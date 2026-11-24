Der DAX hat am Dienstag, 24. November 2026, rund 1,2 Prozent eingebüßt. Am stärksten erwischte es Infineon mit einem Minus von 9,68 Prozent auf 43,74 EUR, gefolgt von Siemens Energy mit minus 6,78 Prozent auf 117,88 EUR. Auf der Gegenseite zog die Deutsche Telekom um 2,17 Prozent auf 26,82 EUR an und führte damit die Liste der DAX Gewinner an.
DAX rutscht ab: Infineon bricht um 9,68 Prozent ein, Siemens Energy fällt, Deutsche Telekom hält dagegen
Der DAX hat am Dienstag, 24. November 2026, rund 1,2 Prozent verloren. Infineon sackte um 9,68 Prozent ab, Siemens Energy um 6,78 Prozent, während die Deutsche Telekom mit plus 2,17 Prozent vorn lag.
DAX Analyse: Rote Vorzeichen dominieren den Dienstag
Die Marktbreite zeichnet ein eindeutiges Bild: Von den 40 Mitgliedern des Leitindex schlossen 17 im Plus und 23 im Minus, unverändert blieb kein einziger Wert. Verglichen wurde mit den Schlusskursen vom Montag, 23. November 2026. Diese DAX Analyse zeigt einen Handelstag, an dem die Verkäufer die Oberhand behielten, während eine kleinere Gruppe von Titeln deutlich gegen den Trend lief.
DAX Gewinner: Telekom, Beiersdorf und SAP setzen sich ab
An der Spitze der DAX Gewinner stand der Bonner Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom, dessen Aktie um 2,17 Prozent auf 26,82 EUR stieg. Knapp dahinter folgte der Hamburger Konsumgüterhersteller Beiersdorf, der um 2,10 Prozent auf 80,66 EUR zulegte. Auf Rang drei kletterte der Walldorfer Softwarekonzern SAP um 2,01 Prozent auf 190,08 EUR.
Der Börsenbetreiber Deutsche Börse aus Eschborn rückte um 1,77 Prozent auf 316,40 EUR vor. Das Feld der fünf stärksten Werte komplettierte Scout24: Der Berliner Betreiber von Immobilienportalen gewann 1,47 Prozent auf 83,05 EUR. Ebenfalls freundlich zeigten sich Fresenius mit plus 1,31 Prozent auf 52,62 EUR und Rheinmetall mit plus 1,28 Prozent auf 734,50 EUR. Am unteren Ende der Gewinnerseite kam adidas nur um 0,03 Prozent auf 168,15 EUR voran.
DAX Verlierer: Infineon bricht ein, Siemens-Duo rutscht ab
Den Kehraus unter den DAX Verlierern führte der Chiphersteller Infineon aus Neubiberg an. Die Aktie brach um 9,68 Prozent auf 43,74 EUR ein und belegte damit den letzten Platz im Index. Der Münchner Energietechnikkonzern Siemens Energy rutschte um 6,78 Prozent auf 117,88 EUR ab.
Der Essener Baukonzern Hochtief gab um 5,39 Prozent auf 337,00 EUR nach. Auch der Münchner Technologiekonzern Siemens geriet unter Druck und verlor 3,96 Prozent auf 254,65 EUR. Der Reifenhersteller Continental aus Hannover fiel um 3,15 Prozent auf 68,78 EUR und schloss die Gruppe der fünf schwächsten Werte ab.
Nur knapp dahinter reihten sich die Commerzbank mit minus 3,11 Prozent auf 35,55 EUR und die DHL Group mit minus 3,10 Prozent auf 56,32 EUR ein. Daimler Truck sank um 2,57 Prozent auf 40,14 EUR, Volkswagen um 2,50 Prozent auf 62,36 EUR und die Deutsche Bank um 2,05 Prozent auf 29,90 EUR. Vonovia hingegen hielt sich mit einem Abschlag von 0,03 Prozent auf 17,07 EUR nahezu stabil.
