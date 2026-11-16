DAX und Dow Jones: Droht der Rally jetzt die Luft auszugehen?

Der Dow Jones sei in der vergangenen Woche um 2,1% gestiegen. Er habe bei 52.348 Punkten geschlossen. Die Kursgewinne hätten aus einem starken Wochenauftakt am Montag resultiert. Zwar sei das Verlaufshoch der Woche am Donnerstag erzielt worden, dennoch habe der Dow Jones ab Dienstag keine Dynamik mehr entfalten können und habe seitwärts konsolidiert. Höher als erwartete Inflationsdaten für Oktober, mit einem Anstieg von 0,4% gegenüber September, hätten auf den Märkten gelastet und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember verfestigt. Fed-Gouverneur Waller habe sogar eine mögliche Zinserhöhung um 50 Basispunkte ins Spiel gebracht, sollte die Inflation weiter steigen. Wie wenig ausgeprägt das Momentum gewesen sei, zeige sich daran, dass der Dow Jones den Widerstand bei 52.880 Punkten nicht mal habe erreichen können. Der kurzfristige Abwärtstrend, der sich aus den Hochs von Anfang August und Ende Oktober herleiten lasse, habe seine Wirkung gezeigt. Dieser Widerstand sei fallend und verlaufe aktuell bei 52.300 Punkten. Zumindest habe der Dow Jones sich über der 50-Tage-Linie halten können (aktuell bei 51.959 Punkten und leichtfallend).