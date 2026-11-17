▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke nach dem Rückfall unter das August-Hoch dagegen bereits auf die beiden offenen Kurslücken aus der Vorwoche richten, die nun bei 26.347 bzw. 26.267 Punkten geschlossen werden könnten. Darunter müsste auf die Haltezone aus dem Zwischenhoch vom 4. September (26.168) mit dem Oktober-Top (26.106) und der 26.000er-Schwelle geachtet werden, ehe das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 als mögliche Unterstützung infrage käme. Komme es jedoch zu einer größeren Korrektur, solle auch die 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.672) mit dem kurzfristigen GD50 (25.621) im Blick behalten werden.