DAX: Pullback am Morgen - Chartanalyse

Der größere DAX-Aufwärtstrend bleibe über 25.010 intakt. Intraday: 1. Der DAX falle heute zu Beginn in einer Pullbackphase bis 25.695 und 25.666 und habe dann die Chance auf einen Bounce bis 25.890/25.915. 2. Sollte der DAX 25.666 (mithin den EMA200/h1/GBE Taxe) nicht halten können, dann würde der DAX zu 25.510/25.475 fallen und dann einen Bounce zu ca. 25.650 starten. 3. Sollte der DAX per Stundenschluss über 25.915 steigen, könne er heute auch 26.165 (selten 26.333) erreichen.