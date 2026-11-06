Nach dem Anstieg auf das neue Intraday-Rekordhoch bei 26.693 ist der DAX gestern wieder nach unten abgedreht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
DAX: Rücksetzer nach dem Rekordhoch
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Rückblick: Volatile Sitzung für den deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen bereits am Vortag deutlich zugelegt hätten, sei es auch am gestrigen Donnerstag zunächst weiter nach oben gegangen. Auf die Eröffnung bei 26.450 Punkten sei zuerst eine Oszillation um 26.600 Punkte gefolgt, ehe die Blue Chips am frühen Nachmittag auf das neue Allzeithoch bei 26.693 geklettert seien. Der Kurseinbruch bei den US-amerikanischen Tech-Werten habe jedoch auch die heimischen Titel ins Minus gezogen, sodass der DAX den Tag mit einem Minus von 0,4% bei 26.325 beendet habe.
Ausblick: Bedingt durch den Intraday-Rücksetzer - im Tief seien die Notierungen bis auf 26.223 Zähler zurückgefallen - habe sich im DAX-Chart jetzt eine lange obere Lunte herausgebildet.
▼ Das Short-Szenario: Gebe der deutsche Leitindex vor dem Wochenende weiter ab, müsste zuerst auf das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 Punkten geachtet werden, das zusammen mit dem Oktober-Top bei 26.106 und der 26.000er-Marke eine Auffangzone bilde. Darunter würde das Top vom 6. Juli bei 25.900 als Unterstützung nachrücken, bevor sich ein größerer Rücksetzer bis in den Bereich der Haltezone aus der kurzfristigen 50- und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.571 bzw. 25.560) entwickeln könnte.
▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite habe sich das Niveau um 26.400 Punkte dagegen wieder bei den Widerständen einsortiert. Könne der DAX noch einmal per Tagesschluss über diese Hürde ausbrechen, wäre ein Sprint an das "alte" Rekordhoch vom 28. August bei 26.619 Punkten möglich. Darüber hätten die Kurse dann Platz für einen Anstieg bis zum neuen Allzeithoch, ehe sich Raum für weitere historische Höchststände oberhalb von 26.693 eröffnen könnte.
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