Die Deutsche Bank erwartet für den DAX bis Dezember 2027 einen Stand von 28.800 Punkten und für Deutschland ein Wachstum von 1,3 Prozent; das geht aus ihrem Kapitalmarktausblick 2027 vom 26. November 2026 hervor. Der DAX (ISIN DE0008469008) notierte um 11:55 Uhr bei 25.149,97 Punkten, ein Plus von 1,81 Prozent nach dem Tief seit Juli am Mittwoch. Das Ziel liegt laut dpa-AFX gut 14 Prozent über dem aktuellen Niveau, dient aber der Einordnung und ist keine Kursprognose von aktiencheck.de.
DAX-Prognose 2027: Deutsche Bank sieht 28.800 Punkte – wie belastbar ist der Optimismus bei Zinsen, Inflation und KI-Boom?
Die Deutsche Bank nennt in ihrem Kapitalmarktausblick 2027 ein DAX-Ziel von 28.800 Punkten und erwartet für Deutschland ein Wachstum von 1,3 Prozent. Was hinter der Prognose steckt, welche Annahmen sie trägt und welche Risiken die Bank selbst nennt.
Die Prognose
Was erwartet die Deutsche Bank für DAX, S&P 500 und Euro?
Autoren des Ausblicks sind laut Mitteilung Christian Nolting (Global Chief Investment Strategist der Private Bank), Ulrich Stephan (Chief Investment Strategist Germany) und Robin Winkler (Chief Economist Germany, Deutsche Bank Research). Alle Werte sind Ziele der Deutschen Bank für Dezember 2027, Stand November 2026. Sie sind kein Beschluss und keine Garantie; die Bank weist selbst darauf hin, dass frühere Entwicklungen und Prognosen kein verlässlicher Indikator sind.
|Größe
|Ziel Dezember 2027
|Aktuell
|DAX
|28.800 Punkte
|25.149,97
|S&P 500
|8.200 Punkte
|–
|EURO STOXX 50
|6.750 Punkte
|–
|Rendite 10-jährige Bundesanleihe
|3,30 %
|3,25 %
|Rendite 10-jährige US-Staatsanleihe
|4,70 %
|–
|Euro/US-Dollar
|1,12
|1,0972
|Brent
|79 US-Dollar
|rund 95,15 US-Dollar
|Gold
|4.500 US-Dollar je Unze
|–
Aktuelle Werte: DAX 11:55 Uhr (dpa-AFX/finanzen.at), Bundesanleihe 09:34 Uhr, Euro/Dollar 09:06 Uhr, Brent 07:36 Uhr (dpa-AFX). Prognosen sind Ziele der Deutschen Bank, nicht von aktiencheck.de.
Quelle: Deutsche Bank Capital Market Outlook 2027; dpa-AFX, 26.11.2026
Die Annahmen
Worauf stützt die Deutsche Bank ihren Optimismus?
Die Bank erwartet, dass die Weltwirtschaft robust wächst und der Investitionszyklus bei Künstlicher Intelligenz anhält. Gewinne sollen der Haupttreiber der Kurse sein: Das Gewinnwachstum je Aktie liegt in der Prognose für den DAX bei 14,4 Prozent, für den S&P 500 bei 12,7 Prozent und für den STOXX Europe 600 bei 9 Prozent. Bei den Zinsen sehen die Strategen wenig Spielraum für deutliche Senkungen; die Finanzierungskosten blieben länger hoch. Auch die Inflation sinkt nach Einschätzung der Bank 2027 weiter, bleibt aber hoch. Für Anleihen heißt es, sie seien wieder eine echte Alternative.
Die Aussichten für 2027 sind grundsätzlich konstruktiv, aber die Risiken bleiben hoch.
Die Risiken
Welche Risiken nennt die Deutsche Bank selbst?
Geopolitisch erwartet die Bank keine grundlegende Stabilisierung: Eine Entspannung sei nicht dasselbe wie dauerhafter Frieden. Dazu kommen Handelsbarrieren als Inflationstreiber, hohe Staatsdefizite, Verteidigungsausgaben und Fachkräftemangel. Beim KI-Boom warnt die Bank vor der Konzentration auf wenige Technologiekonzerne; Rückschläge bei Halbleiter-, Infrastruktur- und Technologiewerten seien selbst im positiven Szenario wahrscheinlich. Anleger sollten sich deshalb nicht auf ein einzelnes Szenario verlassen.
Aktuell liegt die Bewertung der Märkte spürbar unter dem Wunschbild der Prognose: Laut dpa-AFX stand der DAX Mitte November bei gut 27.000 Punkten und ist seither gefallen. Zwischen heutigem Stand und Ziel liegen gut 14 Prozent, beim Brent-Ölpreis erwartet die Bank dagegen einen Rückgang von rund 95 auf 79 US-Dollar. Diese Annahmen müssen alle eintreten, damit das Szenario trägt. Einschätzung der Redaktion: Je weiter Ziele und aktuelle Werte auseinanderliegen, desto stärker hängt die Prognose an Annahmen, nicht an heutigen Daten.
Was Anleger jetzt beobachten
Ob der DAX die Marke von 25.000 Punkten, auf der laut dpa-AFX die 200-Tage-Linie verläuft, hält.
Die Zinsentscheide von Fed und EZB im Dezember und die Frage, wie lange die Finanzierungskosten hoch bleiben.
Die Entwicklung des KI-Investitionszyklus bei den großen Technologiekonzernen.
Geopolitische Auslöser wie Handelsbarrieren und Konflikte, die Inflation und Ölpreis treiben können.
Häufige Fragen zur DAX-Prognose 2027
Wie lautet das DAX-Ziel der Deutschen Bank? 28.800 Punkte für Dezember 2027, laut Kapitalmarktausblick vom 26. November 2026.
Wie stark soll die deutsche Wirtschaft 2027 wachsen? Deutsche Bank Research erwartet 1,3 Prozent.
Welche Risiken nennt die Deutsche Bank? Geopolitik, Handelsbarrieren, Staatsverschuldung, die Konzentration des KI-Booms auf wenige Konzerne sowie Verteidigungsausgaben und Fachkräftemangel.
Ist die Prognose eine Anlageempfehlung? Nein. Es ist ein Ausblick der Deutschen Bank, den aktiencheck.de einordnet; aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
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