongkong Kursverluste verzeichne, könne der technologielastige KOSPI in Südkorea zulegen. Insgesamt deute die unterschiedliche Entwicklung der asiatischen Aktienmärkte darauf hin, dass die Anleger weiterhin zwischen den Chancen einer möglichen Erholung im Technologiesektor und den anhaltenden wirtschaftlichen sowie geopolitischen Risiken abwögen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.