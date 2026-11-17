Vor fünf Handelstagen feierte die Frankfurter Börse einen historischen Moment: Der DAX stieg erstmals über 27.000 Punkte, bis auf 27.001,67 Zähler. Seitdem hat der Leitindex rund 600 Punkte abgegeben. Am Montag schloss er bei 26.598 Punkten auf dem Tagestief, am Dienstag eröffnete er 0,8 Prozent tiefer bei rund 26.393 Punkten. An der Wall Street sprang das Angstbarometer VIX am Montag um fast 19 Prozent. Für Swingtrader beginnt eine Woche, in der sich entscheidet, ob der Rekord der Auftakt einer Jahresendrally war – oder ihr vorläufiger Höhepunkt.
DAX-Swingtrading in der Woche der Entscheidung: 27.000 oder 26.000 Punkte? Fünf Marken, die jetzt zählen
Vor wenigen Tagen knackte der DAX erstmals 27.000 Punkte, jetzt startet er mit Verlusten in die wichtigste Börsenwoche des Herbstes. Nvidia-Zahlen, Fed-Protokoll, Anthropic-Börsengang und der Gipfel in China folgen Schlag auf Schlag. Die große Analyse für Swingtrader: Welche Indexmarken jetzt zählen, wie die Ereignisse zusammenhängen und warum die Volatilität zurück ist.
Die Marken
Fünf Zonen, die Swingtrader beobachten
Die Charttechnik des DAX lässt sich in dieser Woche auf fünf Zonen verdichten. Ganz oben steht das Allzeithoch bei 27.001 Punkten. Darunter liegt die Zone um 26.700 Punkte: Hier verlaufen das alte Rekordhoch vom 5. November bei 26.692 Punkten und der Rekordschluss vom 11. November bei 26.663 Punkten. Sie war lange Widerstand und könnte jetzt zur Hürde werden. Der Montagsschluss bei 26.598 Punkten ist die nächste Marke, gefolgt vom Dienstagstief um 26.400 Punkte. Die runde Marke von 26.000 Punkten wäre die wichtigste Unterstützung – sie hatte der DAX erst vor einer Woche zurückerobert.
DAX: Fünf Marken für die Woche der Entscheidung
Punkte
Charttechnische Orientierungspunkte, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Xetra, dpa-AFX, ms-aktuell; Stand 17. November 2026
Daten als Tabelle
|Marke
|Punkte
|Allzeithoch
|27001
|Alte Rekordzone
|26692
|Montagsschluss
|26598
|Dienstagseröffnung
|26393
|Runde Marke
|26000
Die Termine
Vier Ereignisse in drei Tagen
Szenario 1: Zurück zum Rekord
Überzeugen die Nvidia-Zahlen und bleibt das Fed-Protokoll unauffällig, könnte der DAX die Zone um 26.700 Punkte zurückerobern. Dann rückt das Allzeithoch bei 27.001 Punkten wieder in den Fokus.
Szenario 2: Schwankungen in der Spanne
Liefern die Ereignisse gemischte Signale, dürfte der Index zwischen 26.000 und 26.700 Punkten pendeln. Die defensiven Werte wie Allianz und Deutsche Telekom könnten den Index dann stützen.
Szenario 3: Test der 26.000
Enttäuscht Nvidia und deutet die Fed höhere Zinsen an, dürfte die Marke von 26.000 Punkten getestet werden. Ein Bruch würde aus charttechnischer Sicht eine größere Korrektur einleiten.
Das große Bild
Die Volatilität ist zurück
Der DAX-Rekord war eine Rally der Gewinne. Jetzt muss sie zeigen, ob sie auch unsichere Nachrichten verkraftet.
Der Anstieg über 27.000 Punkte wurde von Siemens Energy, Infineon, Siemens, Allianz und Deutsche Bank getragen – also von KI-Infrastruktur und Finanzwerten. Diese Mischung macht den DAX in dieser Woche besonders empfindlich: Die KI-Werte hängen an Nvidia, die Finanzwerte an den Zinsen. Gleichzeitig steigt die Unsicherheit an der Wall Street, und mit dem Gipfel in China kommt ein geopolitischer Faktor hinzu, der vor allem Rüstungs- und Energiewerte bewegen dürfte. Für Swingtrader sind solche Wochen anspruchsvoll, aber sie bieten klare Ereignisse, an denen sich Trends neu ausrichten.
Häufige Fragen zum DAX
Wo liegt das Allzeithoch des DAX?
Der DAX erreichte am 12. November 2026 mit 27.001,67 Punkten sein Allzeithoch.
Welche DAX-Marken sind jetzt wichtig?
Nach oben die Zone um 26.700 Punkte und das Allzeithoch bei 27.001 Punkten, nach unten das Dienstagstief um 26.400 Punkte und die runde Marke von 26.000 Punkten.
Welche Termine bewegen den DAX diese Woche?
Die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend, das Fed-Protokoll am Mittwoch sowie der Anthropic-Börsengang und der Gipfel in China am Donnerstag.
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