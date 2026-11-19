Der DAX Check zum 19. November 2026 fällt eindeutig aus: Der Index verlor rund 1,0 Prozent, und die Abgaben zogen sich quer durch den Kurszettel. Sechs Gewinnern standen 34 Verlierer gegenüber, wobei die Aufschläge an der Spitze kaum über ein Drittelprozent hinausreichten, während die Abschläge am Ende bis knapp an die Marke von fünf Prozent heranreichten.