Analysen maerkte bearish Markt & Wirtschaft

DAX: Ungewöhnliches Verhaltensmuster

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 09:04 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Nach fast 1.300 Punkten Verlust in vier Handelstagen rückt beim DAX® die Unterstützung um 25.620 Punkte in den Fokus.

Bild: https://unsplash.com/photos/stock-market-candlestick-chart-on-dark-screen-fiXLQXAhCfk

Die jüngste Kursschwäche setzte sich gestern beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die 26.000er-Marke würden die deutschen "blue chips" damit mehr und mehr aus den Augen verlieren. Vom Allzeithoch bei 27.002 Punkten habe das Aktienbarometer binnen vier Handelstagen fast 1.300 Punkte verloren. Die nächsten Unterstützungen würden jetzt die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.622 Punkten) sowie das Tief vom 6. November (25.618 Punkte) bilden. Auf dieser Basis dürfte es heute Morgen zu einer Aufwärtsreaktion kommen. Die Aktienbullen dürften die angeführte Unterstützungszone also nicht kampflos aufgeben. Interessant sei die Entwicklung der Börsenstimmung in den USA: Schließlich signalisiere die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) eine Zunahme der Optimisten (33,3%) unter den US-Privatanlegern, während der Bärenanteil um 9 Prozentpunkte auf 42,2% eingebrochen sei. Vor dem Hintergrund der jüngsten Kursturbulenzen handle es sich um ein ungewöhnliches Verhaltensmuster. Ein höherer Grad an Skepsis würde den Aktienmarkt eher nach unten absichern.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.