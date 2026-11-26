Auch bei den Kosten lohnt sich ein genauer Blick. Die von der Commerzbank hervorgehobene Aufwand-Ertrag-Quote von rund 50% gilt für die ersten neun Monate ohne Pflichtbeiträge. Einschließlich dieser Beiträge lag die Quote bei rund 53%. Vereinfacht ausgedrückt: Von einem Euro Ertrag beanspruchten die Kosten gut die Hälfte. Das lässt durchaus Raum für weitere Verbesserungen. Es erhöht aber die Anforderungen an jeden, der einen größeren Umbau mit Einsparungen begründen will. Wer etwa IT-Systeme zusammenführt, muss zunächst Geld ausgeben, bevor sich laufende Kosten verringern können. Für die Aktie zählt, wann die Einsparungen diese Ausgaben übersteigen und wer die Rechnung trägt.