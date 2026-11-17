Wo liegt das Allzeithoch des DAX?

Der DAX erreichte am 12. November 2026 mit 27.001,67 Punkten sein Allzeithoch.

Welche DAX-Marken sind jetzt wichtig?

Nach oben die Zone um 26.700 Punkte und das Allzeithoch bei 27.001 Punkten, nach unten das Dienstagstief um 26.400 Punkte und die runde Marke von 26.000 Punkten.

Welche Termine bewegen den DAX diese Woche?

Die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend, das Fed-Protokoll am Mittwoch sowie der Anthropic-Börsengang und der Gipfel in China am Donnerstag.