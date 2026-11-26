Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker: CBK) verliert im heutigen Handel 1,07 Euro oder 3,13% auf 33,10 Euro und steht damit am Ende des DAX. Auslöser für die neue Debatte über die Zukunft der Bank ist ein Schreiben ihrer italienischen Großaktionärin: UniCredit verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung, will neun der zehn bisherigen Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat abberufen lassen und erwartet die Wahl ihres Konzernchefs Andrea Orcel zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Wer die Commerzbank künftig operativ führen soll, lässt UniCredit offen. Ausgerechnet diese Frage ist für Aktionäre besonders wichtig. Denn die Führung, deren Zukunft nun zur Debatte steht, hat gerade das beste Neunmonatsergebnis in der 156-jährigen Geschichte der Bank vorgelegt.
DAX-Schlusslicht Commerzbank Aktie: UniCredit will neun Aufsichtsräte abberufen
Die Commerzbank fällt ans DAX-Ende, während UniCredit neun Aufsichtsräte abberufen lassen will und die Zukunft des Vorstands offenbleibt.
Fast die Hälfte der Stimmen – und ein konkreter Plan für den Aufsichtsrat
Mit der letzten ausstehenden Genehmigung der polnischen Finanzaufsicht sind alle Bedingungen des UniCredit-Angebots erfüllt. Für die Machtverhältnisse in Frankfurt ist der Unterschied zwischen dem heutigen Stand und dem Vollzug erheblich. UniCredit hält nach Angaben der Commerzbank derzeit 27,93% des Grundkapitals und 28,74% der Stimmrechte. Mit dem Vollzug steigen diese Anteile auf rund 46,29% des Kapitals und 47,64% der Stimmen. Für die zum Umtausch eingereichten Commerzbank-Aktien erwartet UniCredit, dass die neuen UniCredit-Aktien den Depotbanken bis zum 7. Dezember gutgeschrieben werden.
Mit 47,64% der Stimmrechte käme UniCredit der absoluten Mehrheit nahe. Wie groß ihr Gewicht auf der Hauptversammlung tatsächlich ausfällt, hängt auch davon ab, wie viele andere Aktionäre ihre Stimmen ausüben. Wer seine Commerzbank-Aktien behalten hat, steht deshalb vor einer anderen Frage als ein Anleger, der sie zum Umtausch eingereicht hat. Er bleibt unmittelbar am Gewinn der Frankfurter Bank beteiligt und muss beurteilen, ob die von UniCredit angestrebten Veränderungen den Wert genau dieser Beteiligung erhöhen. Die Erfüllung der Angebotsbedingungen beantwortet das noch nicht.
Für die Besetzung der Kontrollgremien nennt UniCredit bereits Namen und Zeitrahmen. Die Hauptversammlung soll zehn Anteilseignervertreter wählen. Ihre vorgeschlagene Amtszeit reicht bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2031. Hinzu kommt eine Liste mit acht Ersatzmitgliedern. Die Forderung betrifft die Sitze der Aktionärsseite. Zunächst prüft der Commerzbank-Vorstand die Voraussetzungen für die Einberufung. Auch die Kandidaturen sollen anhand der Satzung, der Grundsätze guter Unternehmensführung und der regulatorischen Anforderungen an eine börsennotierte Bank geprüft werden. Andrea Orcels Wahl zum Vorsitzenden wäre ein weiterer Schritt. Derzeit führt Jens Weidmann den Aufsichtsrat.
Sechs UniCredit-Führungskräfte für zehn Sitze
Wie eng die Verbindung werden könnte, zeigt die Kandidatenliste. Sechs der zehn vorgeschlagenen Personen bekleiden Führungsfunktionen bei UniCredit. Neben Andrea Orcel kandidieren Rita Izzo für den Rechtsbereich, Ali Khan für Digitales und Information, Thiam Joo Lim für Compliance, Fiona Melrose für Personal und Unternehmenskultur sowie Stefano Porro für Finanzen. Dr. Michael Gorriz gehört dem Commerzbank-Aufsichtsrat bereits an. Die weiteren Kandidaten sind Prof. Claudio Cacciamani von der Universität Parma, Nadine Faruque und Marcus Kramer, Mitglied des Verwaltungsrats der Landesbank Saar.
