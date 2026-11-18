Als Auslöser nennt dpa-AFX die schwache Wall Street und die Vorsicht vor zwei Terminen: dem Dreiergipfel von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin und dem Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic. Anleger gingen vor diesen Ereignissen „auf Nummer sicher“. Andreas Lipkow von CMC Markets sprach in einem Marktkommentar von einem „ausgeprägten Käuferstreik“. Es gebe kein breites Verkaufsprogramm, das Handelsvolumen sei überschaubar.

Dahinter stehen Zinsängste in den USA. Nach überraschend hohen Inflationsdaten wächst die Sorge, dass die Fed die Geldpolitik weiter strafft. Steigende Anleiherenditen belasten auch Gold und Silber. Das Protokoll der Fed-Sitzung erscheint am Abend um 20:00 Uhr MEZ.