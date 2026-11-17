DAX rutscht um rund 2,1 Prozent ab: Deutsche Bank und SAP brechen ein, Zalando hält dagegen

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 19:51 4 Min.

Der DAX verlor am Dienstag, 17. November 2026, rund 2,1 Prozent. Deutsche Bank und SAP brachen ein, nur fünf Werte schlossen im Plus. An der Spitze stand Zalando.

DAX, Dienstag, 17. November 2026 rund -2,1 % Werte gestiegen / gefallen 5 / 35 Zalando, stärkster Wert +1,11 % Deutsche Bank, schwächster Wert -6,00 % DAX Analyse: Breiter Ausverkauf am Dienstag Der DAX ist am Dienstag, 17. November 2026, um rund 2,1 Prozent abgerutscht. Am stärksten traf es die Deutsche Bank mit einem Minus von 6,00 Prozent und SAP mit einem Abschlag von 5,58 Prozent. Zalando zog dagegen um 1,11 Prozent an und war damit der stärkste Wert im Leitindex. Die Verkäufer bestimmten den Handel fast auf ganzer Linie. Von den 40 Mitgliedern des DAX gaben 35 nach, lediglich fünf schlossen höher als am Montag. Unverändert blieb kein Titel. Diese DAX Analyse zeigt einen Handelstag, an dem die Abgaben weit über einzelne Branchen hinausreichten. Die DAX Gewinner: Zalando führt ein kleines Feld an Unter den DAX Gewinnern lag Zalando vorn. Die Aktie des Online-Modehändlers aus Berlin stieg um 1,11 Prozent auf 28,34 EUR. Dahinter folgte Merck: Der Pharma- und Chemiekonzern aus Darmstadt legte um 0,70 Prozent auf 150,75 EUR zu. Auf Rang drei kletterte Henkel um 0,62 Prozent auf 88,30 EUR. Die Deutsche Telekom verbesserte sich um 0,44 Prozent auf 27,12 EUR. Heidelberg Materials schloss den Kreis der fünf DAX-Gewinner mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 177,45 EUR. Abgesehen von Zalando blieben die Zuwächse unter einem Prozent. Knapp hinter den Gewinnern endete Vonovia mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 16,81 EUR und war damit der Wert, der sich unter den Verlierern am besten hielt. Die DAX Verlierer: Deutsche Bank und SAP brechen ein Das Schlusslicht unter den DAX Verlierern war die Deutsche Bank. Die Aktie des Frankfurter Geldhauses sackte um 6,00 Prozent auf 30,94 EUR ab. Kaum besser erging es SAP: Der Softwarekonzern aus Walldorf rutschte um 5,58 Prozent auf 201,50 EUR ab. Mit deutlichem Abstand folgte BASF. Die Papiere des Chemiekonzerns aus Ludwigshafen fielen um 2,79 Prozent auf 52,24 EUR. Der Essener Energieversorger RWE verlor 2,63 Prozent auf 57,70 EUR, Siemens Energy aus München gab um 2,59 Prozent auf 125,64 EUR nach. Auch dahinter häuften sich spürbare Abschläge. Hochtief büßte 2,26 Prozent auf 363,40 EUR ein, Daimler Truck 2,25 Prozent auf 42,12 EUR und Mercedes-Benz 2,20 Prozent auf 39,54 EUR. Insgesamt 35 DAX-Verlierer prägten das Bild des Tages. DAX Check: Wenige Lichtblicke an einem tiefroten Tag Der DAX Check für den 17. November 2026 fällt eindeutig aus: Der Index verlor rund 2,1 Prozent, 35 Werte gaben nach und nur fünf legten zu. Die Deutsche Bank mit minus 6,00 Prozent und SAP mit minus 5,58 Prozent stachen mit den tiefsten Abschlägen klar hervor. Auf der Gegenseite schaffte allein Zalando mit plus 1,11 Prozent einen Zuwachs von mehr als einem Prozent. Merck, Henkel, Deutsche Telekom und Heidelberg Materials hielten sich mit kleineren Gewinnen über Wasser. Damit endet dieser DAX-Check mit einem Handelstag, an dem die Abgaben fast den gesamten Index erfassten. DAX Check: alle 40 Werte nach Tagesentwicklung Rang Wert Schluss Veränderung 1 Zalando 28,34 EUR +1,11 % 2 Merck 150,75 EUR +0,70 % 3 Henkel 88,30 EUR +0,62 % 4 Deutsche Telekom 27,12 EUR +0,44 % 5 Heidelberg Materials 177,45 EUR +0,17 % 6 Vonovia 16,81 EUR -0,03 % 7 Qiagen 45,23 EUR -0,18 % 8 Fresenius 53,75 EUR -0,20 % 9 Fresenius Medical Care 39,71 EUR -0,35 % 10 Brenntag 57,92 EUR -0,38 % 11 Rheinmetall 763,00 EUR -0,87 % 12 Siemens 269,80 EUR -1,01 % 13 Beiersdorf 82,56 EUR -1,08 % 14 Volkswagen 66,30 EUR -1,10 % 15 Symrise 94,96 EUR -1,10 % 16 Infineon 48,69 EUR -1,13 % 17 GEA Group 69,60 EUR -1,28 % 18 DHL Group 60,20 EUR -1,31 % 19 Munich Re 583,20 EUR -1,42 % 20 Airbus 201,10 EUR -1,49 % 21 Bayer 56,14 EUR -1,51 % 22 BMW 56,10 EUR -1,54 % 23 Siemens Healthineers 43,30 EUR -1,59 % 24 Deutsche Börse 324,20 EUR -1,61 % 25 Commerzbank 39,01 EUR -1,64 % 26 Hannover Rück 296,00 EUR -1,66 % 27 E.ON 18,93 EUR -1,69 % 28 Allianz 466,50 EUR -1,83 % 29 adidas 173,75 EUR -1,84 % 30 MTU Aero Engines 347,80 EUR -2,03 % 31 Scout24 88,95 EUR -2,09 % 32 Continental 71,00 EUR -2,18 % 33 Mercedes-Benz 39,54 EUR -2,20 % 34 Daimler Truck 42,12 EUR -2,25 % 35 Hochtief 363,40 EUR -2,26 % 36 Siemens Energy 125,64 EUR -2,59 % 37 RWE 57,70 EUR -2,63 % 38 BASF 52,24 EUR -2,79 % 39 SAP 201,50 EUR -5,58 % 40 Deutsche Bank 30,94 EUR -6,00 % Quelle : Dienstag, 17. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Montag, 16. November 2026 Hinweis KI-generierter Marktbericht auf Basis von Schlusskursen. Veränderung des DAX näherungsweise über den iShares Core DAX UCITS ETF (EXS1). Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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