Für Aktionäre hat diese Zusammensetzung zwei Seiten. Führungskräfte, die Kreditgeschäft, IT, Finanzen und Regulierung einer europäischen Großbank aus eigener Erfahrung kennen, können beurteilen, wo eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Gerade bei kostspieligen Investitionen könnte das Entscheidungen erleichtern. Zugleich müsste ein von Andrea Orcel geführter Aufsichtsrat auch dort die Interessen der Commerzbank wahren, wo ein für UniCredit günstiges Geschäft für die Frankfurter weniger attraktiv wäre. Das wird konkret, sobald es etwa um die Kosten gemeinsamer Technik, den Ertrag aus einem vermittelten Firmenkundengeschäft oder die Verteilung von Investitionsmitteln geht.
Jens Weidmann legt den Maßstab entsprechend hoch. Ein neu besetztes Gremium müsse, so der Aufsichtsratsvorsitzende, "die Interessen aller Aktionärinnen und Aktionäre" wahren. Für Anleger, die ihre Aktien behalten, dürfte das einer der wichtigsten Sätze der Mitteilung sein. Eine Zusammenarbeit kann für beide Banken wirtschaftlich sinnvoll sein. Welcher Teil des Vorteils bei der Commerzbank und damit bei ihren Aktionären ankommt, entscheidet sich erst an den Konditionen.
Die heikelste Passage betrifft den Vorstand
UniCredit benennt zehn Kandidaten für die Aktionärsseite des Aufsichtsrats, aber kein einziges Vorstandsmitglied, das gehen soll. Dennoch kündigt sie an, unter einer Bedingung einen Vertrauensentzug zur Abstimmung stellen zu wollen: Der Aufsichtsrat müsste es unterlassen, für eine bislang unbestimmte Zahl von Vorstandsmitgliedern Aufhebungsvereinbarungen zu präsentieren. Wer betroffen wäre, welche Aufgaben neu verteilt würden und wer sie übernehmen könnte, geht aus dem Verlangen nicht hervor. Aus der Ankündigung lässt sich deshalb auch kein beschlossenes Ausscheiden der Vorstandsvorsitzenden Bettina Orlopp ableiten.
Für das Tagesgeschäft ist dieser Unterschied erheblich. Eine Bank kann einen Führungswechsel vorbereiten, Verantwortlichkeiten übergeben und ihren Kunden feste Ansprechpartner nennen. Schwieriger wird es, wenn intern über Monate offenbleibt, wer Kreditentscheidungen, Investitionen oder Personalbudgets künftig verantwortet. Das muss sich nicht sofort in der Bilanz zeigen. Es kann schon bei einer einzelnen Entscheidung beginnen, die bis zur Klärung der Zuständigkeit liegen bleibt. Bettina Orlopp formuliert ihren Anspruch so: "Uns als Vorstand ist es ein wichtiges Anliegen, einen geordneten Übergang sicherzustellen."
Gerade im Mittelstand lässt sich der Wert dieses Anspruchs greifen. Ein Exporteur, der für einen Auftrag eine Garantie braucht, bewertet seine Bank danach, ob die Zusage rechtzeitig vorliegt. Wer eine Kreditlinie verlängert, möchte wissen, wer entscheiden kann und zu welchen Bedingungen. Ein größeres europäisches Netzwerk könnte solchen Kunden den Zugang zu Finanzierung und Zahlungsverkehr im Ausland erleichtern. Verzögert der Umbau dagegen Entscheidungen, haben Wettbewerber Gelegenheit, dieselben Kunden anzusprechen. Beides sind mögliche Folgen. Bisher meldet die Commerzbank weder einen solchen zusätzlichen Geschäftserfolg noch einen Kundenverlust infolge des Vorstoßes.
Was UniCredit an der Commerzbank gewinnt
Die Ergebnisrechnung liefert einen guten Grund dafür, warum um den Einfluss auf diese Bank so hart gerungen wird. In den ersten neun Monaten 2026 stieg das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17% auf rund 4,04 Milliarden Euro. Den Commerzbank-Aktionären war ein Konzernergebnis von rund 2,67 Milliarden Euro zurechenbar, nach rund 1,89 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital nach Steuern, der Net RoTE, erreichte 12,4%. Im Vergleichszeitraum hatte sie bei 8,2% gelegen.
