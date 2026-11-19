Am Donnerstag, dem 19. November 2026, rutschte der DAX um rund 1,0 Prozent ab. Fresenius Medical Care stürzte mit einem Minus von 4,77 Prozent ans Indexende, SAP verlor 3,28 Prozent. Die Deutsche Bank führte die kleine Gruppe der Gewinner mit einem Plus von 0,35 Prozent an.
DAX rutscht um rund 1,0 Prozent ab: Fresenius Medical Care und SAP brechen ein, Deutsche Bank vorn
DAX Analyse vom 19. November 2026: Der DAX gab um rund 1,0 Prozent nach, 34 von 40 Werten fielen. Fresenius Medical Care und SAP brachen ein, die Deutsche Bank hielt mit einem Plus von 0,35 Prozent dagegen.
DAX Analyse: Breiter Rückzug am Donnerstag
Die Marktbreite zeichnet ein klares Bild: Von den 40 DAX-Mitgliedern schlossen nur 6 im Plus, 34 Werte gaben gegenüber den Schlusskursen vom Mittwoch, dem 18. November 2026, nach. Kein einziger Titel ging unverändert aus dem Handel. Selbst die Aufschläge an der Spitze blieben schmal, kein Gewinner kam über ein halbes Prozent hinaus.
DAX Gewinner: Deutsche Bank und Siemens stemmen sich gegen den Trend
Unter den DAX Gewinnern lag die Deutsche Bank aus Frankfurt am Main vorn. Die Aktie des Geldhauses schloss bei 30,10 EUR und gewann 0,35 Prozent. Dicht dahinter folgte der Münchner Technologiekonzern Siemens, der um 0,34 Prozent auf 266,90 EUR zulegte.
Auf Rang drei rückte der Chiphersteller Infineon aus Neubiberg mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 49,35 EUR vor. Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus kletterte um 0,18 Prozent auf 198,14 EUR. Den fünften Platz unter den DAX-Gewinnern belegte der Diagnostikkonzern Qiagen, dessen Aktie um 0,11 Prozent auf 45,25 EUR stieg.
Knapp über der Nulllinie hielt sich zudem Siemens Energy mit einem Zuwachs von 0,03 Prozent auf 126,70 EUR. Siemens Healthineers verfehlte die Gewinnzone hauchdünn und schloss mit einem Abschlag von 0,05 Prozent bei 43,82 EUR.
DAX Verlierer: Fresenius-Duo und SAP unter Druck
Am anderen Ende der Tabelle ging es deutlich steiler bergab. Größter unter den DAX Verlierern war der Dialysekonzern Fresenius Medical Care aus Bad Homburg: Die Aktie brach um 4,77 Prozent auf 36,72 EUR ein. Der Softwarekonzern SAP aus Walldorf rutschte um 3,28 Prozent auf 187,56 EUR ab.
Auch der Gesundheitskonzern Fresenius, ebenfalls mit Sitz in Bad Homburg, geriet unter die Räder und fiel um 3,09 Prozent auf 51,78 EUR. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall gab um 2,50 Prozent auf 725,60 EUR nach. Komplettiert wurde die Liste der fünf DAX-Verlierer vom Pharma- und Agrarkonzern Bayer aus Leverkusen, der um 2,25 Prozent auf 54,68 EUR nachgab.
Knapp dahinter folgten Henkel mit einem Minus von 2,21 Prozent auf 85,92 EUR und Vonovia, das um 2,04 Prozent auf 16,80 EUR fiel. Auch die Autowerte zeigten sich schwach: Mercedes-Benz verlor 1,78 Prozent auf 38,27 EUR, Continental 1,77 Prozent auf 71,16 EUR und BMW 1,20 Prozent auf 54,34 EUR.
DAX Check: Wenige Lichtblicke an einem trüben Handelstag
Der DAX Check zum 19. November 2026 fällt eindeutig aus: Der Index verlor rund 1,0 Prozent, und die Abgaben zogen sich quer durch den Kurszettel. Sechs Gewinnern standen 34 Verlierer gegenüber, wobei die Aufschläge an der Spitze kaum über ein Drittelprozent hinausreichten, während die Abschläge am Ende bis knapp an die Marke von fünf Prozent heranreichten.
Zum Abschluss dieser DAX Analyse bleibt festzuhalten: Die Deutsche Bank, Siemens und Infineon hielten sich am besten, Fresenius Medical Care, SAP und Fresenius bildeten das Schlusslicht des Tages.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Deutsche Bank
|30,10 EUR
|+0,35 %
|2
|Siemens
|266,90 EUR
|+0,34 %
|3
|Infineon
|49,35 EUR
|+0,28 %
|4
|Airbus
|198,14 EUR
|+0,18 %
|5
|Qiagen
|45,25 EUR
|+0,11 %
|6
|Siemens Energy
|126,70 EUR
|+0,03 %
|7
|Siemens Healthineers
|43,82 EUR
|-0,05 %
|8
|GEA Group
|69,55 EUR
|-0,64 %
|9
|Brenntag
|57,58 EUR
|-0,72 %
|10
|Merck
|148,40 EUR
|-0,74 %
|11
|BASF
|50,78 EUR
|-0,80 %
|12
|Symrise
|95,26 EUR
|-0,85 %
|13
|Allianz
|457,50 EUR
|-0,89 %
|14
|Daimler Truck
|41,20 EUR
|-0,91 %
|15
|adidas
|172,20 EUR
|-0,92 %
|16
|RWE
|57,18 EUR
|-0,94 %
|17
|Deutsche Börse
|320,80 EUR
|-0,96 %
|18
|Scout24
|87,80 EUR
|-0,96 %
|19
|MTU Aero Engines
|345,30 EUR
|-0,98 %
|20
|Volkswagen
|64,64 EUR
|-0,98 %
|21
|Deutsche Telekom
|26,07 EUR
|-0,99 %
|22
|Heidelberg Materials
|174,85 EUR
|-0,99 %
|23
|Zalando
|28,82 EUR
|-1,06 %
|24
|E.ON
|18,52 EUR
|-1,12 %
|25
|Commerzbank
|37,27 EUR
|-1,17 %
|26
|Hochtief
|355,60 EUR
|-1,17 %
|27
|BMW
|54,34 EUR
|-1,20 %
|28
|Munich Re
|574,80 EUR
|-1,24 %
|29
|DHL Group
|58,98 EUR
|-1,60 %
|30
|Beiersdorf
|79,02 EUR
|-1,64 %
|31
|Continental
|71,16 EUR
|-1,77 %
|32
|Hannover Rück
|288,80 EUR
|-1,77 %
|33
|Mercedes-Benz
|38,27 EUR
|-1,78 %
|34
|Vonovia
|16,80 EUR
|-2,04 %
|35
|Henkel
|85,92 EUR
|-2,21 %
|36
|Bayer
|54,68 EUR
|-2,25 %
|37
|Rheinmetall
|725,60 EUR
|-2,50 %
|38
|Fresenius
|51,78 EUR
|-3,09 %
|39
|SAP
|187,56 EUR
|-3,28 %
|40
|Fresenius Medical Care
|36,72 EUR
|-4,77 %
Quelle: Donnerstag, 19. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Mittwoch, 18. November 2026
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