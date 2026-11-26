Die Bank erwartet, dass die Weltwirtschaft robust wächst und der Investitionszyklus bei Künstlicher Intelligenz anhält. Gewinne sollen der Haupttreiber der Kurse sein: Das Gewinnwachstum je Aktie liegt in der Prognose für den DAX bei 14,4 Prozent, für den S&P 500 bei 12,7 Prozent und für den STOXX Europe 600 bei 9 Prozent. Bei den Zinsen sehen die Strategen wenig Spielraum für deutliche Senkungen; die Finanzierungskosten blieben länger hoch. Auch die Inflation sinkt nach Einschätzung der Bank 2027 weiter, bleibt aber hoch. Für Anleihen heißt es, sie seien wieder eine echte Alternative.