DAX Check: Tiefe Einschnitte am unteren Ende
Der DAX Check für den 24. November 2026 fällt klar aus: Der Leitindex schloss rund 1,2 Prozent tiefer, 23 Werte gaben nach, 17 legten zu. Während die DAX Gewinner um Deutsche Telekom, Beiersdorf und SAP Zuwächse von gut zwei Prozent verbuchten, fielen die Abschläge am anderen Ende deutlich größer aus. Allein Infineon, Siemens Energy und Hochtief verloren jeweils mehr als fünf Prozent.
Damit endet diese DAX Analyse mit dem Befund eines Handelstags mit spürbarer Schlagseite: Die Ausschläge der DAX Verlierer übertrafen die Gewinne der stärksten Titel um ein Vielfaches, und auch das Mittelfeld neigte mehrheitlich ins Minus. Der DAX Check zeigt zugleich, dass sich einzelne Werte dem Abwärtssog des Index klar entziehen konnten.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Deutsche Telekom
|26,82 EUR
|+2,17 %
|2
|Beiersdorf
|80,66 EUR
|+2,10 %
|3
|SAP
|190,08 EUR
|+2,01 %
|4
|Deutsche Börse
|316,40 EUR
|+1,77 %
|5
|Scout24
|83,05 EUR
|+1,47 %
|6
|Fresenius
|52,62 EUR
|+1,31 %
|7
|Rheinmetall
|734,50 EUR
|+1,28 %
|8
|Henkel
|86,88 EUR
|+1,16 %
|9
|Hannover Rück
|297,80 EUR
|+0,95 %
|10
|Munich Re
|586,80 EUR
|+0,76 %
|11
|Fresenius Medical Care
|38,32 EUR
|+0,60 %
|12
|Symrise
|95,32 EUR
|+0,44 %
|13
|Siemens Healthineers
|43,30 EUR
|+0,42 %
|14
|Zalando
|29,07 EUR
|+0,35 %
|15
|Qiagen
|45,24 EUR
|+0,31 %
|16
|RWE
|56,96 EUR
|+0,18 %
|17
|adidas
|168,15 EUR
|+0,03 %
|18
|Vonovia
|17,07 EUR
|-0,03 %
|19
|Merck
|149,25 EUR
|-0,17 %
|20
|Allianz
|455,30 EUR
|-0,37 %
|21
|BMW
|53,26 EUR
|-0,41 %
|22
|Mercedes-Benz
|37,36 EUR
|-0,70 %
|23
|GEA Group
|69,00 EUR
|-0,79 %
|24
|E.ON
|18,59 EUR
|-0,80 %
|25
|Heidelberg Materials
|175,95 EUR
|-0,98 %
|26
|MTU Aero Engines
|340,20 EUR
|-0,99 %
|27
|Airbus
|193,64 EUR
|-1,06 %
|28
|Brenntag
|55,36 EUR
|-1,07 %
|29
|BASF
|49,15 EUR
|-1,63 %
|30
|Bayer
|52,04 EUR
|-1,77 %
|31
|Deutsche Bank
|29,90 EUR
|-2,05 %
|32
|Volkswagen
|62,36 EUR
|-2,50 %
|33
|Daimler Truck
|40,14 EUR
|-2,57 %
|34
|DHL Group
|56,32 EUR
|-3,10 %
|35
|Commerzbank
|35,55 EUR
|-3,11 %
|36
|Continental
|68,78 EUR
|-3,15 %
|37
|Siemens
|254,65 EUR
|-3,96 %
|38
|Hochtief
|337,00 EUR
|-5,39 %
|39
|Siemens Energy
|117,88 EUR
|-6,78 %
|40
|Infineon
|43,74 EUR
|-9,68 %
Quelle: Dienstag, 24. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Montag, 23. November 2026
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