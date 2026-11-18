Der DAX hat die Marke von 26.000 Punkten nicht verteidigt. Er schloss am Mittwoch laut dpa-AFX 1,19 Prozent tiefer bei 25.736,24 Punkten (finanzen.net, 17:47 Uhr MEZ) und rutschte erstmals seit Ende Oktober unter seine 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Der MDAX verlor 0,89 Prozent auf 29.878,63 Punkte. Schon am Dienstag hatte der Leitindex 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte eingebüßt. Seit dem Rekord der Vorwoche steckt der DAX in einer Korrektur, schreibt dpa-AFX: Anleger haben demnach das Interesse an KI-nahen Technologiewerten verloren.
DAX-Schluss: Unter 26.000 Punkte, erstmals seit Ende Oktober unter der 21-Tage-Linie – Warnsignal oder nur eine Pause?
Der DAX schloss am Mittwoch 1,19 Prozent tiefer bei 25.736,24 Punkten und fiel erstmals seit Ende Oktober unter die 21-Tage-Linie. Zinsängste nach hohen US-Inflationsdaten, ein schwacher US-Markt und der Anthropic-Börsengang bremsen die Käufer.
Die Gründe
Warum fällt der DAX unter 26.000 Punkte?
Als Auslöser nennt dpa-AFX die schwache Wall Street und die Vorsicht vor zwei Terminen: dem Dreiergipfel von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin und dem Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic. Anleger gingen vor diesen Ereignissen „auf Nummer sicher“. Andreas Lipkow von CMC Markets sprach in einem Marktkommentar von einem „ausgeprägten Käuferstreik“. Es gebe kein breites Verkaufsprogramm, das Handelsvolumen sei überschaubar.
Dahinter stehen Zinsängste in den USA. Nach überraschend hohen Inflationsdaten wächst die Sorge, dass die Fed die Geldpolitik weiter strafft. Steigende Anleiherenditen belasten auch Gold und Silber. Das Protokoll der Fed-Sitzung erscheint am Abend um 20:00 Uhr MEZ.
|Wert
|Stand
|Veränderung
|DAX
|25.736,24 Punkte
|-1,19 %
|Dow Jones (Zwischenstand)
|50.212,06 Punkte
|-1,01 %
|Nasdaq 100 (Zwischenstand)
|26.986,32 Punkte
|+0,08 %
|Gold
|3.736,05
|-2,95 %
|Brent-Öl
|91,44
|-1,74 %
|Euro/Dollar
|1,09665
|-0,29 %
Kursleiste von wallstreet-online (Abruf gegen 17:35 Uhr MEZ) und finanzen.net. Dow Jones und Nasdaq sind Zwischenstände, keine Schlusskurse.
Quelle: wallstreet-online, finanzen.net, 18.11.2026
Der Auslöser aus den USA
Wie wirkt die Nvidia-Zahlenserie auf den DAX?
Die Zahlen von Nvidia vom Vorabend beruhigten die Anleger nur vorübergehend. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen Nachricht, Tom O'Malley von Barclays sieht die Führungskrise, Verzögerungen bei der Rechenzentrums-Infrastruktur und China-Risiken weiter als Belastung. Timo Emden von CapTrader meint, die beruhigende Wirkung der starken Zahlen sei verflogen. Für den DAX heißt das: Chip- und Softwareaktien wie die SAP Aktie und die Infineon Aktie hängen an der Stimmung am Nasdaq.
Der Ausblick
Was beobachten Anleger nach dem DAX-Schluss?
20:00 Uhr MEZ: Veröffentlichung des Fed-Protokolls.
Donnerstag: Anthropic-Börsengang und der Dreiergipfel, laut dpa-AFX.
Dezember: Zinsentscheidungen von Fed und EZB.
Die Technik bleibt eine Einschätzung des Autors von wallstreet-online: Der Rückfall unter 26.000 Punkte sei bei geringen Umsätzen noch kein Beleg für eine breite Verkaufswelle. Ob der DAX die Marke zurückerobert, ist offen; aktiencheck.de gibt keine Kursprognose ab.
Häufige Fragen zum DAX
Wo schloss der DAX am 18. November 2026? Bei 25.736,24 Punkten, ein Minus von 1,19 Prozent.
Was ist die 21-Tage-Linie? Der Durchschnitt der Schlusskurse der vergangenen 21 Handelstage, ein Indikator für den kurzfristigen Trend.
Warum fällt der DAX? Zinsängste in den USA, die schwache Wall Street und Vorsicht vor Gipfel und Anthropic-Börsengang.
Welche Aktien sind betroffen? Vor allem Technologiewerte, Bankaktien und Autoaktien im DAX.
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