Auch bei den Kosten lohnt sich ein genauer Blick. Die von der Commerzbank hervorgehobene Aufwand-Ertrag-Quote von rund 50% gilt für die ersten neun Monate ohne Pflichtbeiträge. Einschließlich dieser Beiträge lag die Quote bei rund 53%. Vereinfacht ausgedrückt: Von einem Euro Ertrag beanspruchten die Kosten gut die Hälfte. Das lässt durchaus Raum für weitere Verbesserungen. Es erhöht aber die Anforderungen an jeden, der einen größeren Umbau mit Einsparungen begründen will. Wer etwa IT-Systeme zusammenführt, muss zunächst Geld ausgeben, bevor sich laufende Kosten verringern können. Für die Aktie zählt, wann die Einsparungen diese Ausgaben übersteigen und wer die Rechnung trägt.
Bei der Vorlage der Neunmonatszahlen am 5. November bestätigte die Commerzbank ihr Jahresgewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro. Ausgehend vom bisherigen Ergebnis wären im Schlussquartal noch rund 730 Millionen Euro nötig, um diese Marke zu erreichen. Hier liegt ein greifbarer Prüfstein für die nächsten Monate. Die heutige Personaldebatte verändert die bereits verdienten 2,67 Milliarden Euro nicht. Ob die Bank auch während des Übergangs ihre Ziele erreicht, wird sich am Ergebnis ablesen lassen.
Welche Chancen der Kursrückgang eröffnet – und wo die Rechnung kippen kann
Für die Aktie spricht zunächst, dass ihr Wert auf einem profitablen Geschäft beruht. Seit Oktober 2024 hat sich der Kurs nach Angaben der Bank fast verdreifacht. In den vergangenen Jahren flossen insgesamt 7 Milliarden Euro an die Aktionäre zurück. Das erklärt, weshalb die bisherige Führung ihren eigenständigen Kurs verteidigt. Für die Zukunft lässt sich aus dieser Bilanz allerdings kein bestimmter Ausschüttungsbetrag ableiten. Entscheidend wird sein, wie viel Kapital die Bank selbst erwirtschaftet, für ihr Geschäft braucht und künftig an ihre Anteilseigner zurückgeben kann.
Eine Chance liegt in einem zügigen Übergang mit klaren Zuständigkeiten. Er könnte die Unsicherheit für Mitarbeiter und Kunden verkürzen. Vereinbaren beide Häuser darüber hinaus wirtschaftlich nachvollziehbare Kooperationen, könnte die Commerzbank ihr Angebot für international tätige Firmen ausbauen und Investitionskosten teilen. Besonders wertvoll wäre ein solcher Schritt dort, wo er zusätzliches Geschäft bringt, ohne die gewachsene Kundenbeziehung in Deutschland zu schwächen. Einen bezifferten zusätzlichen Gewinn für die Commerzbank nennt das heutige Verlangen bislang nicht.
Auf der Risikoseite steht neben dem Führungsstreit das gewöhnliche Bankgeschäft. Schon vor dem Vorstoß hatte die Commerzbank ihre Erwartung für den Zinsüberschuss 2026 wegen des stärkeren Wettbewerbs um Einlagen von rund 8,6 auf 8,5 Milliarden Euro zurückgenommen. Hier kann ein Zehntelprozentpunkt mehr oder weniger Kundenzins für die Wahl der Bank wichtiger sein als die Besetzung eines Aufsichtsratssitzes. Die Führungsmannschaft muss also gleichzeitig die Ertragskraft verteidigen, um Kunden werben und einen möglichen personellen Umbau bewältigen. Das erklärt, weshalb ein Rekordgewinn und ein Platz am DAX-Ende am selben Tag zusammenpassen.
Was für Aktionäre als Nächstes zählt
Mit 33,10 Euro bewertet die Börse heute eine profitable Bank, deren künftige Führung erst Konturen gewinnen muss. Die nächste aussagekräftige Nachricht wäre ein Termin für die außerordentliche Hauptversammlung samt geprüften Wahlvorschlägen. Noch wichtiger für den Wert der Aktie wären konkrete Aussagen dazu, wer im Vorstand welche Verantwortung übernehmen soll und zu welchen Bedingungen die beiden Häuser zusammenarbeiten wollen. Bis dahin ist der Kursrückgang um 3,13% ein Hinweis darauf, wie viel Gewicht Anleger der offenen Personalfrage beimessen. Für ein abschließendes Urteil über den wirtschaftlichen Erfolg von UniCredits Vorstoß ist es zu früh.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 26. November 2026
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