DAX: Starke Gegenreaktion

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:38 2 Min. UBS

Der DAX gewinnt 2,2% und erobert die 25.000-Punkte-Marke sowie die 200-Tage-Linie zurück.

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Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich am gestrigen Montag (+2,2%) deutlich erholt und ist zurück über die 200-Tage-Linie gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Die Meldung von der Rückkehr Jensen Huangs an die Spitze von NVIDIA habe am gestrigen Montag die Aktienmärkte rund um den Globus beflügelt. Für den DAX sei es dabei um 2,2% nach oben gegangen, womit der Index neben der langfristigen 200-Tage-Linie auch die 25.000er-Schwelle und das September-Tief bei 25.164 auf Anhieb zurückerobert habe. Gleichzeitig sei das Abwärts-Gap vom Freitag zu einem großen Teil wieder geschlossen worden. Das späte Tageshoch bei 25.387 habe der deutsche Leitindex allerdings nicht ganz halten können. Ausblick: Aus charttechnischer Sicht sei die langfristige Trendlinie zunächst erneut als wichtige Unterstützung bestätigt worden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei die erste Hürde (nach einem vollständigen Gap-Close) nun wieder am kurzfristigen GD50 (aktuell bei 25.610) zu finden, der zusammen mit dem Tief vom 6. November (25.618) und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (25.674) einen Bremsbereich bilde. Oberhalb dieses Levels würde das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 mit der 26.000er-Barriere warten, bevor es um die Rückeroberung des Zwischenhochs vom 4. September bei 26.168 gehen dürfte. Darüber müsste dann das offene Gap vom 17. November geschlossen werden. Das Short-Szenario: Unterhalb des September-Tiefs sollte dagegen die 25.000-Punkte-Marke mit dem GD200 stützend wirken, ehe es noch einmal zu einem Test des neuen November- oder des Oktober-Tiefs bei 24.801 bzw. 24.793 kommen könnte. Nur wenig tiefer würde sich das Juli-Tief bei 24.651 als mögliche Haltestelle anbieten. Unterhalb dieses Levels wären weitere Abgaben bis in den Bereich des Juni-Tiefs (24.044) oder der 24.000er-Schwelle nicht mehr auszuschließen.

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