Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche um weitere 0,6% auf 26.599 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
DAX: Schwächer in die neue Woche
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Rückblick: Der DAX habe seine Konsolidierung am gestrigen Montag fortgesetzt und dabei an die Abwärtstendenz vom Freitag angeknüpft. Zwar hätten die Notierungen zum Opening bei 26.772 Punkten erste Gewinne verbuchen können (Vorwochenschluss bei 26.750), nach dem Anstieg auf das frühe Tageshoch bei 26.797 seien die Kurse aber in die Verlustzone zurückgefallen. Mit Handelsstart an der Wall Street habe die Abwärtsbewegung noch einmal Fahrt aufgenommen und den DAX zur Schlussglocke auf das späte Tagestief bei 26.599 Punkten gedrückt.
Ausblick: Nachbörslich (26.515 Punkte) hätten sich für den deutschen Leitindex gestern Abend weitere Verluste abgezeichnet.
▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könnten die ersten Hürden nun wieder am August-Top bei 26.619 Punkten und am Zwischenhoch vom 5. November bei 26.693 angetragen werden. Darüber könnte sich ein Sprint an die 27.000er-Marke mit dem neuen Allzeithoch bei 27.002 entwickeln. Sobald der DAX oberhalb dieses Levels aus dem Handel gehe, wäre eine Fortsetzung der Rekordjagd in Richtung 27.100 bzw. 27.200 denkbar.
▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke nach dem Rückfall unter das August-Hoch dagegen bereits auf die beiden offenen Kurslücken aus der Vorwoche richten, die nun bei 26.347 bzw. 26.267 Punkten geschlossen werden könnten. Darunter müsste auf die Haltezone aus dem Zwischenhoch vom 4. September (26.168) mit dem Oktober-Top (26.106) und der 26.000er-Schwelle geachtet werden, ehe das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 als mögliche Unterstützung infrage käme. Komme es jedoch zu einer größeren Korrektur, solle auch die 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.672) mit dem kurzfristigen GD50 (25.621) im Blick behalten werden.
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