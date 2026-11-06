DAX: "reversal" nach Allzeithoch

Zunächst habe das Aktienbarometer aus der Bodenbildung seit September weiterhin Kapital schlagen können. Mit 26.693 Punkten sei dabei sogar ein neues Allzeithoch gelungen. Es sei das erste Rekordlevel seit Ende August und das insgesamt 17. in diesem Jahr gewesen. Der neue Hochstand sei allerdings abverkauft worden, sodass unter dem Strich ein scharfes "intraday reversal" zu Buche stehe. Die letztlich rote Tageskerze unterstreiche das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite, zumal auch die Umsätze den zweiten Tag in Folge sehr hoch ausgefallen seien. Vor allem ein nachhaltiger Rückfall in die Bollinger Bänder (oberes Band akt. bei 26.337 Punkten) würde den kurzfristigen Korrekturbedarf verschärfen. Die Nackenlinie der oben genannten Bodenbildung (akt. bei 25.663 Punkten) und die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.571 Punkten) würden dann die nächsten Rückzugsmarken auf der Unterseite definieren. Der Blick in die USA sei heute Morgen wenig erbaulich: Der S&P 500® habe die größten Tagesverluste seit dem "Liberation Day" im April 2025 erlebt, während der Nasdaq-100® sogar den schwächsten Handelstag seit März 2020 habe verkraften müssen.