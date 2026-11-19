Für den DAX ging es auch am vierten Handelstag hintereinander weiter abwärts, dabei fielen die Blue Chips unter die 26.000er-Marke zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
DAX unter 26.000 Punkten
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Rückblick: Während sich der deutsche Leitindex am Dienstag noch oberhalb der 26.000er-Schwelle behauptet habe, seien die Notierungen am gestrigen Mittwoch per Tagesschluss unter die vielbeachtete Haltelinie abgerutscht. Zwar seien die Blue Chips zunächst mit einem leichten Plus und einem Tageshoch bei 26.139 Punkten in die Sitzung gestartet, über Mittag seien die Notierungen jedoch erneut unter Druck gekommen und in die Verlustzone zurückgefallen. Nach dem Rückfall auf das Tagestief bei 25.724 Punkten habe der Handel schließlich bei 25.736 Zählern (-1,2%) geendet.
Ausblick: Mit dem gestrigen Abwärtstag sei der DAX auf das Kursniveau von Anfang November zurückgefallen. Gleichzeitig könnte nun auch das bisherige Monatstief auf den Prüfstand gestellt werden.
▼Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsste jetzt bereits auf die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.689 Punkten) geachtet werden, die zusammen mit dem kurzfristigen GD50 (25.625 Punkte) und dem Tief vom 6. November (25.618 Punkte) eine Auffangzone bilde. Unterhalb dieses Levels wären weitere Abgaben bis an das September-Tief bei 25.164 und/oder bis zur 25.000er-Marke mit dem langfristigen GD200 (24.996) möglich. Darunter sollte das Oktober-Tief bei 24.793 stützend wirken.
▲ Das Long-Szenario: In der Gegenrichtung hätten sich das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 Punkten und die 26.000er-Barriere wieder bei den Widerständen einsortiert. Im nächsten Schritt müssten auch das Oktober-Top bei 26.106 und das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 Punkten überboten werden, bevor das offene Gap vom Dienstag bei 26.599 Punkten geschlossen werden könnte. In diesem Zusammenhang wäre auch eine Rückkehr über das August-Top bei 26.619 Punkten denkbar.
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