In der Vorwoche beendete der DAX den Handel bei 26.750 Punkten und legte 3,60% zu, im Gleichschritt mit dem Euro Stoxx 50, der 3,51% gewann, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.
DAX und Dow Jones: Droht der Rally jetzt die Luft auszugehen?
Der DAX kämpft um die 27.000-Punkte-Marke, während schwache US-Technologiewerte und wachsende Überhitzungsrisiken zur Vorsicht mahnen.
Gute Unternehmenszahlen und der Ölpreisrückgang zu Wochenbeginn hätten die Erholung unterstützt. Zum Wochenschluss hätten erneut schwache US-Halbleiteraktien belastet. Die US-Erzeugerpreise seien weniger stark als erwartet gestiegen und hätten kurzzeitig für Entlastung gesorgt. Die stärksten DAX-Werte seien Siemens Energy (+11,16%), Infineon (+9,00%) und Siemens (+5,97%) gewesen. Die größten Verluste hätten Rheinmetall (-5,81%), Brenntag (-5,23%) und Fresenius Medical Care (-5,02%) verbucht.
Charttechnisch bleibe die Zone um 27.000 Punkte entscheidend. Dort habe der DAX am Donnerstag mit 27.002 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht, habe sich darüber aber nicht festsetzen können. Für einen erneuten Anlauf müsste er zunächst das Freitagshoch bei 26.833 Punkten überwinden. Ein Schluss oberhalb der Rekordmarke würde die Aufwärtsbewegung bestätigen. Auf der Unterseite bilde das Freitagstief bei 26.678 Punkten eine erste Orientierung. Werde dieser Bereich unterschritten, rücke das Mittwochstief bei 26.492 Punkten in den Blick. Darunter folge der Dienstagsschluss bei 26.347 Punkten. Ein Rückfall unter diese Marke würde die jüngste Erholung schwächen und einen Test der Zone um 26.000 Punkte begünstigen. In der neuen Woche stünden am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen und nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen von NVIDIA im Mittelpunkt.
Der Dow Jones sei in der vergangenen Woche um 2,1% gestiegen. Er habe bei 52.348 Punkten geschlossen. Die Kursgewinne hätten aus einem starken Wochenauftakt am Montag resultiert. Zwar sei das Verlaufshoch der Woche am Donnerstag erzielt worden, dennoch habe der Dow Jones ab Dienstag keine Dynamik mehr entfalten können und habe seitwärts konsolidiert. Höher als erwartete Inflationsdaten für Oktober, mit einem Anstieg von 0,4% gegenüber September, hätten auf den Märkten gelastet und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember verfestigt. Fed-Gouverneur Waller habe sogar eine mögliche Zinserhöhung um 50 Basispunkte ins Spiel gebracht, sollte die Inflation weiter steigen. Wie wenig ausgeprägt das Momentum gewesen sei, zeige sich daran, dass der Dow Jones den Widerstand bei 52.880 Punkten nicht mal habe erreichen können. Der kurzfristige Abwärtstrend, der sich aus den Hochs von Anfang August und Ende Oktober herleiten lasse, habe seine Wirkung gezeigt. Dieser Widerstand sei fallend und verlaufe aktuell bei 52.300 Punkten. Zumindest habe der Dow Jones sich über der 50-Tage-Linie halten können (aktuell bei 51.959 Punkten und leichtfallend).
Wichtige Impulse für den Dow Jones sollten diese Woche von den Quartalszahlen von Nvidia, Walmart und Walt Disney kommen. Die schwache Börsenphase bei Technologiewerten mache sich zunehmend in einer schlechter werdenden Stimmung am Aktienmarkt bemerkbar, was als Schritt in die richtige Richtung gewertet werden könne. Bis zu einem Kaufsignal, also dass die Stimmung so schlecht sei, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rallye stark steige, müsse jedoch noch eine gewisse Wegstrecke zurückgelegt werden. Hier könnten die oben genannten Quartalszahlen als Katalysator für Volatilität an den Aktienmärkten dienen. Nach der guten Wertentwicklung des breiten Marktes in den letzten Wochen würden sich die US-Aktien zusehends in Richtung technisch überkauftem Terrain bewegen, was Kursgewinne und einen weiteren Anlauf in Richtung des Widerstands bei 52.880 Punkten bzw. 53.447 Punkten schwieriger und einen Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 50.808 Punkten) wiederum wahrscheinlicher mache. Davor lägen die Unterstützungen in Form der 38-Tage-Linie (aktuell bei 51.928 Punkten) und 50-Tage-Linie (aktuell bei 51.959 Punkten).
Auch wenn sich die Analysten aktuell in einer aus historischer Sicht saisonal sehr starken Marktphase befänden, habe die Wertentwicklung insbesondere der US-Aktienmärkte zuletzt enttäuscht. Aus markttechnischer Sicht sähen die Analysten noch etwas Luft für Kursgewinne, aber das unterstützende Zeitfenster für steigende Kurse schwäche sich ab. Wenn die Aktienmärkte demnächst technisch wieder überhitzt sein würden, dann verändere sich das Chance-Risiko-Verhältnis eher wieder in Richtung Risiko. Letztendlich hätten die Analysten bisher nur eine schwache technische Reaktion gesehen, die in manchen Indizes komplett ausfalle, was als Warnzeichen für ein sich änderndes Marktumfeld zu sehen sei. Wichtig wäre jetzt, dass die Phase um die Midterm-Wahlen in den USA die übliche starke Wertentwicklung liefere, hier wäre eine positive geopolitische Nachricht hilfreich.
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