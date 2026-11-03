Rückblick: Der DAX bewegt sich stabil und weit über den 200-Tage-Linien (24.985/24.900), während der NASDAQ 100 gestern erneut in der Nähe dieser wichtigen gleitenden Durchschnitte endete, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: Pullback am Morgen - Chartanalyse
Stabil und weit über den 200-Tage-Linien
Der DAX sei weiterhin ein Fluchthafen, ein "Parkplatz".
Ausblick
Der größere DAX-Aufwärtstrend bleibe über 25.010 intakt. Intraday: 1. Der DAX falle heute zu Beginn in einer Pullbackphase bis 25.695 und 25.666 und habe dann die Chance auf einen Bounce bis 25.890/25.915. 2. Sollte der DAX 25.666 (mithin den EMA200/h1/GBE Taxe) nicht halten können, dann würde der DAX zu 25.510/25.475 fallen und dann einen Bounce zu ca. 25.650 starten. 3. Sollte der DAX per Stundenschluss über 25.915 steigen, könne er heute auch 26.165 (selten 26.333) erreichen.
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