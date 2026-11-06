DAX: Rücksetzer nach dem Rekordhoch

Rückblick: Volatile Sitzung für den deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen bereits am Vortag deutlich zugelegt hätten, sei es auch am gestrigen Donnerstag zunächst weiter nach oben gegangen. Auf die Eröffnung bei 26.450 Punkten sei zuerst eine Oszillation um 26.600 Punkte gefolgt, ehe die Blue Chips am frühen Nachmittag auf das neue Allzeithoch bei 26.693 geklettert seien. Der Kurseinbruch bei den US-amerikanischen Tech-Werten habe jedoch auch die heimischen Titel ins Minus gezogen, sodass der DAX den Tag mit einem Minus von 0,4% bei 26.325 beendet habe.