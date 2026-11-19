Rückblick: Während sich der deutsche Leitindex am Dienstag noch oberhalb der 26.000er-Schwelle behauptet habe, seien die Notierungen am gestrigen Mittwoch per Tagesschluss unter die vielbeachtete Haltelinie abgerutscht. Zwar seien die Blue Chips zunächst mit einem leichten Plus und einem Tageshoch bei 26.139 Punkten in die Sitzung gestartet, über Mittag seien die Notierungen jedoch erneut unter Druck gekommen und in die Verlustzone zurückgefallen. Nach dem Rückfall auf das Tagestief bei 25.724 Punkten habe der Handel schließlich bei 25.736 Zählern (-1,2%) geendet.