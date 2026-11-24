Der DAX Check für den 24. November 2026 fällt klar aus: Der Leitindex schloss rund 1,2 Prozent tiefer, 23 Werte gaben nach, 17 legten zu. Während die DAX Gewinner um Deutsche Telekom, Beiersdorf und SAP Zuwächse von gut zwei Prozent verbuchten, fielen die Abschläge am anderen Ende deutlich größer aus. Allein Infineon, Siemens Energy und Hochtief verloren jeweils mehr als fünf Prozent.